CAMPO

Vázquez informó que “el 15 de enero fijará la fecha” que se reunirá con los productores

11.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- El Presidente de la República, Tabaré Vázquez, salió al cruce de los productores rurales e informó que el 15 de enero fijará la fecha de la reunión con los gremialistas, negando que la misma esté pactada para el 23 de febrero.

Por su parte la Asociación Rural del Uruguay se desmarcó de los productores indicando estar "en contra de tomar medidas de fuerza en busca de resultados positivos", dijo el presidente del gremio, Pablo Zerbino.

Presidencia de la República informó que el Presidente Tabaré Vázquez aclara "que las noticias que circulan respecto de una reunión con las gremiales rurales fijada para el 23 de febrero es falsa. El mandatario, como es habitual, coordina su agenda para el mes siguiente los días 15, por lo cual este 15 de enero fijará las reuniones que mantendrá en febrero. Algún encuentro podría adelantarse en caso de que se cancelara alguno de los fijados para este mes", señaló.

Una de las molestias de los productores es que justamente el mandatario no los reciba hasta febrero, señalando que la baja competitividad y el aumento de tarifas es algo que los tiene preocupados. Por lo que quieren tomar medidas las cuales se vienen analizando, como la de realizar un paro durante 72 horas, como también evitar salida de mercadería durante 24 o 48 horas. Al no salir por consenso ninguna medida en la reunión que se llevó a cabo en Paysandú, la que contó con más de 500 personas (productores, transportistas y comerciantes, entre otros), se redimió que se realizará un nuevo encuentro el próximo 23 de enero en Durazno.

El subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, se refirió a la situación señalando que el gobierno está siguiendo de cerca todos los acontecimientos: "Noticias como esta no son las que facilitan o generan el mejor ambiente", dijo a Telemundo. "En el Uruguay cada vez que el agro ha tenido dificultades, el país ha pensado formas para tratar de encaminar algunas soluciones, probablemente no las de este productor. Todo lo que vaya en la dirección contraria no nos ayuda, ni al propio sector que se quiere reivindicar". Al igual que el Ministerio de Ganadería, el subsecretario de Turismo señaló que la postura es mantenerse al diálogo.

El próximo 23 de enero, en la reunión que se llevará a cabo en Durazno, se definirían las acciones de protesta que tomarán los productores agropecuarios, acompañados por empresarios y transportistas. La reunión del pasado lunes, a la que no se llegó a tomar medida alguna, fue hecha por un grupo de productores agropecuarios sanduceros utilizando whatsapp, y adhirieron representantes de varios departamentos, como los cercanos Río Negro, Salto y Tacuarembó, de ciudades como Young, Paso de los Toros y Mercedes, pero también concurrieron de Colonia, San José, Florida, Soriano y Durazno.

Uno de los principales objetivos es que los cambios que las variantes que se soliciten, cuando se de la reunión con el Ejecutivo, no beneficie solamente a los productores, sino que integre a empresarios de la ciudad que están cerca de la actividad, ya que tienen problemas en común.

jwl