Clara y pura discriminaciónPropaganda hacia dondeAnalizamos una salida al problema. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El paradigma del CerroHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeArsénico y cianuroSiguen pensando que somos los nabos de siempreLa “revolución” no triunfó el primero de eneroUn error de Sanguinetti acerca de los musulmanes y algunas consideraciones en torno a la laicidad y el EjércitoA la búsqueda del tren perdidoCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosDespedir el 17, antes que Llegue el 18Indulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Vázquez: Maestre divide et imperaCristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónLa posverdad españolaSalir de la encrucijadaAbsolución y castigoCuchillo de Palo: Cataluña: ¡A las urnas! ¡A las urnas!Desguace tres. Se sigue por el mismo camino. ¿Hasta cuándo?Ecuador: la educación que legó CorreaCumbre de la OMC en Buenos AiresNazismo y cristianismoGarantíasEl País reescribe la historiaEl programa del cambioSalud alimentaria. ¿Derecho individual o segmento del mercado?Jerusalén, la manzana de la discordia

Inicio | Política Te encuentras en:

RACISMO

Dos turistas israelíes fueron rechazados en un hospedaje de Valizas

11.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - Con una explicación que decía ser "contrarios a las políticas de su país" se le rechazó la reserva a los ciudadanos israelíes.

"Shalom, hemos devuelto el dinero para el pago, no te hemos visto desde Israel, me opongo vehementemente a la política de tu país y no eres bienvenido a quedarte en mi casa", decía el aviso de cancelación, según narra el periódico israelí Ynetnews, del que da cuenta El País.

Mauro, el gerenciador del establecimiento admitió a El País que rechazó la reserva de la pareja, pero explicó que no se trataba de ningún tema "político".

"No soy ni discriminador ni antisemita. Los gurises que vienen de hacer el servicio militar en Israel vienen con un perfil de fiesta y de arrogancia y cosas que no está bueno. Porque nosotros trabajamos con otro perfil de público", argumentó Mauro.

Desde Booking expresaron que "Este aviso no representa Bookin de ninguna manera, sino únicamente la casa de huéspedes de arriba. Queremos asegurarnos de que haya podido alojarse en un alojamiento alternativo y de que se hayan minimizado los inconvenientes causados ??por el problema. Si se aplica un costo adicional debido a la situación, envíenos sus recibos de pago e intentaremos ayudarlo tanto como podamos ".

-------

Comunicado de B'nai B'rith Uruguay

El hotel Buena Vista Valizas decidió incumplir con Booking.com y rechazó una pareja de turistas israelíes por...ser israelíes

El propietario podrá escribir y contar lo que quiera para intentar explicar lo que hizo y por qué y su derecho como privado de admitir en su propiedad a quien quiera y rechazar a quien no quiera

Repudiamos vehementemente su actitud,su seudo explicación y su soberbia de descalificar a todo un pueblo porque no le gusta su gobierno

B'nai B'rith lamenta que sigamos teniendo en nuestro país manifestaciones de odio que nos empequeñecen como sociedad,nos marcan para mal fuera de fronteras,comprometen a la mayoría que no piensa igual y generan un nuevo ítem de violencia.

Seguiremos defendiendo los valores de fraternidad que nos enriquecen y por los cuales Uruguay debe luchar hoy más que nunca