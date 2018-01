Propaganda hacia donde

William Marino

11.01.2018

Días pasados veía en un WhatsApp, de compañeros frenteamplistas vinculados a la “propaganda” y comunicación un muy interesante artículo sobre “la idiotización de la sociedad como estrategia de dominación”.

El artículo es muy interesante y lo dije y lo seguiré diciendo, no solo hay que leerlo hay que estudiar lo que realmente quiere decir el autor, para poder contrarrestar, esa idiotez que día a día nos va carcomiendo la derecha con su propaganda lanzada a los cuatro vientos por todos sus medios de comunicación que son muchos y muy variados. Es más, la derecha tiene el gran poder de aparecer como dividida pero siempre se ponen de acuerdo, más rápido que la propia izquierda.

Hoy el tema fundamental es que la izquierda, o sea el Frente Amplio, que está en el Gobierno desde el 2005, dejo de lado su estrategia de propaganda. Era muy fácil cuando se estaba en la oposición, hoy somos Gobierno. Poco a poco perdimos el rumbo, no supimos que hacer. "Desapareció" la militancia, por lo tanto nos alejaron de las calles, ya sea con un volante, un mural, un pasacalle, una pintada o una bandera. Hoy no hay nada de esto, se le dice a los pocos militantes que esto paso de moda, hoy están las redes sociales, para convencer a los futuros votantes del Frente, para crear conciencia. Ahora la pregunta sería: ¿será que los compañeros que están en los cargos de relevancias de la fuerza política creen eso realmente? Sera que creemos que dejando la calle a la derecha, junto a todos los medios de comunicación, que son muchos y están las 24 horas del día dentro de los hogares, podremos combatirlos con "tres WhatsApp y dos placas que a pesar de estar bien realizadas no los ve nadie", aunque nada decimos que hemos ido perdiendo el contacto con los vecinos en la misma proporción que la derecha va conquistando su espacio en zonas populares, ven que NO dije obreras, zonas de mayor pobreza cultural. Todo eso es porque la propaganda de la derecha nos va cambiando los valores culturales en los diferentes extractos sociales de nuestra sociedad.

Estamos a escasos 500 días de las próximas elecciones y a los compañeros que están a nivel de dirección les cuesta entender, aquello de que NO podes ir a la guerra con un "escarba diente". Cuanto más el tiempo pasa, es decir se acerca las elecciones, mas cocinadas están las cosas a nivel popular. No podemos decir que la gente carece de memoria, la gente tiene memoria, pero la derecha con sus medios de comunicación te va machacando con todos nuestros errores y horrores. El Gobierno, NO la fuerza política, da muy buena imagen de todo lo realizado a través de la comunicación que es relativamente fácil, pues es decir lo realizado, es decir lo real. Pero qué pasa cuando hay que hablar de lo que falta por realizar, de esos desafíos que hay que comunicar y propagandear al vecino. Eso lleva tiempo en prepararnos, pues hay que estudiar, hay que ver como se realiza. A la menor falla aparece la derecha con una cascada de propaganda en contra y nosotros nuevamente nos paralizamos. Nos hemos paralizados, por más que no nos guste oírlo. Ejemplos: tema salud, educación, seguridad, basura, costo del boleto, iluminación en las calles, transito, vivienda. Todos son temas muy sensibles. Todos son temas que en ocasiones lo único que falta es que alguien prenda la mecha. Y la derecha sabe muy bien cuando, donde y como prender la mecha. Sabe cómo hablar de la violencia domestica y a la vez pasar en horarios centrales, comedias, donde la violencia está a la orden del día con una impunidad de primer orden. La derecha, tiene programas, que hablan y hablan de la corrupción en los países cuyos gobiernos son de izquierda, como si la corrupción hubiera nacido con la izquierda y la derecha fuera ajeno por completo a ese tema. Hoy en el Uruguay detuvieron a un "sindicalista" argentino al parecer con millones de dólares en sus cajas fuertes, amén de los automóviles de alta gama, pero solo al pasar se habla de su vinculación con el cambio de Maldonado, propiedad de Sanabria. Por otra parte se cita al pasar el ploteo de una camioneta vinculada a 89.5 FM - Red 92 Punta del Este, radio esta al parecer vinculada a Wilson Sanabria por intermedio de testaferros. Esto forma parte de cómo se da una información por parte de un medio de derecha y como trata de "entreverar el ganado". Sindicalista, Argentino, vinculado a políticos del Uruguay, al parecer con millones de dólares en sus cajas fuertes. Después vendrán los que tomaran la noticia y la ampliaran con "medias palabras" y cosas cantinflescas. Eso es lo que la izquierda en este país aun no sabe enfrentar, pues carece de capacidad de respuesta. Y esto no es un problema de memoria de la gente, es un problema de entender lo que sucede, y además que tiene muy "mala prensa" Es bueno que muchos frenteamplistas le pidan memoria. Pero los pueblos tienen memoria vaya si lo tienen. Lo que NO hay es PROPAGANDA del Frente Amplio, para educar a las nuevas generaciones, es como si esos compañeros, no comprendieran que no se puede destruir la mística, el ideal de un Frente Amplio, que nació en el 71 para quedarse. Muchas veces para nuestros dirigentes es mas practico ir a una asamblea informar durante una hora o dos y luego escuchar a tres o cuatro vecinos a tres minutos por cabeza y luego decir que se tienen que retirar. Aunque nos cueste creer eso forma parte (inconsciente) de la estrategia de la "derecha", del proceder de la derecha. Eso es lo que está sucediendo en toda la dirección del Frente Amplio. Estamos todos cansados para escuchar, pero jamás "nos cansamos para hablar". Ese es uno de los grandes temas: porque se sale "a debatir" por la prensa. Porque en la interna no me escuchan, lo digo en "la caja de resonancia" y ahí si se arma la gran discusión. Más que nada porque muchos después dicen "eso yo no lo dije". La PROPAGANDA, no se puede tomar a la ligera, es más las consignas no se pueden tomar a la ligera, tienen que ser contundentes y AGITATIVAS, después de eso recién viene la comunicación, que es eso comunicar algo. Por eso digo sin Propaganda NO hay Frente Amplio y sin Frente Amplio no hay cambios sociales. Esto lo sabe muy bien la derecha.