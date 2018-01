Clara y pura discriminaciónPropaganda hacia dondeAnalizamos una salida al problema. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El paradigma del CerroHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeArsénico y cianuroSiguen pensando que somos los nabos de siempreLa “revolución” no triunfó el primero de eneroUn error de Sanguinetti acerca de los musulmanes y algunas consideraciones en torno a la laicidad y el EjércitoA la búsqueda del tren perdidoCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosDespedir el 17, antes que Llegue el 18Indulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Vázquez: Maestre divide et imperaCristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónLa posverdad españolaSalir de la encrucijadaAbsolución y castigoCuchillo de Palo: Cataluña: ¡A las urnas! ¡A las urnas!Desguace tres. Se sigue por el mismo camino. ¿Hasta cuándo?Ecuador: la educación que legó CorreaCumbre de la OMC en Buenos AiresNazismo y cristianismoGarantíasEl País reescribe la historiaEl programa del cambioSalud alimentaria. ¿Derecho individual o segmento del mercado?Jerusalén, la manzana de la discordia

¿A las cuchillas?

Partido Nacional se alinea con productores rurales que quieren cortar rutas

11.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress) — El Directorio del Partido Nacional emitió una declaración en la que define como “inadmisible” lo que califica como demora del Gobierno en recibir a los productores que han amenazado con cortar rutas y producir desabastecimiento en la capital y el este del país.

Un grupo de denominados productores rurales, principalmente de Salto y Paysandú, ha iniciado un movimiento de protesta, que entre las medidas barajadas ha manifestado intención de cortar rutas o producir desabastecimiento en la capital y el este de productos frescos y perecederos.

Desde la propia Asociación Rural del Uruguay, su presidente Pablo Zerbino manifestó su comprensión respecto a los reclamos pero indicó que no compartía las medidas de cortes de rutas propuestas: "Entendemos que no se puede privar la libre circulación de bienes y personas. Otros gremios lo han tomado en su momento y lo hemos criticado, por lo tanto no lo podemos aceptar ahora", afirmó, según recoge el diario El País.

Sin embargo, desde el Partido Nacional se obvió el entorno y se emitió una declaración donde responsabiliza al Ejecutivo, calificando de "inadmisible" su "actitud de dilatar la reunión solicitada por los productores para abordar su difícil situación".

El texto de la declaración del Directorio blanco es el siguiente:

VISTO: los justos reclamos de los productores del país,



El Directorio del Partido Nacional EXPRESA:



Que es deber del Gobierno atender los reclamos del sector productivo.



Que atento a ello, le resulta inadmisible la actitud del Ejecutivo de dilatar la reunión solicitada por los productores para abordar su difícil situación.



Asimismo, el Partido Nacional DECLARA su compromiso con el sector productivo nacional, su disposición a recibir a quienes lo componen en el momento en que así lo soliciten, promoviendo las acciones necesarias en los ámbitos que correspondan.







Montevideo, 11 de enero de 2018