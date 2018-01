Inicio | Política Te encuentras en:

Foto: MGAP

MGAP: El lunes asume Enzo Benech en lugar de Aguerre, en pleno choque entre el gobierno y las gremiales

13.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- El lunes 15 de enero, Vázquez, definiría la fecha de la reunión con las gremiales rurales, al tiempo que Aguerre iniciaba su licencia como ministro, asumiendo Enzo Benech como interino. La intención del presidente era que Aguerre continuase un poco más al frente del ministerio.

Eso cambió en la mañana de este viernes, cuando radio Sarandí y El Observador informaron de la renuncia, que Uypress pudo confirmar. El lunes asumirá Benech como ministro, quien pertenece al Partido Socialista. Según consigna El País, se había manejado que el cargo fuera retenido por el Movimiento de Participación Popular (MPP). Los candidatos de ese grupo era el diputado Luis Alfredo Fratti, expresidente del Instituto Nacional de Carnes, y el senador suplente Andrés Berterreche.

Reacción de las gremiales rurales

El Presidente de la Asociación Rural, Pablo Zerbino, afirmó, para El País, que la renuncia de Aguerre no ayuda a descomprimir la situación. "Creo que no va por ese lado, que esté el ministro o no, no va a cambiar la situación. Se me ocurre que esa movilización, que lleva tres días, la podemos encauzar con un reclamo serio y bien planteado sin provocar ningún tipo de violencia contra ninguna persona o circulación de bienes", subrayó.

Consultado sobre las cartas que fueron colgadas en el sitio web de Presidencia de la República con el pedido de reunión a Vázquez de las cuatro gremiales más representativas, Zerbino dijo que desconoce el motivo por el cual se dio a conocer la comunicación. "Me alegro que se difundan", dijo.

La web de Presidencia informó que la audiencia solicitada a fines del año pasado podría concretarse en febrero o marzo. "Creo que la fecha anunciada de marzo es demasiado lejos para todo lo que está pasando, esto amerita una atención más inmediata. Hay que ver que quedan todavía dos años de administración", señaló.

Por su parte, el presidente de la Federación Rural Jorge Riani sostuvo que la renuncia de Aguerre "es un tema interno del gobierno". "Lo principal es resolver esta situación, que para nosotros es muy complicada", añadió.

Riani dijo que el lunes, la Federación Rural evaluará la estrategia a seguir para que no se desborden las protestas que podrían decidirse el 23 en Durazno. "El sector agropecuario siempre fue de usar una forma pacífica y lo que pedimos a los productores es que mantengan la calma", señaló. "Lo que pretendemos es mostrar a los políticos lo mal que está el sector, no agraviar a nadie o perjudicar a otros sectores", subrayó.

Riani dijo que el problema instalado hoy no pasa por Aguerre, sino por la política económica "que es lo que realmente genera preocupación". "Lo que nos está matando es el atraso cambiario, lamentablemente tenemos ese panorama donde han desaparecido muchos productores y hay un endeudamiento", acotó. Sobre la reunión con Vázquez, señaló que debió hacerse en diciembre "antes del tarifazo". "Lamentablemente el presidente no tuvo agenda para recibirnos y eso cayó muy mal aunque seguimos apostando al diálogo", aclaró.

