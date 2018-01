No nos engañemos, se viene un año muy complicado¿Se puede elaborar una estrategia sin considerar al poder?A 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteEntender la crisis del campo, cuatro claves para gente de asfaltoClara y pura discriminaciónPropaganda hacia dondeAnalizamos una salida al problema. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El paradigma del CerroHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeArsénico y cianuroLa “revolución” no triunfó el primero de eneroUn error de Sanguinetti acerca de los musulmanes y algunas consideraciones en torno a la laicidad y el EjércitoA la búsqueda del tren perdidoCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosDespedir el 17, antes que Llegue el 18Indulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Cristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónSalir de la encrucijadaAbsolución y castigoCuchillo de Palo: Cataluña: ¡A las urnas! ¡A las urnas!Desguace tres. Se sigue por el mismo camino. ¿Hasta cuándo?Ecuador: la educación que legó CorreaCumbre de la OMC en Buenos AiresNazismo y cristianismoGarantíasEl País reescribe la historiaSalud alimentaria. ¿Derecho individual o segmento del mercado?Jerusalén, la manzana de la discordia

Inicio | Política Te encuentras en:

CAMPAÑA

Mujica apoya a Lula y despierta críticas por intervención en asuntos extranjeros

14.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - Mujica, al igual que otros ex-presidentes latinoamericanos (de izquierda), ha firmado un manifiesto de apoyo a Lula frente al proceso judicial que enfrenta. Esto despierta críticas opositoras por “intervención” y “desprecio a la institucionalidad” extranjera.

El exmandatario brasileño puede ser condenado el próximo 24 de enero a casi 10 años de cárcel, lo que le apartaría de las elecciones en Brasil de octubre próximo, como se puede observar en la página Change.org donde está la campaña bajo el título: Elección sin Lula es fraude.



El texto de la solicitud está traducido a ocho idiomas, entre ellos: inglés, español, chino, francés, italiano entre otros. Como se puede apreciar refiere a que es un “proceso político” y en ningún momento se hace referencia a las causas por las que está siendo procesado.

En la solicitud se sostiene que Lula es víctima de una persecución que afecta no solo al Partido de los Trabajadores (PT) y a la izquierda, sino a todos los ciudadanos brasileños: "Como nunca antes en nuestra generación de luchadores lo que está en juego es el futuro de la democracia", dice un fragmento del manifiesto.



El próximo 24 de enero Lula será juzgado por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, con sede en Porto Alegre (Río Grande del Sur), que deberá confirmar o modificar la sentencia de nueve años y medio de cárcel impuesta por el juez de la Operación Lava Jato, Sérgio Moro.



Si el líder del PT es condenado en segunda instancia, podría verse impedido de participar en las elecciones de octubre e incluso podría entrar en la cárcel, aunque su entorno confía en que los recursos ante instancias superiores y sus plazos prolongados den margen para que Lula pueda presentarse. Según la sentencia de Moro, el exmandatario cometió un delito de corrupción pasiva y blanqueo de dinero al aceptar de la constructora OAS un apartamento de lujo.



Apoyos



La campaña cuenta con los apoyos de personalidades brasileñas de todos los sectores (diputados, sindicalistas, activistas, actores, músicos) y de figuras internacionales como el director de cine Oliver Stone.



De la lista el último expresidente que expresó su apoyo fue Ernesto Samper (Colombia 1994-1998), cuya firma se unió a la de más de 180.000 personas que piden "elecciones libres y democráticas" y el fin de la "persecución política" contra el líder de la izquierda brasileña, informaron los portavoces de Lula en un comunicado.



Previamente, el manifiesto "Unas elecciones sin Lula son un fraude" ya había sido firmado por Cristina Fernández (Argentina 2007-2015), José Mujica (Uruguay 2010-2015) y Rafael Correa (Ecuador 2007-2017).



Reacciones



En Uruguay algunos legisladores de la oposición criticaron a Mujica por entrometerse en asuntos de países extranjeros y pronunciarse sobre procesos legales que están en curso como un actitud injerencista y poco respetuosa de la institucionalidad extranjera.



En sus respectivas cuentas de Twitter los legisladores expresaron:



“Nueva prueba del desprecio por instituciones democráticas y separación de poderes de parte de Mujica” (Pablo Mieres)



“Mujica, el Senador Mujica, no debe ni puede intervenir en política partidaria de otros países. Yo sé que a él no le importa la Constitución, pero solicito a mis colegas que integran la Comisión Permanente, que actúen. Ahora es Lula, antes fueron otros. Ya no se puede seguir así!” (Graciela Bianchi)

Noticias relacionadas:



Delaciones complican a Lula



Lula declaró por cinco horas y se puso en campaña



Exministro acusa a Lula de pactar sobornos por 100 millones de dólares