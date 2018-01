No nos engañemos, se viene un año muy complicado¿Se puede elaborar una estrategia sin considerar al poder?A 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteEntender la crisis del campo, cuatro claves para gente de asfaltoClara y pura discriminaciónPropaganda hacia dondeAnalizamos una salida al problema. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El paradigma del CerroHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeArsénico y cianuroLa “revolución” no triunfó el primero de eneroUn error de Sanguinetti acerca de los musulmanes y algunas consideraciones en torno a la laicidad y el EjércitoA la búsqueda del tren perdidoCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosDespedir el 17, antes que Llegue el 18Indulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Cristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónSalir de la encrucijadaAbsolución y castigoCuchillo de Palo: Cataluña: ¡A las urnas! ¡A las urnas!Desguace tres. Se sigue por el mismo camino. ¿Hasta cuándo?Ecuador: la educación que legó CorreaCumbre de la OMC en Buenos AiresNazismo y cristianismoGarantíasEl País reescribe la historiaSalud alimentaria. ¿Derecho individual o segmento del mercado?Jerusalén, la manzana de la discordia

“Deber de todos los ciudadanos del mundo”

Secretario de la ONU en Colombia, para apoyar el proceso de paz

14.01.2018

BOGOTÁ (Uypress) — En una visita de solidaridad con el proceso de paz, el Secretario General de la ONU llegó este sábado a Bogotá donde se reunió con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en un encuentro que el mandatario calificó como muy provechoso.

(António Guterres conb el presidente Juan Manuel Santos. Foto: Misión de la ONU en Colombia)

"Vemos que cada vez hay más conflictos nuevos y que los viejos conflictos no tienen solución. Por eso mismo lo que pasa en Colombia es de una importancia simbólica fundamental en el mundo y yo creo que es el deber de todos los ciudadanos del planeta apoyar a fondo el proceso de construcción de paz en Colombia por el pueblo colombiano", expresó António Guterres en una conferencia de prensa.



Guterres resaltó la desigualdad en el país, refiriéndose al contraste de ciudades ¨muy desarrolladas¨, con zonas rurales que fueron ¨olvidadas¨ durante el conflicto y reiteró su apoyo hacia el gobierno para mejorar esta situación, informó el Centro de Prensa de la ONU.



¨No es solamente un proceso de construcción de la paz pero de garantizar la presencia del Estado en todo el territorio colombiano. Presencia administrativa y de seguridad pero también presencia de los servicios públicos, educación, salud, y la presencia en el marco del desarrollo, es un reto enorme, es algo que no se hace por milagro, pero quiero reafirmar todo el compromiso de Naciones Unidas en el apoyo al gobierno colombiano en este proyecto de enorme importancia. Construir la paz pero al mismo tiempo construir una democracia inclusiva¨, dijo.



Por su parte el presidente Juan Manuel Santos agradeció la presencia del Secretario General y el apoyo continuo de Naciones Unidas y de la Misión de Verificación, que actualmente monitorea que se cumpla con los acuerdos establecidos en el proceso de paz.



El mandatario se refirió, entre otros temas, a los desafíos de seguridad en las zonas rurales y dijo que la paz era como una ¨catedral¨ y debía ser construida con paciencia ¨ladrillo por ladrillo¨.



¨En esta sesión se destacó el esfuerzo de Colombia para ponerle fin al conflicto y el día de hoy le hemos reiterado al secretario Guterres, nuestra determinación de seguir avanzando en esa dirección, es un proceso, somos los primeros en reconocer los desafíos a lo que nos enfrentamos, el más importante con el tema de la seguridad en las zonas rurales, que padecieron tanto tiempo en el conflicto armado¨.

El titular de la ONU cerró su discurso calificando el proceso de paz de Colombia como "una de las experiencias más importantes del mundo". "Nuestro compromiso con la paz en Colombia es total, estamos totalmente a vuestra disposición para apoyar lo que es la experiencia más importante en el mundo que prueba que, afortunadamente, no todos los retos a los que nos enfrentamos no están sin respuesta, aquí hay una respuesta", afrimó.



Guterres viajó el domingo al departamento del Meta, en el centro del país, a la zona de Mesetas, donde su agenda incluía, entre otras actividades, una visita a un área territorial para la capacitación y reintegración de ex combatientes de las FARC.

Reunión con excombatientes de las FARC-EP

(El Secretario General comparte con excombatientes de las FARC en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Buenavista, Mesetas, Meta, Colombia. Foto: Misión de la ONU en Colombia).

"Estoy profundamente emocionado por constatar el entusiasmo, el compromiso de las autoridades, de las comunidades y de los excombatientes con la construcción de paz en Colombia", declaró este domingo el Secretario General de la ONU durante su visita a un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de las FARC-EP.



António Guterres compartió allí con ex-combatientes de las FARC, sus familias, líderes comunitarios y el equipo de la Misión de Verificación de la ONU y les reiteró todo su apoyo.



¨Tuve ayer reuniones muy importantes con el presidente de la República y su gobierno, con los dirigentes de las FARC y también con la Conferencia Episcopal. Hay una cosa que quería transmitirles: todos sabemos que un proceso de construcción de paz no es fácil, todos sabemos que hay dificultas, que hay obstáculos, incluso hay boicots, hay imperfecciones, hay retrasos pero lo que para mí fue muy claro; fue el compromiso total del gobierno y de las FARC con la construcción de la paz", dijo.



En su discurso aludió a los años en que fue Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, y recordó cuál era su percepción del país en ese entonces.



"Siempre me sentí en una Colombia que no estaba en paz, también todos los problemas de un país que no era un país igual, en que había áreas muy desarrolladas y áreas muy abandonadas. Yo creo que esta es una enorme oportunidad para que el estado esté presente en todo el territorio de Colombia¨, declaró.

El titular de la ONU, resaltó una vez más la importancia de que el proceso de paz esté acompañado de una democracia inclusiva y condiciones de prosperidad para las comunidades y destacó que ¨no hay paz sin desarrollo¨.



¨Yo creo que si hay un pueblo que ha dado un extraordinaria lección al mundo de resiliencia, es el pueblo colombiano y por eso estoy seguro que Colombia va a ganar este desafío, yo estoy seguro que dentro con todas las dificultades, con todos los obstáculos, no hay milagros, las cosas no se hacen de un día al otro pero que Colombia va a cambiar profundamente en beneficio de todo el pueblo colombiano y el compromiso de Naciones Unidas es estar aquí con vosotros totalmente apoyando todos los esfuerzos de las autoridades pero también de las asociaciones populares en este sentido.¨



Durante su visita, Guterres estuvo acompañado del Jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, y el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, Martin Santiago.



Antes de regresar a Nueva York, el Secretario General sostendrá una reunión con delegados de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil en Bogotá.

Fuente: Centro de Noticias ONU