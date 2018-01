Inicio | Información Forestal Te encuentras en:

Foto: ICI Forestal

OPYPA

Exportaciones forestales: Pese a que el sector apuesta a crecer, proyectan leve caída

15.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- La Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) estima que las exportaciones del sector forestal registrarán este año una leve caída (inferior a 2%) con respecto a las registradas en 2017.

Según la fuente, que toma El País, las exportaciones de celulosa se mantendrían iguales a las del año pasado, pero caerían levemente las ventas de madera y manufactura (-0,9%). La mayor retracción se daría en las ventas de la cadena papelera, como consecuencia del cierre de la empresa Fanapel.

Las exportaciones del sector forestal en 2017 superaron los US$ 1.500 millones y la celulosa siguió liderando las ventas, con más de US$ 1.200 millones de divisas aportadas.

Según los datos de la Oficina, que depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en los primeros meses del año pasado, los precios de la celulosa (tomando a Brasil como valor de referencia) estuvieron por debajo de US$ 400 por tonelada, pero a partir de abril mostraron una recuperación y lograron alcanzar los US$ 480 por tonelada, un valor que resultó ser superior al precio promedio de los últimos 10 años (US$ 470 por tonelada).

En tableros contrachapados en Estados Unidos, los precios cayeron a un mínimo de US$ 547 por metro cúbico y posteriormente llegaron a un máximo de US$ 599. Aún así, el precio promedio se mantuvo por encima del registrado en la última década: US$ 590 por metro cúbico. Las exportaciones totales de productos forestales pasaron de US$ 1.209 millones en 2014 a US$ 1.556 millones y US$ 1.527 millones en los dos años siguientes. En este período, mientras las ventas de papel y cartón cayeron, en celulosa aumentaron hasta 2015 y se mantuvieron prácticamente igual en los años siguientes, pero la madera y la manufactura tuvieron un comportamiento más volátil.

Productos.

Según Opypa, los productos con más valor exportado en 2017, después de la celulosa (que representa el 85% del total), son: madera aserrada (US$ 91 millones, 6,3% del total), tableros contrachapados (US$ 61 millones, 4% del total), chips (US$ 59 millones, 3,9% del total), papel y cartón (US$ 32 millones, 2,1% del total) y finalmente los rolos de eucaliptos (US$ 18 millones, 1,2% del total).

A partir de 2017 comenzó a registrarse una fluida corriente de exportación de rolos de eucalipto hacia China y a finales del primer trimestre de ese año llegaban a US$ 18,3 millones por un total de 259.000 toneladas, con un promedio FOB (sin incluir flete y seguro) de US$ 71 por tonelada. Al final del año, se llegaría a exportar por un monto cercano a US$ 24 millones.

En cuanto a las importaciones de productos forestales, según los datos de Opypa, entre 2014 y 2016 hubo una caída y en 2017 aumentaron a US$ 28,5 millones más que en 2016.

Algo más de las tres cuartas partes del valor importado corresponde a tableros, principalmente los de fibra, que llegan a ocupar el 50% de las importaciones totales del sector. La importación de tableros contrachapados cayó 20% y en productos aserrados se observó un incremento de 19%, alcanzando los US$ 5 millones. En tanto, la importación de madera remanufacturada creció 3% hasta llegar a US$ 1,5 millones, según Opypa. El valor importado es similar al estímulo para el consumo de maderas nacionales en el mercado interno: US$ 30,6 millones, lo que está marcando una demanda importante de la industria del aserrío local que podría ser cubierta por productos manufacturados de pino y eucalipto.

jwl