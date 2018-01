Inicio | Columnas Te encuentras en:

Cuchillo de Palo: Cataluña insensata

Aureliano Rodríguez Larreta

15.01.2018

Bajo protesta contra el sistema electoral, Ciudadanos triunfó en votos y en escaños pero no alcanzó la mayoría para gobernar. La coalición independentista se apresta para repetir, creando gran incertidumbre.

Este miércoles, 17 de enero, deberá quedar constituido el Parlament de Cataluña e instalada la Mesa de la cámara, que en su propia integración presenta de entrada el primer objeto de disputa política entre constitucionalistas e independentistas, los dos bandos en que está fracturada la sociedad catalana.

Las elecciones parlamentarias que se cumplieron el 21 de diciembre último, con total normalidad bajo las normas electorales vigentes, ofrecieron un resultado que medido en votos ciudadanos expresa lo siguiente: 52,1% de los votantes apoyaron a los partidos constitucionalistas, es decir, por mantener a Cataluña en España; y 47,5% votaron a los partidos que impulsan la independencia.

Estas cifras deben ser tenidas en cuenta en todo momento, porque reflejan una realidad que viene repitiéndose en Cataluña desde hace no menos de 20 años. En esta oportunidad el voto popular las ha reiterado, en un clima de notorio dramatismo y con una participación del 82%, antes nunca igualada.

Cabe repetir lo dicho: no se puede ignorar ni olvidar esta realidad. La sociedad catalana se encuentra dividida en proporciones que dan una ventaja de aproximadamente 5% a la opción pro España por sobre la contraria. Pero debe tenerse presente el tamaño de esta última.

Las elecciones del 21D también demostraron que la supuesta opinión de la "mayoría silenciosa" opuesta al independentismo, si bien tuvo una cierta gravitación en el voto, no llegó a producir un vuelco tan grande como el esperado por los constitucionalistas, a pesar de la altísima participación registrada.

Se podría sostener que en un referéndum libre y celebrado con todas las garantías legales -aceptado por el Gobierno y sin intervención de la Justicia, como fue el caso de Escocia recientemente-, estas proporciones no serían iguales, y tal vez aumentara la ventaja de la opción pro España. Pero esta suposición conduce a un examen, tan penoso como necesario, de las acciones y las omisiones que han dejado a Cataluña en la crisis actual.

Cataluña ha sido siempre el conjunto de cuatro provincias muy caracterizadas como pertenecientes a la cultura propia de los catalanes, empezando por su histórica lengua romance. Pero tan caracterizadas, que en cada una de esas provincias se llama a la zanahoria con una palabra diferente.

Con casi mil años de historia, cultura, instituciones propias e infinitas tradiciones, ese pueblo fue moldeando un estado de espíritu que cabe identificar como el catalanismo.

No entraría en este espacio el esfuerzo de extenderse sobre esto. Tal vez el recuerdo de un escritor y periodista del siglo XX como Josep Pla, que cultivó tanto el catalán como el castellano hasta su muerte en 1981, pudiera reflejar algo de este espíritu.

Un elemento esencial del catalanismo es aquello que los propios catalanes han definido como el seny. ¿Qué es el seny catalán? Es algo que sólo ellos entienden a cabalidad, pero que puede traducirse al castellano como "sentido común", y también como "sensatez".

Esta idea del seny catalán reapareció, para alegría de muchos, en las dos manifestaciones multitudinarias que tuvieron lugar en Barcelona en octubre pasado, para poner en la calle a los catalanes que no quieren salir de España. En ambas habló el ex ministro socialista y ex presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, quien hizo de ella el hilo conductor de sus discursos.

En los años de la Transición democrática en España, fue este espíritu de sensatez lo que distinguió a Cataluña entre las nacionalidades históricas que lucharon por su autonomía en el proceso constituyente. Hasta se tejieron algunas chanzas sobre la manera en que los catalanes negociaban sus ventajas.

Fueron los años en que Adolfo Suárez era presidente del Gobierno, primero por designación real y a partir de 1977 en elecciones democráticas. Gracias a la astucia y el talante negociador de Suárez, todo fue posible, incluso la solución política para Cataluña.

Cuando aún no tenía la Constitución de 1978 en la mano, Adolfo Suárez envió a Francia, por dos veces en misión secreta (sólo ahora se sabe), a un militar de su confianza, el teniente coronel Andrés Cassinello, para conversar con el antiguo presidente de la Generalitat catalana en el exilio, Josep Tarradellas.

Ya cercano a la vejez pero todavía fuerte, el veterano president , que mantenía un silencioso y austero retiro en una aldea francesa, reapareció un día en Barcelona, salió al balcón de la Generalitat y proclamó su famoso "¡Ja soc aquí!" (¡Ya estoy aquí!). Y asumió la Presidencia para conducir la transitoriedad del proceso. Detrás de él estaba Adolfo Suárez, cumpliendo una promesa más. Y los catalanes, regocijados.

Suárez tenía los despachos de La Moncloa llenos de funcionarios catalanes, tal como lo relatan dos de sus más próximos colaboradores: el mallorquín Josep Melià (militante de Unión de Centro Democrático) en su libro "Así cayó Adolfo Suárez", y el periodista Fernando Ónega en "Puedo prometer y prometo - Mis días con Adolfo Suárez".

El president Tarradellas visitaba a Suárez en Madrid, y se sabe que discutían mucho a puertas cerradas. Pero más listo que un lince, al enfrentar a la prensa el catalán se deshacía en elogios del presidente del Gobierno.

En entrevista con la periodista Natalia Junquera (El País, Madrid, 18.05.2008), el ya retirado teniente general Cassinello recordó así sus contactos con Josep Tarradellas:

"Lo de Tarradellas salió muy bien. Me encontré a un señor inteligente, amabilísimo, comprensivo, que abrió una posibilidad en la que no se pensaba. No era un monstruo del nacionalismo, era un hombre sencillo, que había sufrido mucho y que deseaba la paz por encima de todo, un rey destronado. Yo iba allí como un teniente coronel cualquiera y me di cuenta de que él veía en mí al Estado. Me apabulló con atenciones y frases exquisitas. Comimos en su casa, muy humilde, pero había un ambiente de ceremonia, de rito... Me sorprendió. A los diez años de volver a Barcelona me envió una carta cariñosísima agradeciéndome la gestión. El mismo día que volvió a Barcelona me había enviado un telegrama."

Durante la Transición hubo de negociarse y ponerse en vigor la Constitución y los estatutos de autonomía. En Cataluña, tuvo particular responsabilidad el recién creado partido de la burguesía catalana (Convergencia y Unión), que no fue otra cosa que una alianza gobernante entre el liberal Convergencia Democrática de Cataluña y el democristiano Unión Democrática de Cataluña.

El antiguo dirigente de Convergencia y ex diputado en el Congreso, Josep López de Lerma, que tuvo un papel activo en aquellos años, en declaraciones a El País el 19.10.2017, juzgó así la situación de Cataluña:

"Nunca deberíamos haber llegado hasta aquí. Estamos en una situación de altísimo riesgo para el autogobierno de Cataluña y para todo aquello que logramos desde la Generalitat y desde nuestro grupo parlamentario para llenar de competencias el Estatuto."

López de Lerma, retirado del partido desde que éste se transformó en el actual PDeCat y se alineó con el soberanismo, no se guarda palabras para enjuiciar a los responsables políticos de esta transformación:

"El gran responsable del disparate que vive Cataluña es Artur Mas, que fue también el que le encargó a Carles Puigdemont que acabase con la autonomía catalana. Y así estamos."

En medio del disparate que denuncia López de Lerma, surge la evidencia de que el bloque secesionista ha desenvuelto paso a paso, durante varios años, una auténtica conspiración política a la que ellos llaman el proces, con la cual se unen a la triste compañía de los populismos sin ideas y el discurso del odio.

Antes que en la política, esto comenzó en el sistema educativo, con métodos de adoctrinamiento igualmente antidemocráticos. En el Parlamento Europeo fue exhibido recientemente un libro de texto donde aparece un mapa de la Península con Cataluña bien identificada, mientras el resto es un vacío denominado "monarquía española".

Ningún juicio parece más apropiado para entender el disparate que impera en Cataluña, que estas pocas y simples palabras: el independentismo acaba con el catalanismo.

No obstante, hay también, fuera de Cataluña, otros culpables de que el disparate haya podido llegar tan lejos. El Gobierno de España, en manos del Partido Popular (PP) y bajo el liderazgo de Mariano Rajoy, ha estado más de cinco años asentado en el inmovilismo, denotando sus raíces autoritarias.

El presidente del Gobierno no ha visto, o no ha querido ver, que allí ocurría algo. Despertando este tipo de nostalgia de Adolfo Suárez, parece no haber aprendido nada de la historia.

Ni Mariano Rajoy ni ninguno de los suyos, han visitado Cataluña jamás con ánimo fraterno, no han presentado ninguna propuesta dirigida a abrir caminos de entendimiento, y tampoco han recibido o escuchado a la otra parte.

Otros partidos, como el Partido Socialista, han adelantado ideas para reformar la Constitución a fin de lograr una nueva definición territorial para España, permitiéndose pensar en un modelo federal que mantenga la unidad.

Diez catedráticos de derecho público de varias universidades de España, incluyendo dos catalanes, presentaron el 20 de noviembre de 2017 un documento que recoge un conjunto de propuestas para una reforma de la Constitución.

Insisten y destacan que no se trataría de un proceso constituyente sino de una reforma de algunos aspectos que necesitan ser actualizados. Hasta ahora el Gobierno no ha dicho una palabra al respecto.

Tanto Rajoy como el PP se han negado de forma tajante a considerar cualquier reforma de la Constitución de 1978. El Partido Socialista le arrancó al Gobierno el acuerdo para formar una comisión para reflexionar sobre estos aspectos, como contrapartida para aprobar la intervención del artículo 155 en Cataluña. Pero el discurso de los populares no ha cambiado.

La comisión acaba de instalarse, con la presencia de tres de los "padres" de la Constitución, sobrevivientes: el catalán Miquel Roca i Junyent, Miguel Herrero de Miñón y José Luis Pérez Llorca, ex ministro y leal compañero de Adolfo Suárez.

Lo del principio: algo y alguien tendrán que salvar al catalanismo de la agresión independentista; algo y alguien deberán recuperar el seny, para esta Cataluña insensata.



