Francisco en los Andes: vuelan el Águila y el Cóndor

Juan Raúl Ferreira

15.01.2018

Esta noche aterriza en Santiago el avión que conduce al Papa a los Andes. Comienza una de sus visitas pastorales, otra vez por América Latina, pero en un momento clave de la región y en dos países muy especiales para la misma. Antes de que podamos, la semana que viene, analizar los resultados, ya podemos comentar algunas cosas.

Primero que nada me llama la atención, o no tanto, la enorme preocupación que le causa a los grandes medios informativos internacionales la visita. Digo preocupación, no atención, porque es el caso. La CNNE, por ejemplo entre todas las figuras del Vaticano, desde dentro o acreditadas ante, que elige para entrevistar, es al Embajador Argentino ante la Santa Sede. Podría haber sido el chileno, o el peruano, o aún un tercero que conozca bien la política de Francisco sobre la región.

Pero si hay una característica especial de este viaje, es que una vez más arranca con un mensaje de que no quiere visitar, aunque sea su propia Patria, al país gobernado por Macri. ¿de qué puede opinar el Embajador Argentino? ¿O se trata de un manipuleo de CNNE para ocultar el sol con un dedo? No me hubiera llamado la atención si el 14 mismo el principal diario de los EEUU, el NYT informa "Con este viaje, quedan solo por visitarse Uruguay, Argentina y alguno que otro país de la región que no se digna identificar. Falso.

Con el viaje a Chile y Perú, Uruguay es el único país lindero con Argentina que Francisco no haya visitado. Alguien podrá decir, pero porque Uruguay recibe un trato diferente, ¿será que al Papa no le interesa? No, es más, el Papa, en ese lenguaje habitual de él través de señales y de símbolos en forma subliminal, se encargó de aclararlo. Sobre las fiestas llegó al Vaticano Mario Cayota , ex y actual Embajador de Uruguay ante la Santa Sede. Un hombre que el Papa conoce como teólogo y por su compromiso con los Derechos Humanos.

Cayota arribó a Roma, ya sobre la fecha de las Fiestas Tradicionales. Sn embargo, a pesar del tiempo que lleva normalmente la presentación de las Cartas Figuradas y luego las Cartas Credenciales ante el Pontífice, en medio de un despliegue de sonrisas y expresiones de afecto el Papa Francisco recibió las Cartas el día 4 de enero. Eso no fue solo un gesto fue también la posibilidad de recibirlo por primera vez en una reunión de trabajo poco después. En Primera Página de la República, aparece una foto hace un par de días con el anuncio del Papa del la descalcificación de todos los documentos del Vaticano sobre Uruguay durante los años de dictadura.

¿Por qué no viene entonces a Uruguay si ha ido a los demás países vecinos? ¿No se explica...?Sí se explica. Porque Uruguay es el país limítrofe que tiene la capital más cerca de la Argentina. Un viaje de Uruguay a Buenos Aires son 45 minutos de Ferry desde Colonia y 25 minutos en avión desde Montevideo. Venir a Uruguay y no a Buenos Aires, es como un cachetazo a su Patria, que no está en su espíritu.

El día antes de la partida del Papa desde Roma, el gobierno Argentino rompe el silencio. Allí la Cancillería es "Ministerio de Relaciones , Comercio Exterior y Culto," Esta última secretaría responsable de las relaciones con las iglesias hace hablar a su portavoz, Alfredo Miguel Abrian "No es nada de llamar la atención, ya vendrá." Si no llamara la atención la aclaración no parecería válida.

En círculos diplomáticos se corre como un hecho cierto, lo que nadie, ni el Sr. Abrian han desmentido, que Macri quiso viajar a Chile y verle y el Papa se lo desaconsejó. El referido artículo del NYT señala que hay mucho malestar en Argentina entre la gente con el Papa compatriota. Curiosamente aunque la misma aseveración la hace la CNNE, las fronteras con Chile se preparan, hasta por razones de seguridad para recibir la vista de decenas, de decenas de miles de argentinos. Un jerarca chileno ayer habló de cientos de miles no decenas... suena un poco demasiado. Pero para eso se prepara Chile.

Sobre los mensajes, debemos esperar que los de, para comentarlos. Pero algunas señales ya ha mandado. Mientras que no habrá reunión con Macri, 700 integrantes organizaciones de la sociedad civil viajan y hasta donde se sabe, aunque no figuran en la agenda oficial serán recibidos por el Papa. Doble señal.

En Chile acaba de ganar un Presidente que más allá de su imagen moderada en la que insiste por la falta de apoyo parlamentaria, a nadie escapa que en sus festejos, estuvo presente la figura de Pinochet. Cánticos, bustos, banderas, fotos. Pinochet, fue protagonista del festejo. ¿será tema de alguna una señal? No se sabe aún.

Debe tenerse en cuenta que en Chile existe una Iglesia fuerte y conservadora, más allá de figuras gigantes como el Cardenal Silva Enriquez, fundador durante la dictadura de la Vicaría de la solidaridad, durante la dictadura. No descartaría que esté el difunto Cardenal, presente en su palabras... reconocimientos... Pero Chile también tiene fuertes relaciones de Estado con el Vaticano. Fue en 1984 que culminaron, las negociaciones de Paz por el Conflicto del Beagle entre Chile y Argentina y con motivo del primer año de dichos tratados, negociados por el Cardenal Samoré, es que en 1985 el Papa Juan Pablo II viajó por primera vez a Uruguay, donde se celebró (Palacio Taranco) el primer año de la firma de la paz. Su primer visita a Uruguay no fue pastoral, fue como Jefe de Estado.

Luego viajará, en esta visita, al Perú, un país cuya crisis política se ha agravado mucho desde que el Papa decide visitarlo. El Presidente PPK en el ínterin compra su impunidad sobre la corrupción cambiándola por el indulto del Presidente Fujimori, preso por delitos lesa humanidad entre ellos la esterilización de 300 mil mujeres indígenas para exterminar la raza originaria del Perú. Esto llevó al Papa a otorgar solo 15 minutos de audiencia a PPK.

Finalmente señalaría que es interesante constatar, que por primera vez el Papa, se posiciona en su doble condición de Sumo Pontífice y reivindica, al mismo tiempo fuertemente su condición de Jesuita. En amos países tendrá reunión con todos los sacerdotes jesuitas. Es más, no puede estar más de 15 minutos con PPK porque lo esperan los jesuitas, sus hermanos de congregación.

Visitando países que tienen problemas con Mapuches y otros pueblos originarios que se quieren amparar en el Tratado de la OIT que les reconoce la propiedad de las tierras que ocupan sus comunidades desde hace varios siglos. Es también importante la señal de la reunión con los Jesuitas. Recordemos que durante la Colonia estos tuvieron respecto de los indígenas una actitud distinta de la política oficial de la corona al punto que fueron echados de América y de España. La expulsión de los jesuitas de ambos lados en 1767 fue ordenada por el rey Carlos III bajo la acusación de haber sido los instigadores de los motines populares del año anterior, conocidos con el nombre de Motín de Esquilache.

Podemos ver que antes de que comience el periplo ya hay señales de cómo será el viaje de Francisco a los Andes. Aquellos montes que en los 70 fueron sobrevolados por el plan Cóndor, se preparan para recibir una Paloma de Paz. Dios lo acompañe porque, él es el primer consiente que, como lo demuestran los atentados hasta horas antes de partir en iglesias en Chile, su hazaña es conscientemente aceptada pero muy peligrosa.



