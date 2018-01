Inicio | Política Te encuentras en:

CAMPO

El presidente Vázquez realizó la reunión con las asociaciones rurales

15.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El presidente Vázquez dio una conferencia de prensa luego de finalizada la reunión con las organizaciones rurales. Estuvieron presente la Asociación Rural del Uruguay, la Cooperativas Agrarias Federadas, la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Asociación Nacional de Productores de Leche y la Comisión Nacional de Fomento Rural. Se negó a participar la Federación Rural.

Vázquez dejó claro que Uruguay es un país libre y la gente puede movilizarse y protestar pero advirtió que esto debe ser dentro de la institucionalidad existente respetando la Constitución y las leyes "Hemos considerado que el camino para superar esta instancia es el del diálogo".

El Presidente dijo, además, que "La problemática del agro la vamos a estudiar sector por sector" y sostuvo que "no es lo mismo la problemática del sector arrocero, del ganadero, del lechero".

Por su parte fue categórico al afirmar que que no está dispuesto a aceptar "que se diga que este gobierno o anteriores no han hecho nada por el sector agropecuario" y a comentó "quizás no todas las necesarias, quizás no el 100% de las exigidas".

Quienes se negaron a participar de la reunión fue la Federación Rural que sostuvo que no era el día para ir a hablar con el Presidente y que ellos apoyaban todas las manifestaciones que se estaban realizando en la rutas del país.