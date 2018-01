Inicio | Columnas Te encuentras en:

¿El fin del dólar?

William Marino

16.01.2018

En 1949, 1 de octubre, Mao Zedong proclama la República Popular China. Hacía cuatro años que había finalizado la 2* guerra mundial, la Unión Soviética tenía 32 años de existencia.

Hoy a 68 años de su proclamación, aquel vasto territorio, que a simple vista "para nada servía", donde al hambre y la miseria era una constate en la vida del pueblo, fue levantando cabeza y ese país es hoy en la practica una de las principales potencias mundiales. Desde 1949 a la fecha, su guía son los Congresos del Partido Comunista Chino. Concluida la guerra civil en China, vino la reconstrucción, la ayuda llegara solo de la Unión Soviética, que también reconstruían su país desde las ruinas dejadas por el fascismo. China en 1950, más de un 85 % eran analfabetos, llegando a más de un 95 en las masas campesinas. El promedio de vida no superaba los 44 años. Casi sin industria nacional, su población dependía de una economía agraria. Eso era China a grandes rasgos 67 años atrás.

El porqué de esta muy breve reseña, es que hoy ese país pobre y atrasado, desafía a los EE.UU. lanzando como consigna, hace ya casi diez años, compramos y vendemos solo en Yuan con respaldo en oro, esa moneda creada en agosto de 1948, para sustituir al Fabi moneda de la china nacionalista, que carecía ya de valor de compra. 1 dólar 12 millones de Fabi. El dólar podemos decir que es el rey de la economía mundial, pero es un papel sin respaldo a partir de la administración Nixon, cuando en 1971 dejo sin efecto el patrón oro. En esa época los EE.UU. convence a Arabia Saudita, el mayor productor mundial de petróleo que venda su petróleo solo en dólares, a cambio de ello los EE.UU. le otorgara su protección militar. Es a partir de ese momento que podemos decir comienza la era de los "petro dólares".

Es difícil para el común de la gente, dejar de oír esa palabrita tan mágica, que va unida a las finanzas mundiales, como lo es el Dólar. Así como a lo largo del siglo XIX lo fue la Libra Esterlina, moneda inglesa, que W. Churchill dio un último manotón de ahogado en abril de 1923, cuando mediante decreto real, se establece que la onza de oro costara tres libras y 17 peniques, pero que se alejara en forma definitiva en 1931, dejando vía libre al dólar (EE.UU.) y Inglaterra comenzaba su declive como potencia de primer orden mundial. Finalizada la segunda guerra mundial, con Europa y Asia en la ruina y un EE.UU. que para nada había peleado en su territorio, es decir tenía su capacidad industrial y comercial intacta, se apresta a "ayudar" a los países devastados. Ya en 1943, luego de los acuerdos de Bretton Woods y de la creación del F.M.I. y el Banco Mundial, el poder financiero decide que el dólar sea la divisa internacional, con la condición de que la Reserva Federal sostuviera el patrón oro, compromiso que Nixon romperá en forma unilateral en 1971.

1991, con la caída del campo socialista, el mundo capitalista con los EE.UU. a la cabeza, pretenden arrasar, el mundo en especial las riquezas energéticas. EE.UU. invadirá países como nunca, a pesar de la severa derrota que sufrió en Viet Nam. Afganistán, Irak, Somalia, Siria por solo nombrar algunos y los gastos de mantención de tropas son cada vez mayores, cada vez más insostenibles, pues tiene bases en más de 140 países. El poder del dólar se muestra cada vez más en "decadencia", a pesar del aumento de los dólares en circulación. La Reserva Federal o sea el banco central de los EE.UU., banco este privado emite cada día más dólares, para hacer frente a los gastos, creando una deuda que sería de unos 20 trillones, 426 billones 865 mil millones. Esa sería la deuda oficial, en el mundo financiero se dice que podría llegar a multiplicar por tres o más dicha suma. Otra de los grandes problemas de los EE.UU. es su economía estancada o en decadencia, con una "gran inflación", (2.5% en el 2017) y un presidente que no sabe qué hacer para frenar este panorama. El 19 de enero la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes comenzara analizar la deuda del país, con que se encontrara, nadie lo sabe a ciencia cierta. ¿Lo dirán claramente o se guardara el secreto?

China al igual que Rusia, son dos potencias, de primer orden. China, avanza a pasos agigantados desde hace muchos años. Entre los años 1979 y 2004 tuvo un crecimiento real de su PBI del 6 % anual, luego llego a tener tasas de 13 %, por más que la propaganda diga que la economía China se estanco, que está en retroceso, sabemos que no es así. Sus tentáculos económicos se van expandiendo por el mundo, hoy los productos "made in china", están en todo el mundo. Podemos afirmar que toda la industria mundial, liviana o pesada esta en china. Las reservas monetarias y de oro van en crecimiento, su infraestructura, en todo sentido es cada vez mayor. No solo su ejército, sino en la parte de la industria liviana o pesada, crece a pasos agigantados. Su área de influencia en el mundo va llegando poco a poco a los cinco continentes. Sus inversiones suman por cientos de miles de millones de dólares, ya sean en Europa, Asia, África o América. Hoy China es el importador numero uno de gas y petróleo. Le compra a A. Saudita, Iran, Rusia y en menor escala a Venezuela. Con todos tiene contrato de que ellos pagan en Yuan convertible en oro, no en dólares. A partir de este año también comprara otras mercancías pagando en su moneda, como forma de reducir la influencia del dólar, Rusia está realizando lo mismo con su moneda el Rublo convertible en oro. Aquí podemos decir que a pesar de todas las sanciones contra Rusia el Rublo es una moneda de reserva mundial, al igual que el Yuan. Rusia no es un país sin producción, tiene una industria que también avanza a pasos agigantados. Es exportador de energía gas y petróleo. Primer productor de minerales como oro y piedras preciosas, ademas es el segundo productor de trigo a nivel mundial. Irán es otro país que comenzó aceptar, el Euro y el Yuan, producto de las sanciones económicas impuestas por los EE.UU. dejando de lado el dólar. Países como Egipto, Libia y Turquía se están alejando del área de influencia de dólar. Qatar, usara el Euro, el Yuan y el Rublo. Siria Rublo y Yuan. Venezuela ha recibido ayuda economía de China y Rusia, sus ventas de petróleo y gas son cada vez menos en dólares. Con el presidente Trump atacando y destratando a pueblos y gobiernos, está llevando por un derrotero muy jodido al país que representa. Muchos son los Gobiernos y/o países que esperan esto para salir de a poco del área de influencia del dólar. ¿Esto será posible o es solo una ilusión? Este es un proceso que ya lleva casi diez años, aunque cada vez se acelera más.