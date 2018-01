Inicio | Política Te encuentras en:

Mujica y sus avances sobre el 2019

16.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - Astori, Martínez, Orsi y Bergara fueron algunos de los nombres sobre los que el ex presidente, hoy senador, y el líder político con mayor popularidad, según la mediciones de opinión pública, hizo referencia en declaraciones esta semana.

José Mujica reiteró nuevamente que no será candidato. Expresó que la edad es un limitación clave "Si me meto en un baile de esos, me queda grande" dijo en declaraciones a La República.

Mujica, influyente, líder del sector más votado del partido más votado, dijo sobre la candidaturas hacia 2019 "Creo que hay dos o tres pingos jóvenes. Cantado está Martínez. Pero hay algunos más. Orsi puede ser, me gustaría". Sobre Mario Bergara, actual presidente del Banco Central, le dio menos crédito y dijo "veremos, veremos". Claro fue respecto a Danilo Astori, 77 años, advierte que "es ahora o nunca".

Mujica repasó su candidatura que lo llevó a la presidencia de la República y dijo que pudo conquistar el voto de sectores blancos "que nunca iban a vota a Lacalle" y agregó "eran votos dobles" que se pasaban del Partido Nacional al Frente Amplio.

"Pero, para un veterano que tiene 82 años, que cometiera la aventura de jugar esto,(se Presidente) lo peor es que corre con el riesgo de ganar. ¿Y después qué hago? Conozco la lleca y sé que hay clases sociales que me tienen bronca y otras que me quieren mucho. Si me meto en un baile de esos, me queda grande", dijo.