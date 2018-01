A cien años de la gran transformación en EuropaFrancisco en los Andes: vuelan el Águila y el Cóndor¿El fin del dólar?Hyundai y la cultura del trabajo en el UruguayCuchillo de Palo: Cataluña insensataNo nos engañemos, se viene un año muy complicado¿Se puede elaborar una estrategia sin considerar al poder?A 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteEntender la crisis del campo, cuatro claves para gente de asfaltoClara y pura discriminaciónAnalizamos una salida al problema. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeArsénico y cianuroLa “revolución” no triunfó el primero de eneroUn error de Sanguinetti acerca de los musulmanes y algunas consideraciones en torno a la laicidad y el EjércitoA la búsqueda del tren perdidoCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosIndulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Cristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónSalir de la encrucijadaAbsolución y castigoDesguace tres. Se sigue por el mismo camino. ¿Hasta cuándo?Ecuador: la educación que legó CorreaCumbre de la OMC en Buenos AiresNazismo y cristianismoGarantíasEl País reescribe la historiaSalud alimentaria. ¿Derecho individual o segmento del mercado?Jerusalén, la manzana de la discordia

DESMENTIDO

Redes Frenteamplistas salen al cruce de una falsa convocatoria de movilización que los involucra

17.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - Una falsa convocatoria, que comprometía a las Redes Frenteamplistas, debió ser desmentida por este movimiento. Se decía que se convocaba a “una contramarcha a la propuesta de la oligarquía” para el 23 de enero ante el Palacio Legislativo, lo cual es falso.

La Redes Frenteamplistas desmienten en un comunicado y además tanto de su organización como de sus integrantes "queremos aclarar que Redes Frenteamplistas no sólo no tiene que ver con la convocatoria, sino que ninguno de sus integrantes formuló esa propuesta y, sobre todo, que no estamos de acuerdo".

Agregan que ".. las expresiones de descontento y las demandas de todo tipo, son la base misma de la democracia".

Señalan también que "...los problemas no se resuelven etiquetando a los descontentos. No es ese el camino que está siguiendo nuestro gobierno ni que ha seguido la izquierda en su historia".

Texto completo del comunicado

Redes Frenteamplistas no convoca ni apoya una "contramarcha"

Ante la circulación de una convocatoria a "una contramarcha a la propuesta de la oligarquía" para el 23 de enero ante el Palacio Legislativo, firmada por "Redes frenteamplistas", queremos aclarar que Redes Frenteamplistas no sólo no tiene que ver con la convocatoria, sino que ninguno de sus integrantes formuló esa propuesta y, sobre todo, que no estamos de acuerdo.

Conceptualmente, porque las expresiones de descontento y las demandas de todo tipo, son la base misma de la democracia.

Intelectualmente, porque los problemas no se resuelven etiquetando a los descontentos. No es ese el camino que está siguiendo nuestro gobierno ni que ha seguido la izquierda en su historia.

Políticamente, porque sin desconocer la búsqueda de provecho por parte de sectores de la oposición, es inconducente empujar hacia sus tiendas a todos los que expresen críticas.

Prácticamente, porque aún si todo lo anterior no fuera válido, a nada conduce una convocatoria anónima, de un día para el otro, en enero, sin coordinación alguna, con firmantes anónimos o escondidos bajo una firma identificada con otros.

Desde 2008, varios grupos que se organizaban utilizando grupos de Internet, formaron Redes Frenteamplistas, que es conocida por numerosas actividades.

Montevideo, 17 de enero de 2018