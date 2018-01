A cien años de la gran transformación en EuropaFrancisco en los Andes: vuelan el Águila y el Cóndor¿El fin del dólar?Hyundai y la cultura del trabajo en el UruguayCuchillo de Palo: Cataluña insensataNo nos engañemos, se viene un año muy complicado¿Se puede elaborar una estrategia sin considerar al poder?A 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteEntender la crisis del campo, cuatro claves para gente de asfaltoClara y pura discriminaciónAnalizamos una salida al problema. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeArsénico y cianuroLa “revolución” no triunfó el primero de eneroUn error de Sanguinetti acerca de los musulmanes y algunas consideraciones en torno a la laicidad y el EjércitoA la búsqueda del tren perdidoCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosIndulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Cristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónSalir de la encrucijadaAbsolución y castigoDesguace tres. Se sigue por el mismo camino. ¿Hasta cuándo?Ecuador: la educación que legó CorreaCumbre de la OMC en Buenos AiresNazismo y cristianismoGarantíasEl País reescribe la historiaSalud alimentaria. ¿Derecho individual o segmento del mercado?Jerusalén, la manzana de la discordia

Política

Foto: Archivo

“Grandes temas”

Larrañaga no sube más las escaleras del Directorio. pero le manda cartas

18.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress) — El senador nacionalista convocó a trabajar en el diseño de una agenda común de “grandes temas nacionales”.

El senador Jorga Larrañaga tiempo atrás anunciaba que no subiría más las escaleras del Directorio del Partido Nacional, dando a entender que se iba a retirar de la actividad política. No lo hizo, y ello motivó numerosísimos comentarios irónicos especialmente en las redes sociales. Posiblemente no haya vuelto a subir las escaleras del Directorio, pero sí le ha enviado una carta al cuerpo presidido por el senador Luis Alberto Heber.

En la misiva, fechada este miércoles 17 en Andresito, Departamento de Flores, el líder del sector Juntos considera viable la construcción de "una agenda común de grandes temas, que interprete el sentir de las grandes mayorías nacionales".

El siguiente es el texto de la carta dado a conocer por el diario El País.



Andresito, Flores. 17 de enero de 2018

Sr. Presidente del Honorable

Directorio del Partido Nacional

Luis Alberto Heber

Sres. Integrantes del Honorable Directorio

Presente

De mi mayor consideración:



Como es del conocimiento de los compañeros, hemos venido sosteniendo una serie de contactos con referentes políticos y sociales buscando determinar si existe voluntad de acuerdos en puntos clave para una agenda de cambios que el país necesita.



De esa ronda de contactos hemos recogido que la posibilidad de una agenda común de grandes temas, que interprete el sentir de las grandes mayorías nacionales, es a la vez que necesaria, viable.



En base a ello, considero que nuestro Partido debe jugar un rol protagónico en procura de esos acuerdos. Al ser la principal fuerza que promueve el cambio -pero no la única- debemos ambientar un gran proyecto alternativo y superador, que armonice las identidades y matices entre ¨las oposiciones¨ sobre la base de una Agenda Para el Progreso (APP), una conciliación programática que luego permita conformar mayorías parlamentarias para un próximo gobierno.



Estamos convencidos que la sociedad observa a nuestro Partido y al resto de la oposición, esperando señales claras que demuestren capacidad de conducir un nuevo tiempo para el Uruguay.



Es por esto que vengo a proponerle al Partido que lidere el proceso, comenzando por nuestra propia colectividad, trabajando internamente en una propuesta de agenda común de grandes temas nacionales que luego sea trasladada a los demás partidos de oposición.



Una agenda que considere asuntos como la educación, la seguridad, el empleo, el desarrollo del interior, el país productivo, la economía, la salud y la inserción internacional del país.



Como al Partido le consta, hemos venimos trabajando en este esquema de acción. Sin ir más lejos, el 19 de abril del año 2017 remitimos a Ud(s). un documento sobre educación que va en esa línea.



Estamos convencidos que esta propuesta es posible y necesaria para generar y exhibir certezas, encarnar la esperanza nacional, y garantizar luego una acción de gobierno eficiente, eficaz y de verdadera transformación que genere progreso.



Saluda fraternalmente



Jorge Larrañaga

Senador