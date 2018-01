Inicio | Política Te encuentras en:

RESPONSABILIDADES

Bordaberry: Hablar de oportunismo “es una bajeza política y una falta de valentía”

18.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El Senador Pedro Bordaberry (PC) "El Frente está viendo que no puede dar respuestas y que eso puede tener un costo político. ¡Y en una democracia es lógico que tenga un costo político!" Y “es culpa de usted que hizo mal las cosas”.

El Senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, entrevistado por Gerado Sotelo, este jueves por Radio Carve, sostuvo que no se siente aludido por las acusaciones de “oportunistas” porque él no va a hacer campaña en 2019. Pero entiende que se trata de "la vieja tesis de buscar un culpable afuera” porque son no pueden asumir la responsabilidad.

Bordaberrry dijo que "es una bajeza" lo que plantea el Frente Amplio sobre que los partidos tradicionales están haciendo "oportunismo político" con el conflicto del agro.

“Un partido político hoy no tiene la capacidad de generar el movimiento que se ha generado con el agro, sobre todo en estas épocas, en verano.”

“Antes era necesario un partido para organizar y movilizar, hoy en día a través de WhatsAp y las redes se organizan rápidamente.”

Sotelo le consulta sobre lo que dice el Frente Amplio de que no puede hablarse de crisis generalizada, a lo cual Boraberry responde que “es sabido que hay diferencias en los rubros, pero yo creo que ahí el gobierno intentó dividir al sector agropecuario, porque el problema es común a todos ellos".

Déficit

Insistió en la idea de que todas las políticas tienen costos, y la mala gestión la estamos pagando vías tarifas públicas. "Sale de la producción vía tarifas públicas e impuestos. ¿Por qué la fiesta de Sendic y su barra la tiene que pagar la producción?"

“Todo va a dar a un déficit fiscal que hay que cubrir. En 2005 había 240.000 funcionarios públicos, ahora hay 310/315 mil. Eso cuesta. ¿por qué lo tiene que pagar la producción a través del aumento de tarifas?”

Además, del exceso de funcionarios públicos están las perdidas por US$ 350 millones de Pluna y los US$ 1.000 millones de Ancap. "El problema es que desde el Frente Amplio quieren dar respuesta y no tienen respuesta, por eso levantan los cucos de las políticas sociales para tratar de motivar a su gente.”

¿Recortes?

Bordaberry expresa claramente: “No son las políticas sociales las culpables de esto. El culpable es la mala gestión que han tenido en una cantidad de empresas y el gasto excesivo que han tenido”.

El senador opinó también que no es que se está planteando desmantelar la política económica que lleva adelante el gobierno, pero que no se trata de un conflicto de fácil solución desde su punto de vista.

23 en Durazno

Aunque el senador manifestó el interés de participar en este “genuino movimiento que excedió hasta a las gremiales”, prefiere no asistir a la convocatoria del 23 de enero en Durazno "para entender mejor lo que está pasando". Aclaró que prefiere evitar que lo acusen de "estar sacando una ventaja política", “no voy a darle de comer a estas fieras”.

Noticias relacionadas:

WhatsApp protagonista: desde coordinaciones a infiltrados

El diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular acusó al Gobierno de “antipopular y proimperialista”

Los reclamos del campo: el 23 se ponen por escrito

El Frente Amplio cierra filas con el Gobierno ante conflicto con sectores agropecuarios