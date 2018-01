Inicio | Política Te encuentras en:

Carmelo Vidalín/Intendencia de Durazno

Que corra sangre

Vidalín sobre dichos de Irrazabal: “Estamos tan lejos de expresiones tan desdichadas.”

19.01.2018

DURAZNO (Uypress) — El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, marcó distancia de las expresiones de su director de Cultura, Miguel Irrazabal, que había sostenido, respecto a la movilización de los ruralistas, que “si tiene que correr sangre, que corra”.

El director de Cultura de la Intendencia de Durazno, Miguel Irrazabal, había difundido un mensaje a través de las redes sociales respecto a la próxima movilización de los denominados ruralistas "autoconvocados". "No hay peor ciego que el que no quiere ver... El movimiento del campo es el principio del fin... ¡Así será! Y si tiene que correr sangre, que corra!", había afirmado el jerarca nacionalista de la comuna de Durazno.

En la mañana de este viernes, en declaraciones al programa Inicio de jornada de Radio Carve, el Intendente de Durazno se desvinculó totalmente de las declaraciones de su subordinado.

"Si escribió esto lo hizo como comerciante no como coordinador de Cultura", aseguró Vidalín.

Según afirmó, "de ninguna manera permitiría que escribiera un disparate de estas características lo hiciera en nombre de la intendencia". "Estamos muy lejos de expresiones del coordinador de Cultura; no las compartimos", concluyó.

Mientras que el Frente Amplio solicitó la remoción del jerarca, en la tarde de este viernes Vidalín analizará los pasos a seguir con respecto a Irrazabal.

Por su parte, en declaraciones al diario El País, el director cuestionado dijo que sus comentarios "se hicieron a título personal" y no representan a la Intendencia de Durazno. "El tema es que yo no tengo Twitter y replicaron esto como que si fuera de Twitter. Alguien de una charla individual de Facebook y personalísima me saca el comentario de contexto y lo eleva por Twitter y yo no tengo Twitter".

