El resumen: agradecimiento a Uruguay

Ana Jerozolimski

19.01.2018

Una manzana en mal estado puede por supuesto pudrir varias más en el cajón, pero cuando es minoría, no logra arruinar toda la cosecha.

No nos hacemos ilusiones pensando que el dueño del hostal en Valizas que discriminó a dos turistas israelíes es el único antisemita en nuestro país, ni el único que disfraza su condición de mera oposición a la política del gobierno de Israel. Pero afortunadamente, mientras los antisemitas llenos de odio irracional e ignorante salieron alegremente a las redes sociales a apoyar al discriminador de Valizas, otros compatriotas lograron que lo que se lleven de Uruguay los dos jóvenes turistas israelíes, sea una excelente impresión.

Este jueves logramos contactarnos directamente con Amit Bardush, la joven israelí de 22 años que protagonizó el incidente junto a su pareja, quien nos confirmó lo que ya había dicho unos días antes en un video enviado al canal 13 de la televisión israelí: que la actitud discriminatoria no fue lo que determinó la imagen de Uruguay con la que se fue, sino el aluvión de mensajes de solidaridad y apoyo.

Cuando Amit recibió el ya muy conocido mensaje del dueño del hotel diciéndole claramente que no son recibidos en su casa por ser israelíes, debido a su discrepancia con la política israelí, creyó que no estaba leyendo bien. Leyó el mensaje varias veces, en shock, notificó a su familia de lo ocurrido, al portal Booking en el cual había hecho la reserva, volvió a dormir en La Paloma, donde ya había estado y siguió el paseo en una reserva natural. Estuvo tres días desconectada, sin cobertura en el celular y cuando se volvió a conectar, no podía creer lo que veía.

Su teléfono estaba repleto de mensajes de familia, amigos y mucha gente desconocida, también de la Embajadora de Israel y, lo más importante en relación al punto central de estas líneas, "también de ciudadanos uruguayos que se disculpaban y querían invitarnos a sus casas", tal cual contó.

Amit se emocionó al ver "que lo que nos había pasado no había sido importante solamente para nosotros". "Agradezco a todos el apoyo. Me alegra que Uruguay no se haya prestado al racismo", resumió.

Dicho sea de paso, lo de la discriminación no es paranoia judía. La Comisión Honoraria de lucha contra el racismo, la xenofobia y otra otra forma de discriminación, ya determinó explícita y formalmente que lo que hubo aquí fue en efecto discriminación contra los turistas israelíes.

Pero volvamos a lo positivo. El padre de la joven, Yul Bardush, con quien también hablamos estos días, destacó que también él recibió innumerables mensajes de muchos desconocidos, de uruguayos que condenaron lo sucedido y se disculpaban por el mal momento pasado por su hija. Contó también de gente que le escribía, pidiendo que lo transmita también a Amit, que ella y su pareja están invitados a hospedarse en sus hogares. Por televisión, Yul pidió mencionar explícitamente a una persona que le escribió en ese sentido, a la que por cierto no conoce, Nlson Parrada Pérez.

Y a nosotros nos aseguró que "para Amit, lo que caracteriza a Uruguay son todas esas buenas y hermosas reacciones, no el incidente aislado en Valizas". Le preguntamos explícitamente si no cree que la imagen de Uruguay queda manchada en el recuerdo de su hija y en la percepción de la familia. "En absoluto, todo lo contrario", respondió. Destacó la importancia de la condena de la Ministra de Turismo Liliam Kechichian y que el intendente de Rocha se haya movido para averiguar qué había pasado. Asimismo, felicitó al diputado que presentó una denuncia ante la Justicia por discriminación (en referencia al legislador Alejo Umpiérrez del Partido Nacional), señalando que "actuó con sensibilidad y celeridad, no se limitó a una condena verbal y con su actitud tan seria, en gran medida, parece que puso el tema sobre la mesa".

De todos modos, comentó que "para mí la cantidad de reacciones de la gente refleja más la realidad del sentir de un pueblo que una reacción oficial, y por eso me impactó tanto". Con eso de fondo, el padre de Amit confesó que le da curiosidad conocer Uruguay. "Yo ya no estoy en edad de ir como los jóvenes, de mochilero", dijo entre risas cuando preguntamos si todo esto no le ha dado ganas de viajar de paseo a nuestro país. "Pero la verdad que sí, ya lo he pensado".

En una entrevista por televisión , Bardush compartió dos conclusiones a las que llegó a raíz de la vivencia de su hija Amit: "La primera es que no hay que dar el brazo a torcer y permitir fenómenos de este tipo, porque esto es el antisemitismo moderno, en el que como no queda bien hablar contra los judíos, sí hablan contra Israel". Y la segunda, no menos clara: "No todos están contra nosotros. Hay mucha gente que nos apoya. Y esta vez, lo vimos también en Uruguay".

Y nosotros nos permitimos agregar otra conclusión.

Tal cual enseñan los educadores del "Proyecto Shoá" a los alumnos en liceos de todo el país, en cada situación de discriminación, la gente común tiene el poder de decidir cómo actuar. Se puede ser indiferente, acoplarse a los discriminadores o tomar acción contra ellos. Hubo sí quienes apoyaron, y no en vano tanto se planteó estos días si acaso se han multiplicado de modo preocupante o simplemente han perdido la vergüenza de presentarse como tales. Pero muchos otros los enfrentaron con su propia actitud. No podemos olvidar a quienes quieren imponer oscuridad. Pero debemos buscar siempre, y fortalecer, a los rayos de luz.