El campo ancho y ajeno

William Marino

19.01.2018

Va para un mes que el campo esta alborotado. Es decir, el campo no, sino sus habitantes, unos para que no los cagen a rebencazos cuando reclaman su licencia, o el pago de horas extras, pues este "maldito" Frente Amplio logro los votos para que el Peón Rural trabaje ocho horas por día, y si el patrón quiere y el peón acepta trabajar más horas, son extras. Otros los menos, para poder cambiar sus 4 X 4, vacacionar en el este o viajar a Miami o las Europas.

El campo. La desmemoria sobre los temas del campo, nos hacen ver o creer que los temas son todos nuevos. Y eso no es así. La desmemoria o el entreverar todo en la misma lata nos hacen creer que todos los temas son iguales, cuando sabemos que no son así. Nos quieren hacer creer que los problemas del almacén del barrio son iguales a los del supermercado, CUANDO NO ES ASI. Este movimiento espontaneo, ¿espontaneo de que o de quien? Primero todos los problemas del campo son problemas políticos. En las estancias surgen los levantamientos armados, las grandes patriadas, guiadas por lo caudillos, en su inmensa mayoría con la divisa blanca, pero casi siempre de la "mano de Doctor", que era el cajetilla de la ciudad, el que tenía que demostrar que estaba junto a ellos. Aunque poco a poco los estancieros cambiaran si habitar. Con el tiempo y la industrialización del país las distancias se acortaran. También es seguro que por esa época el estanciero grande se comerá al chico. Los intermediarios jugaran su papel en la compra y venta de los productos del campo. Los productores rurales, como ellos les gustan que los llamen, poco y nada de impuestos pagaban. Seguro que el campo es jodido, por la lluvia, la seca, el frio, la helada, antes la langosta y alguna que otra peste, el calor las tormentas con inundaciones incluidas. Pero el que pasa mal es el productor chico NO el grande. Ni tampoco comenzaron a vivir mal, con los Gobiernos del Frente Amplio. ¿Porque no se muestran fotos de las marchas de 1999? Lo que los del campo, deben de decir: sentimos mucho que desde el 2005 en adelante, el "Gran Terrateniente", desapareció de los Ministerios, del Frente Amplio. El campo vive mucho, más que nada el pobrerío, el de abajo a tenido sus planes sociales, económicos y de derechos. Entre otros la ley de ocho horas para el trabajador rural. Aunque debemos de ampliar y mucho, el viejo MEVIR, cosa que de a poco se está haciendo. Este viejo plan creado, a instancias del Dr. Alberto Gallinal en 1967, venia de antes pero ahora con impulso oficial. Fue a impulso de la lucha de muchos sindicatos rurales, del norte y del sur, entre los que podemos destacar a los tamberos, arroceros y los cañeros. También algo debemos de decir los colorados gobernaron durante 93 años este país, los siguientes 46 años 13 años lo gobernaron los blancos. Una cosa en común en esos 139 años los cargos de Ministros siempre se repartieron entre colorados y blancos. Blancos y colorados. Que me van hablar que este es un movimiento espontaneo y sin divisa partidaria. Opiniones de dirigentes Rosados y/o sus socios, hay muchas, solo me quiero referir a lo escrito por el Director de Cultura de la Intendencia de Durazno: "si tiene que correr sangre que corra". No se vio ninguna opinión en contra por parte del P. Nacional. El Intendente de Durazno dijo "no fue en ninguna página oficial de la I.D.", se ve que hasta tuvo miedo de contradecirlo. Se ve que están extrañando la época en que eran dueños de vidas y hacienda. Otros que decían, "dejar de enviar productos frescos a las ciudades ahora que se está en temporada turística". Para pensar.

La derecha, encabezada por los rosados, dice nos llamamos a silencio pues nada tenemos que ver con este "movimiento espontaneo". Pero "mandan" a que opinen sobre el tema a directores de las diferentes Intendencias blancas, el ejemplo más típico es Durazno y Tacuarembó. Los manifestantes con sus camionetas, autos, en la mayor parte para nada utilitarios, avionetas, camiones que con menos de 250.000 Dls., no creo que se puedan comprar, tractores habían tantos y tan nuevecitos que al parecer ni se habrían usado, ¿serian de alguna automotora o importadora? Otro tanto era cuando veía las cosechadoras y otras tantas maquinas poco conocidas para el común de la gente. Vi las pobres vaquitas, ovejas y alguna chiva, que las hacían caminar por la carretera, ahí si iban arriados por los peones. El gran tema seria quien arriaba a quien ¿Voy porque quiero o voy porque me obligan? ¿Sera casualidad que se realiza en dicha ciudad la asamblea de los auto convocados? Casualidad que es ahí donde tiene su "pequeño campito" el Pedro sin apellido hijo del Dictador y dirigente colorado. Por alguna asamblea, hay quien dice que andaba su hermano de sangre.

Los planes de ayuda al campo son muchos y muy variados pero, de pronto no alcanza ni llegan a todos. Aunque creo que llegan a quienes tiene que llegar, que son aquellos que más lo necesitan. Aunque hay otros subidos al carro pues lo que están reclamando es poder cambiar su auto o pasar unos días más en las Europas. Los temas están planteados, las movilizaciones por un lado, el Gobierno por otro. La fuerza política llamada Frente Amplio, muy dispersa, en contenido y contestaciones... pero.