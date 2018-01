Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Bitácora. Año XVII, Nro. 717: La liberación y la basura eterna

20.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 22 titulando en su portada: 'La liberación y la basura eterna'.

Escriben en este número:



Manuel Aguilar Mora, Daniel Albarracín, Bárbara Arena, Marcelo Figueras, Silvia L. Gil, Matthew Holman, Mathieu Magnaudeix, Robi Morder, Miguel-Anxo Murado, Alejandro Nadal, Nicolás Pichersky, Sergio Ramírez, Petr Uhl, Miguel Urbán, Esteban Valenti







La liberación y la basura eterna



Por Esteban Valenti



Un nuevo conflicto perpetuo: la recolección de la basura en Montevideo. En este caso porque se sancionó por la administración a dos funcionarios y ADEOM aprovechó para desatar nuevos paros. Los montevideanos, los turistas y los habitantes de todo el país, porque esta es SU capital, estamos nuevamente de rehenes. Cambian los voceros, los presidentes de ADEOM, pero sus acciones y su mentalidad no cambia nada.







Nicaragua: La república pendiente



Por Sergio Ramírez



Hace 40 años, la mañana del 10 de enero de 1968, el periodista Pedro Joaquín Chamorro fue asesinado por sicarios de la dictadura de la familia Somoza. Iba solo, ajeno como era a guardaespaldas, al volante de su propio vehículo, cuando los asesinos a sueldo lo emboscaron en un paraje desolado de las ruinas de Managua, devastada por el terremoto de 1972 y le dispararon con una escopeta y llenaron su cuerpo de perdigones.







El 68 comenzó en Praga



Por Robi Morder y Petr Uhl



Hace cincuenta años, el 5 de enero de 1968, Dubcek reemplazó a Novotny como jefe del Partido Comunista checoslovaco. Más que una revolución de palacio, es el comienzo de la "Primavera de Praga". Como el sol, 1968 se levanta al Este, con la promesa de un "socialismo con rostro humano", el de una dinámica de autogestión encarnada por los consejos obreros. La Guerra Fría parecía hundirse en un año en el que todo era posible, desde la Ofensiva del Têt en Vietnam, Mayo del 68 en Francia, el Movimiento contra la Guerra y por los Derechos Civiles en EE UU y el Viejo Topo de la revolución reaparecia en las luchas anticapitalistas, antiburocráticas y antiimperialistas. Sin Permisocomienza con estos artículos la conmemoración del 50º aniversario del 68.







La batalla por la mente de Picasso



Por Matthew Holman



Célebre por declarar ante el Congreso [de los EE.UU.] en 1949 que ‘todo arte moderno es comunista’, y avisar de que el tejido social de la vida norteamericana se encontraba amenazado por la experimentación moderna, el senador republicano George Dondero defendió posteriormente su posición en una entrevista con la crítica de arte Emily Genauer: ‘el arte moderno es comunista debido a que es distorsionado y feo, porque no glorifica nuestro hermoso país, nuestro pueblo alegre y risueño, nuestro progreso material. El arte que no glorifica nuestro hermoso país en términos sencillos que todo el mundo pueda entender genera insatisfacción. Por tanto, se opone a nuestro gobierno y los que lo fomentan son nuestros enemigos’.







Inteligencia artificial: el futuro de la especulación financiera



Por Alejandro Nadal



El tema de la inteligencia artificial despierta grandes inquietudes. Algunas están relacionadas con complicaciones reales, como el de la pérdida de empleos. Otras se vinculan con el problema de si las máquinas podrían adquirir consciencia de sí mismas en la medida en que alcancen mayores niveles de inteligencia. Ese día no está tan próximo como algunos aficionados del tema creen. Pero eso no quiere decir que no existen razones para preocuparse.







"Fuego y furor" en la Casa Blanca



Por Mathieu Magnaudeix



En Estados Unidos, un libro está sacudiendo la presidencia. Fire and Furydescribe a un Gobierno caótico y a un presidente estúpido, que no ha leído un solo libro y sólo consume programas de televisión. La obra se centra especialmente en un mundo de telerrealidad, vacío, cínico y lamentable, donde la fama, el éxito y el dinero son las únicas brújulas.







México: Tiempos turbulentos



Por Manuel Aguilar Mora



2017, el penúltimo año del terrible sexenio priista de Enrique Peña Nieto terminó, en concordancia completa con el carácter funesto que ha determinado todo su gobierno. Eso fue la aprobación en noviembre y diciembre por los senadores y diputados de la Ley de Seguridad Interior (LSI) que, en completa contradicción con la Constitución vigente, legaliza el despliegue de la acción represiva del ejército y la marina en todo el territorio nacional.







El camaleónico secreto bancario suizo y la evasión fiscal, historia de una adaptación permanente



Por Miguel Urbán y Daniel Albarracín

Viento Sur



Suiza, Guarida Fiscal preferida por grandes patrimonios y corporaciones privadas

Puede afirmarse que Suiza es, probablemente, el mayor paraíso fiscal mundial, cuanto menos en cuanto al peso del patrimonio gestionado por sus centros offshores, sólo siguiéndolo de cerca Reino Unido, las Islas del Canal más Dublín.







Rodolfo Walsh: la literatura de la resistencia. Yo quiero que se sepa



Por Marcelo Figueras

El Cohete a la Luna



Algunas razones que explicarían la vigencia de Rodolfo Walsh

Le gustaba contar que, cuando nació —una mañana fría, hace noventa y un años y monedas—, una vecina recomendó a su madre que lo envolviese en papel de diario. La comadre esgrimía un tenue argumento científico: según ella, la tinta de la edición impresa conservaba el calor. Y Walsh repetía la anécdota, con una puntada de cierre que enhebraba ese comienzo con su destino. “Nunca tuve otra opción”, le decía a los amigos, “estaba condenado a ser periodista desde la cuna”.







Tendría que pensarlo. Cuando “no” no significa “no”



Por Bárbara Arena



Un centenar de mujeres francesas (lideradas por Catherine Deneuve) abogaban la semana pasada por dejar de criminalizar las aproximaciones de señores que, según defendían, son sencillamente torpes. ¿En qué clase de sociedad puritana nos convertiremos si neutralizamos la seducción? ¡Basta ya!







Tres respuestas al manifiesto de Deneuve



Por Silvia L. Gil



El escrito plantea una crítica que ignora el marco de relaciones de poder que está siendo impugnado de modos muy diversos en distintas partes del mundo







Yemen, el baile en las cabezas de las serpientes



Por Miguel-Anxo Murado



La guerra en este país no es una guerra olvidada sino una guerra no resuelta. Los saudíes y Estados Unidos militan en el mismo bando que al-Qaida para derrocar a los huthis, considerados el caballo de Troya de Irán.







¿Una canción puede cambiar el mundo?

El crítico inglés Dorian Lynskey habla de su libro “33 revoluciones por minuto”, en el que escribe sobre la relación entre música y protesta, de Woody Guthrie a Green Day.



Por Nicolás Pichersky



En términos de libros sobre música, 2017 fue un año soberbio. Basta mencionar Como un golpe de rayo, sobre la historia del glam rock, de Simon Reynolds o Cómo escuchar jazz, de Ted Gioia. Se pueden leer y releer, redescubriendo en ellos sustancia y chispazos sobresalientes en cada página. 33 revoluciones por minuto. Historia de la canción protesta, de Dorian Lynskey, es de una ambición inconmensurable, con un enfoque histórico rigurosamente estudiado y una perspectiva absolutamente original.









