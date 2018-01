No más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroUna propuesta innovadora: Diferir los pagos de la medicación a los resultados que se obtenganEl resumen: agradecimiento a UruguayEl campo ancho y ajenoEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerAokigahara, el "bosque de los suicidios"¿De quién es Punta del Este?Relecturas del verano (Abordando eso gris, que parece la teoría).¡La cara limpia!. ¿Y lo de atrás qué?A cien años de la gran transformación en EuropaFrancisco en los Andes: vuelan el Águila y el CóndorCuchillo de Palo: Cataluña insensataNo nos engañemos, se viene un año muy complicado¿Se puede elaborar una estrategia sin considerar al poder?A 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeArsénico y cianuroUn error de Sanguinetti acerca de los musulmanes y algunas consideraciones en torno a la laicidad y el EjércitoCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosIndulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Cristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónSalir de la encrucijadaAbsolución y castigoEcuador: la educación que legó CorreaCumbre de la OMC en Buenos AiresNazismo y cristianismo

No más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.

Carlos Visca

21.01.2018

Políticos somos todos, pero algunos tienen ciertas limitaciones de hacer públicas sus opiniones mientras ejercen determinadas funciones, cuando se sobrepasan estos límites se debe actuar con firmeza de forma inmediata y publica en relación a las opiniones expresadas, aplicando los correctivos pertinentes y a tiempo, para evitar que se transforme en una corriente de opinión política donde no corresponde.

No basta decir ante una entrevista al Ministro de Defensa publicada en La República el 6/1/18

Al ser consultado por las expresiones del Cte. en Jefe del Ejercito dice: " No considero si, no por esto sino en general, que las valoraciones de carácter político deban realizarse por actores no políticos".

Con la decisión de designar como Cte. en Jefe al ultimo Contra Almirante ascendido y no considerar a los de la derecha merece una buena explicación y balance sobre el relevo.

Los Comandantes en Jefe una vez designados no tienen que obligatoriamente permanecer hasta el límite de edad en el mando según la Ley Orgánica.

El relevo no se debe trasformar en borrón y cuenta nueva, es necesario un balance sobre aquellas tareas realizadas en tiempo y forma, las que quedaron inconclusas y el por que, algunas de ellas con asignaciones presupuestales adjudicadas, una rendición de cuentas donde el relevo tenga claro el punto de partida e inclusive poder cancelar las ultimas designaciones a los efectos de poder conformar su equipo y llevar adelante la tarea encomendada por el Mando Superior.

El Desarrollo de la Nación y la Defensa Nacional es una constante y lo que el corresponde a las FF.AA. esta comprendido en la Ley Marco de Defensa Nacional N.º 18650 promulgada el 19/02/2010.

Leemos los discursos conmemorativos a los aniversarios de la fundación de la Armada y la PNN durante muchos años y como caballito de batalla la reivindicación sobre los medios necesarios para asegurar la presencia en la extensión de la Plataforma Continental hasta las 350 millas, esta extensión significa un aumento de mas de 80.000 kilómetros cuadrados y una inversión de mas 300 millones de dolares para ejercer la presencia de la Armada en zona en la cual nuestro derecho exclusivo es sobre lo que hay debajo de la plataforma y especies sedentarias que solo podrán extraerse con la autorización del país.

También en los sucesivos discursos es común escuchar la necesidad de tener medios modernos, multi propósito, etc..

Se prioriza y se le da mas importancia al tema de la nueva zona adjudicada cuando es mas importante tener una buena cadena de radares, en principio para la zona jurisdiccional ( desde Artigas hasta Rocha) con embarcaciones que respondan a las necesidades especificas del control del trafico marítimo en todos sus significados.

Determinar que fuerzas y medios se necesitan priorizando las funciones, ejercer el control del transito marítimo y el aseguramiento de los corredores de aguas seguras a la navegación de forma permanente, sin descuidar los medios de búsqueda y rescate específicos a esta zona.

Zona económica exclusiva hasta las 200 millas, determinar fuerzas y medios marítimos y aéreos, no necesariamente deben ser embarcados, existen medios que pueden operar hasta las 200 millas sin tener que ser embarcados, pudiendo operar dentro de su radio acción no solo en el mar si no en todo el territorio nacional, aquí también no descuidar la posibilidad de integrar Hidroaviones que igualmente pueden operar en las vías marítimas como fluviales y lacustres.

La mejor forma de proteger la zona económica exclusiva es la presencia de buques de pesca operando de forma permanente trabajando y observando, el desarrollo de industria pesquera moderna y bien planificada tanto pública como privada es el mejor aseguramiento de la zona económica exclusiva.

Sería interesante poder intercambiar opiniones sobre la nueva Ley Organica y ver si queda de lado los ascensos por el tercio o sea concurso, selección y antigüedad pasando a ser solamente por concurso.

