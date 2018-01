La liberación y la basura eternaCuchillo de Palo: La gran mentiraNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroUna propuesta innovadora: Diferir los pagos de la medicación a los resultados que se obtenganEl resumen: agradecimiento a UruguayEl campo ancho y ajenoEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerAokigahara, el "bosque de los suicidios"Relecturas del verano (Abordando eso gris, que parece la teoría).¡La cara limpia!. ¿Y lo de atrás qué?A cien años de la gran transformación en EuropaFrancisco en los Andes: vuelan el Águila y el CóndorNo nos engañemos, se viene un año muy complicado¿Se puede elaborar una estrategia sin considerar al poder?A 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeArsénico y cianuroUn error de Sanguinetti acerca de los musulmanes y algunas consideraciones en torno a la laicidad y el EjércitoCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosIndulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Cristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónSalir de la encrucijadaAbsolución y castigoEcuador: la educación que legó CorreaCumbre de la OMC en Buenos AiresNazismo y cristianismo

La liberación y la basura eterna

Esteban Valenti

22.01.2018

Un nuevo conflicto perpetuo: la recolección de la basura en Montevideo. En este caso porque se sancionó por la administración a dos funcionarios y ADEOM aprovechó para desatar nuevos paros. Los montevideanos, los turistas y los habitantes de todo el país, porque esta es SU capital, estamos nuevamente de rehenes. Cambian los voceros, los presidentes de ADEOM, pero sus acciones y su mentalidad no cambia nada.

Había que traer contenedores nuevos. Se trajeron contenedores nuevos y por miles. Había que importar camiones nuevos de última generación, se trajeron, cumpliendo los trámites interminables. ¿Y?

La ciudad en las fiestas de fin de año, estuvo nuevamente desbordada de basura, no hay quien lo niegue. Y han pasado un par de semanas y nuevamente ADEOM va al paro y a enmugrar la ciudad porque se suspendió a dos funcionarios. No seamos estúpidos, o no nos traten de estúpidos, es un pretexto, es una demostración de fuerzas, estamos en las manos de ADEOM.

Y no queremos seguir estando en las manos de ADEOM, salgan como salgan las elecciones sindicales, es una organización que representando una minoría de los funcionarios, nos tiene a todos prisioneros.

No alcanza con sacarse las ganas, con explicarnos la cantidad de basura que se levantó en algunos días, ni en justificaciones sobre el consumo de los habitantes de la capital o sobre la cantidad de contenedores que se destruyen. Queremos soluciones, queremos que la limpieza de la ciudad sea un tema de común administración, sin operaciones "heroicas" y sin que un puñadito de personas bien pagadas para levantar la basura nos tengan a todos de rehenes. No lo soportamos más.

Sería muy importante que se conociera Urbi et Orbi cuales son los sueldos del personal de licencia de la Intendencia y que beneficios tienen. Los sueldos se los pagamos todos los montevideanos.

No solo por la basura, sino por la tomadura de pelo, por la sensación creciente de que se puede imponer por la fuerza un sistema de relaciones laborales o mejor dicho de descontroles laborales definidos por una dirección sindical que no le importa absolutamente nada la ciudad y su gente y que tiene un convenio colectivo que es indefendible. Todos sabemos cuándo comenzó el descontrol y el desbarranque, hace muchos años. Concretamente y simbólicamente.

Hay tres alternativas y hay que asumirlas plenamente y a cara descubierta.

Primera, nos acostumbramos a esto, nos quejamos y tragamos la bronca y varias veces al año tenemos prevista la "emergencia basura" con costos extras, empresas privadas contratadas y la ciudad sucia. Y cada tanto llamamos al ejército, como un trámite normal...

Segunda, vamos, y lo digo en primera persona, porque hay que asumir que este es un tema del cual es responsable el gobierno de Montevideo, pero nos involucra a todos. Vamos a un choque frontal con ADEOM, con todas las consecuencias, y no hay PIT CNT ni MTSS ni nadie que pueda evitar el desenlace: terminar de una vez por todas con el desborde sindical de ADEOM, y que ellos afronten las consecuencias. Esperemos que a la sacrosanta "Justicia" no se les ocurra una coartada para salvar a ADEOM...

Tercero, se prepara un plan frio, premeditado y bien pensado para transferir equipos y tareas a empresas privadas para que se ocupen de limpiar la ciudad. Si les gusta más y suena mejor se transfiere a empresas tercerizadas. Hacer permanente lo que hoy se debe hacer cada tanto y se ejecuta en la Ciudad Vieja. Y se nota la diferencia.

Lo más positivo en este tema, es la limpieza en toda la ciudad, no es cierto ese reflejo condicionado que tuvimos durante mucho años en la izquierda de que privatizar es retroceder en el proceso "liberador". La única liberación en este caso es liberarse de ADEOM y de la mugre.

Esa definición tiene una profunda base ideológica, es elegir las prioridades y eso se basa en ideas, en concepciones y en ideología. Si lo primero en el horizonte de la Intendencia son los funcionarios sindicalizados o los habitantes de la ciudad, deja claro cuáles son las prioridades ideales.

Estoy absolutamente seguro que el costo de levantar la basura con empresas privadas será inferior a la situación actual y los resultados mucho mejores. No hay ningún principio de izquierda que diga que la basura es una tarea estratégica para el desarrollo nacional que debe ser monopolio del estado.

Ni nadie puede defender con un mínimo de seriedad que es de izquierda aceptar este tipo de relaciones con un sindicato como ADEOM. Es un problema de fondo, si la IM no se reapropia dela gestión completa de la ciudad, asistimos a un proceso antidemocrático. No es un problema de gerencia, de administración sino de prioridades democráticas.

Se han agotado todas las instancias y todas las basuras y paciencias y seguimos discutiendo y sufriendo la misma mugre. ¿Será duro? ¿Habrá que darle nuevas tareas de limpieza y mantenimiento de la prolijidad de la ciudad a un grupo de funcionarios que quedarán vacantes? Sí, pero las cosas hay que analizarlas con lo que sucede desde hace varios, demasiados años y mirando hacia adelante.

Hay una verdad que no podemos ocupar, la basura es un fracaso reiterado en Montevideo y tiene sus causas y sus responsables.

No podemos explicarlo porque los montevideanos somos supuestamente sucios. Somos los mismos montevideanos que votamos, que elegimos, que vivimos la ciudad, que pagamos nuestros impuestos, que hacemos muchas otras cosas además de tirar la basura. Somos ricos, medios, pobres, ordenados, desorejados, descuidados, prolijos. Consumimos mucho, medio, poquito y casi nada. ¿No pretenderá nadie importar habitantes de Zurich?

Estamos en un círculo vicioso desde hace demasiados años y, se sabe que cuando a un círculo se lo acaricia mucho y en forma constante se pone vicioso. Y eso es lo que nos está pasando en forma reiterada.

Mejoraron muchas cosas en la ciudad, no hay dudas, hay otras que tienen que seguir mejorando, pero en la basura siempre ponemos más plata y siempre navegamos en la incertidumbre, en el desorden y en la voluntad omnipotente de ADEOM. Y eso ya no es tolerable.

Hay pequeños habitantes subterráneos de las redes, en muchos casos sin firma porque no se atreven, que quieren llevar todo al terreno de la venganza, de lo que puedan roer sus pequeños dientitos miserables. Allá ellos.

Yo quiero mucho, a veces creo que demasiado, a esta ciudad que la consideré siempre desde que la conocí allá por 1956 una maravilla, una joyita urbanística, un desborde de audacia arquitectónica, una residencia privilegiada para la mayoría de sus habitantes - no todos...- y por eso no me resigno. Es una ciudad que se merece ser prolija, mucho más prolija, más linda, más ordenada y sobre todo más limpia, mucho más limpia, democráticamente más limpia, desde el Cerro, Marconi a Carrasco sur.

Ya no hay manera de echarle la culpa al gobierno anterior, ni tapar la basura con una bandera de nuestros colores. Hiede igual de todas maneras. Mejor dicho, hiede mucho más.