Foto: montevideo.gub.uy

“YO ESTOY CON EL CAMPO”

En "El Gaucho": Convocan concentración en respaldo a movilización del campo

22.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- Por las redes sociales, “Yo estoy con el campo”, propone hacer una concentración, este martes, a las 15.30 en el Gaucho (avenida 18 de Julio), minutos antes de la reunión de productores, comerciantes y transportistas que se desarrollará en Durazno.

Llama también a "embanderar" autos y casas con "el pabellón nacional" y a cerrar comercios y no hacer compras, según informa La Diaria. El monumento al Gaucho fue construido en la década de 1920 a impulsos de la Sociedad Rural de Durazno y de la Asociación Rural del Uruguay.

Los impulsores de esta convocatoria en el mundo digital son, por ejemplo, el sitio "Ciudadanos orientales", una asociación civil creada en 2017 que, entre otras reivindicaciones, apoya el plebiscito contra la obligatoriedad de la inclusión financiera, convoca marchas contra la guía de educación sexual y en defensa de la familia, y propone un plebiscito "contra los impuestos a los sueldos y las jubilaciones". Además, están en contra de la utilización de la "ideología de género y el marxismo cultural" en las escuelas.

También llama a movilizarse en Montevideo el blog "Comento por la libertad", que se proclama "contra la dictadura sindical en general y en la enseñanza en particular". En su último posteo, señala que "miles de cubanos" entraron a Uruguay y "ninguno se ha manifestado anticastrista". "Muchos, si no la mayoría, con entrenamiento militar. ¿Será nuestro destino el de Venezuela? Allá todo empezó así", advierte.

Mientras tanto, en todos los departamentos del interior del país se organiza transporte para viajar a Durazno mañana, y la movilización de autoconvocados suma adhesiones. Por ejemplo, de la Cámara de Industrias del Uruguay, que afirmó en un comunicado que comparte "en su totalidad" los principales problemas que afectan a los sectores rurales. "Competitividad, costos del combustible y electricidad, peso tributario que soportan todas las empresas y el endeudamiento son algunos de los problemas que tanto la industria como el agro están soportando y son el eje de esta movilización", sostienen los industriales. También la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este-Maldonado adherirá a la movilización cerrando sus locales mañana. En un comunicado y bajo el título "En apoyo al agro y a favor del desarrollo del país", exhortó a sus socios a adherirse "en apoyo a los pequeños y medianos productores rurales, entendiendo que la medida afectará a todo el país productivo y de servicios, y no solamente al agro". Fundamentó que el sector turístico "depende del buen desarrollo y crecimiento de todas las áreas económicas del país", como el agro.

Este domingo pasado, productores rurales se manifestaron en Maldonado y Flores con una caravana de vehículos que recorrieron varios kilómetros.

Por el otro lado, el secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Óscar Andrade, dijo a La República que detrás del movimiento hay "intereses de sectores oligarcas" que intentan conducirlo "en una dirección de restauración neoliberal". Advirtió que fue "la bancada ruralista" la que le dio "el golpe de Estado a [la ex presidenta brasileña] Dilma [Rousseff] y la que impuso la reforma laboral", y que los sectores rurales fueron "claves" en Argentina "para la restauración neoliberal". "Lo que menos están buscando es resolver temas de función", buscan "instalar nuevamente la lógica de ecuación económica que ya vivimos en los 90 y que nos llevó a la crisis de 2002", opinó Andrade.

En un tono más conciliador, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, escribió en su cuenta de Facebook que "el agro es heterogéneo" y que se impone un análisis del problema "sector por sector". "No creo que el mecanismo sea el de polarizar posiciones que tienden a generar brechas innecesarias", consideró.

En los dos extremos ubicó, por un lado, a quienes reclaman que no haya políticas hacia los pobres y a quienes sostienen que "si tiene que correr sangre, que corra", en referencia a las afirmaciones en Facebook del coordinador de Cultura de la Intendencia de Durazno, Miguel Irrazábal. Pereira sentenció que estas declaraciones "no son representativas del sentir de la sociedad uruguaya" y "no contribuyen en nada a los debates de fondo sobre las necesidades de los productores rurales, sus propuestas e inquietudes". Evaluó además que no parece conveniente "levantar la bandera del desabastecimiento y la afectación del turismo, lo que sería muy negativo para el país y para la gente".

