Foto: www.petrelenergy.com

CERRO PADILLA

“Grave incidente”: Ambientalistas denuncian derrames químicos de empresa petrolera Petrel

22.01.2018

PAYSANDÚ (Uypress)- Varias organizaciones ambientalistas denunciaron episodio ocurrido en las perforaciones petroleras que se llevan a cabo en este departamento, por la australiana Petrel Energy.

Según el relato de las organizaciones, la petrolera australiana Petrel, a cargo de perforaciones autorizadas bajo el contrato entre Ancap y la firma estadounidense Schuepbach, tuvo una gran pérdida de lodos con productos químicos en Cerro Padilla, departamento de Paysandú, con un impacto desconocido sobre los acuíferos de la zona. El incidente "evidencia tanto la impericia de la empresa como la ausencia de controles efectivos por parte de la Dinama", aseguran.

De acuerdo con la información disponible en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), se perdieron 125 mil litros de lodos (es decir más de 600 tanques comunes de 200 litros). "El incidente evidencia que los operadores desconocían la formación geológica por donde se estaba escurriendo esa cantidad de lodo y no actuaron como para detener a tiempo y reducir la magnitud del derrame", indican las organizaciones.

Si se tiene en cuenta el volumen total de lodo en el circuito, de 15 mil litros, incluyendo el lodo dentro del pozo, en las piletas y cañerías, "fue una pérdida de 8,3 veces el volumen total de lodo". Las organizaciones aclaran que los responsables explicaron que la pérdida fue muy rápida, pero "estuvieron horas preparando y reponiendo el lodo que perdían".

En el comunicado, recuerdan que al ser aceptadas estas perforaciones se estableció que se "debía comunicar de forma inmediata a Dinama cualquier incidencia que ocurra durante la ejecución del proyecto, por fuera de las que ya han sido previstas", pero "evidentemente la empresa no lo hizo".

Además, aclaran que si bien se puso énfasis en la biodegradabilidad del lodo derramado esto "es una afirmación falsa". "Justamente, por tratarse de lodos con componentes químicos no biodegradables es que, para decidir su destino, deben ser clasificados y depositados finalmente en vertederos adecuados para recibir desechos peligrosos", explican.

Luego, se preguntan cómo es posible que los controles no pudieran detectar semejante pérdida de lodo e indagan si el personal está preparado para monitorear efectivamente las piletas de lodo, teniendo en cuenta que no se detuvo la perforación apenas hubo un indicio de no retorno del lodo.

"Se tragó 8,3 circuitos de lodo completos. Si no pueden controlar la perdida de ese gran volumen de lodo, ¿cómo pueden afirmar que existe una limitada velocidad de invasión? No hay más evidencia que la provista en el informe, por tanto es difícil saber las causas y consecuencias de lo ocurrido", continúan.

De acuerdo al informe que citan, puede ser que el lodo se perdiera en una formación arenosa seca, pero podría haber alcanzado también a un acuífero de la zona. "Por el conocimiento existente, a una profundidad de 70 metros se encuentran los basaltos de la Formación Arapey, que alberga algunos acuíferos y presenta importantes fracturas naturales. Por esta razón, la infiltración de los lodos podría afectar a los acuíferos Tacuarembó y Buena Vista que se encuentran inmediatamente debajo del basalto", agregan.

La información oficial menciona asimismo la realización de unos análisis del agua en un pozo de monitoreo. El pozo de monitoreo SEU CP-6 indicado en el informe se encuentra a 4.800 metros al noroeste de la perforación de Cerro Padilla, "demasiado lejos para poder detectar algo", argumentan las organizaciones ambientalistas. "La contaminación de cualquier naturaleza se diluye en una distancia tan grande y cualquier análisis que se realice indicará que no existe contaminación", señalan, además de aclarar que el análisis del agua no apuntó a la detección de los productos químicos usados en la preparación del lodo (Deepdrill inhibitor, Flexfirm KA, Hiperm, Newpac LV, Newzan D).

Finalmente, solicitan que se detengan las perforaciones y que la Dinama evite que estos riesgos se trasladen al siguiente pozo programado en Cañada Fea, cercano a la Represa de Santo Grande.

Firman el comunicado la Asociación Civil Ambientalista de Salto (ACAS), Paysandú Libre de Fracking, Paysandú Nuestro, Asamblea Popular Ambiental Colón-Ruta 135, Tacuarembó por el Medio Ambiente, Uruguay Libre de Megaminería, Coordinadora Ambiental Todas las Manos.

jwl