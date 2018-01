Inicio | Política Te encuentras en:

OPINIONES SINDICALES

Marcelo Abdala, PIT-CNT, encabeza una delegación que acompañará a Lula, para Richard Read “es una pérdida de independencia que se apoye a un político”

22.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - Richard Read, líder sindical e integrante de la FOEB, expresó una posición diferente a la resuelta por varios dirigentes sindicales que viajarán a Brasil en apoyo a Lula.

Entrevistado en Desayunos Informales, Teledoce, dijo Read "Hay una delegación numerosa que va a concurrir. Lo que nosotros manifestamos en nombre de la FOEB es que nosotros no vamos a ir y que no estamos de acuerdo en que el Secretariado del PIT-CNT concurra, porque es una pérdida de independencia que se apoye a un político. Cualquiera tiene la legitimidad de ir, pero me parece saludable y sano que no vayan como PIT-CNT".

La delegación no oficial del PIT-CNT será encabezada por el secretario general Marcelo Abdala. La participación de la delegación uruguaya es en apoyo a "Lula" da Silva a quien este miércoles el Tribunal Federal decidirá si ratifica o revoca la sentencia por corrupción contra el expresidente brasileño.

"Tenemos un discurso de no injerencia. Cualquier compañero tiene el derecho a ir, incluso a nombre de su gremio, pero que no vayan a nombre del PIT-CNT es importante" señaló Read.

Read también expresó su opinión sobre los autoconvocados del agro y expresó que "Se ha acumulado bronca y calentura por varios motivos. Para la democracia es importante que la gente canalice sus rabias y sus broncas movilizándose: eso favorece a la democracia" y agregó "Creo que tomó por sorpresa que hubiera un grupo de gente que se juntara y que tuviera una actitud hostil hacia el Gobierno. Las primeras reacciones de algunos dirigentes fueron muy desacomodadas. No perciben que hay una sociedad que está enojada, cansada de algunas cosas".