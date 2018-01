La liberación y la basura eternaCuchillo de Palo: La gran mentiraNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroUna propuesta innovadora: Diferir los pagos de la medicación a los resultados que se obtenganEl resumen: agradecimiento a UruguayEl campo ancho y ajenoEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerAokigahara, el "bosque de los suicidios"Relecturas del verano (Abordando eso gris, que parece la teoría).¡La cara limpia!. ¿Y lo de atrás qué?A cien años de la gran transformación en EuropaFrancisco en los Andes: vuelan el Águila y el CóndorNo nos engañemos, se viene un año muy complicado¿Se puede elaborar una estrategia sin considerar al poder?A 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeArsénico y cianuroUn error de Sanguinetti acerca de los musulmanes y algunas consideraciones en torno a la laicidad y el EjércitoCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosIndulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Cristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónSalir de la encrucijadaAbsolución y castigoEcuador: la educación que legó CorreaCumbre de la OMC en Buenos AiresNazismo y cristianismo

Foto: Twitter

¡Qué boquita!

Exsecretario de Batlle: “En el Gobierno son unos cagones”

22.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress) — Marcelo Graniero, que fuera secretario privado de Jorge Batlle durante su presidencia, se refirió en duros y despectivos términos al Gobierno de Tabaré Vázquez y cómo está manejando el conflicto con el sector ruralista.

Graniero dijo al programa Inicio de Jornada de radio Carve que en el Gobierno "son unos cagones y no saben enfrentar" la movilización del agro. "Han despilfarrado la plata y cuando les hacen un reclamo lo primero que hacen es insultar", afrimó.

"Gobernar no es solo hacer Consejos de Ministros en pueblos donde viven 100 personas", aseguró Graniero. "Son soberbios y no laburan; no escuchan", dijo quien trabajara estrechamente ligado al exmandatario Jorge Batlle.

Dijo también que en 2002 el Frente no hizo más que "poner palos en la rueda constantemente" y fue muy crítico con Alfredo Fratti, productor rural que se incorporó al Frente y fue vocero de muchos de los reclamos de esa época. Según Graniero, su actuación fue recompensada con un cargo político. Fratti es actualmente legislador del MPP.

Graniero dijo que este conflicto "parece un chiste". "En aquel momento [crisis en el gobierno de Batlle] teníamos cerrados los mercados, teníamos el problema con la aftosa, los bancos cerrados, y nos hicieron una movilización a la que se sumó todo el Frente Amplio", dijo.

"Esta es la demostración de que el FA solo puede gobernar cuando las cosas andan bien. Ante el primer problema el insulto", agregó.

"Lo que yo siento es que son unos cagones. No saben enfrentar una situación. Tienen miedo porque siempre han vivido gracias a la situación económica en el mundo. Han despilfarrado la plata y cuando les hacen un reclamo lo primero que hacen es insultar", dijo.

"Hay que escucharlos. Gobernar no es solo hacer Consejos de Ministros en lugares donde viven 100 personas y luego irse a pescar", aseguró Graniero. "Nunca han tenido una situación límite y ahora tienen una. El Presidente cuando habla y dice una burrada, como la del arroz, calienta un pueblo", agregó.

Además de ser secretario privado de Batlle, Graniero fue embajador en Portugal (2004 - 2005) y actualmente es presidente de la Cámara de Autopartes.