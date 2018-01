La liberación y la basura eternaCuchillo de Palo: La gran mentiraNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroUna propuesta innovadora: Diferir los pagos de la medicación a los resultados que se obtenganEl resumen: agradecimiento a UruguayEl campo ancho y ajenoEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerAokigahara, el "bosque de los suicidios"Relecturas del verano (Abordando eso gris, que parece la teoría).¡La cara limpia!. ¿Y lo de atrás qué?A cien años de la gran transformación en EuropaFrancisco en los Andes: vuelan el Águila y el CóndorNo nos engañemos, se viene un año muy complicado¿Se puede elaborar una estrategia sin considerar al poder?A 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeArsénico y cianuroUn error de Sanguinetti acerca de los musulmanes y algunas consideraciones en torno a la laicidad y el EjércitoCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosIndulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Cristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónSalir de la encrucijadaAbsolución y castigoEcuador: la educación que legó CorreaCumbre de la OMC en Buenos AiresNazismo y cristianismo

PROYECTO DE PAÍS

“Sólo el Partido Nacional le puede ganar al Frente Amplio, no solo con los blancos. Pero solo el PN”

22.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - Jorge Gandini expresó que el Partido Nacional debe convocar a otros para construir un proyecto de país distinto y es necesario tener la capacidad de comunicárselo a la gente. “El PN puede cambiar el signo del gobierno (.) estamos a tiempo.”

El Diputado nacionalista Jorge Gandini fue entrevistado hoy por VTV Noticias. En ese espacio consultado sobre los precandidatos: "Apoyamos a Jorge [Larrañaga] en su candidatura, pero ya no somos Alianza. Lo apoyamos desde Por la patria. Tendremos nuestra propia lista al Senado, nuestra propia lista a diputados."

Sobre la actitud de Verónica Alonso y su (indefinición frente a) lanzarse como precandidata a la interna blanca, expresó que "cualquier otra candidatura que salga dentro de este sector asegura la victoria de Lacalle Pou. Vamos a no engañarnos".

En referencia a los dichos de Botana, sobre si Lacalle era un candidato para salir segundos, Gandini dijo no compartir esa idea. Agregando "nuestro adversarios son los problemas, tendríamos que dedicar todo este tiempo a atacar los problemas. Y en todo caso nuestro adversario político es el Frente Amplio [no Lacalle Pou]. No tenemos que perder de vista dónde está el adversario."

Sobre lo que parecen errores a la hora de resolver problemas a la interna: “cuando un partido político está cerca de detentar el poder, obviamente que es más observado y cualquier error que comete se amplifica.” El tema de Bascou “creo que no lo manejamos bien y nos generó un costo.”

