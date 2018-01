La liberación y la basura eternaCuchillo de Palo: La gran mentiraNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroUna propuesta innovadora: Diferir los pagos de la medicación a los resultados que se obtenganEl resumen: agradecimiento a UruguayEl campo ancho y ajenoEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerAokigahara, el "bosque de los suicidios"Relecturas del verano (Abordando eso gris, que parece la teoría).¡La cara limpia!. ¿Y lo de atrás qué?A cien años de la gran transformación en EuropaFrancisco en los Andes: vuelan el Águila y el CóndorNo nos engañemos, se viene un año muy complicado¿Se puede elaborar una estrategia sin considerar al poder?A 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeArsénico y cianuroUn error de Sanguinetti acerca de los musulmanes y algunas consideraciones en torno a la laicidad y el EjércitoCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosIndulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Cristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónSalir de la encrucijadaAbsolución y castigoEcuador: la educación que legó CorreaCumbre de la OMC en Buenos AiresNazismo y cristianismo

Actual presidente, Donald Trump

No los inhabilita

Casi la mitad de los presidentes de EE.UU. padeció trastornos mentales

22.01.2018

WASHINGTON (Uypress) — Los dichos de muchos mandatarios parecen a veces estar sacados de cuentos de ciencia ficción o de terror, lo que hace que los ciudadanos se preguntan si están en pleno uso de sus facultades mentales y si ello no les impide ejercer la función.

Los dichos del presidente Trump han vuelto a poner el tema en el tapete, a pesar de que el debate sobre el estado de salud mental de algunos políticos, en especial de los estadounidenses, ha estado presente desde hace años.

De hecho, en 2006, los investigadores Jonathan R T Davidson - del centro médico de la Universidad Duke en Carolina del Norte -, Kathryn M Connor y Marvin Swartz decidieron indagar un poco más al respecto, poniendo como objeto de estudio a 37 expresidentes de Estados Unidos, de 1776 a 1974.

De acuerdo al estudio publicado, 18 de los presidentes estudiados mostraron desorden de Axis I (ansiedad, depresión, bipolaridad, dependencia al alcohol y otras sustancias).

"Revisamos fuentes biográficas con relación a trastornos mentales en 37 presidentes de Estados Unidos, de 1776 a 1974. El material fue extraído de uno de los autores y se entregó a psiquiatras experimentados para la revisión independiente que correspondiera a comportamientos, síntomas e información médica con fuente en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales con criterio en desorden de Axis I", se lee en la investigación.

De esto, se concluyó que, de los 18, 24% sufría depresión, 8% ansiedad, 8% desorden bipolar y 8% dependencia o abuso al alcohol u otras sustancias. Sin embargo, de estos, el 27% sufrió de estos trastornos mentales durante su mandato.

En la lista se encontraron nombres como Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt y Richard Nixon.

En función de la discusión sobre el estado mental del actual mandatario, Patrícia Campos Mello, periodista de Folha de Sao Paulo dialogó con uno de los autores del trabajo, Marvin Swartz.

Según el autor, Abraham Lincoln tenía depresión grave y episodios psicóticos; Lyndon Jonhson era bipolar; Richard Nixon, alcohólico. Pero no por ello eran incapaces para ser presidentes de Estados Unidos, afirma Swartz.

"Casi la mitad de los presidentes estadounidenses tenía algún tipo de patología mental, pero eso no significaba que no pudieran gobernar", sostiene el científico. La afección psiquiátrica más común era "la depresión, que alcanzaba a nueve presidentes, seguida de ansiedad, en tres y alcoholismo en tres".

Preguntado sobre si es legítimo que el público y la prensa discutan el estado de salud mental de Trump, el investigador respondió que "la discusión es legítima. El problema es que es muy difícil diagnosticar personas a distancia, sin examinarlas. Para nuestro estudio leímos todo el material biográfico disponiblea analizamos lo que encajaba de alguna forma con los criterios establecidos para el diagnóstico de cada enfermedad mental".

"Al comienzo de la semana -dice la periodista- un médico de la Casa Blanca afirmó que Trump tuvo un resultado perfecto en un test cognitivo y que eso demuestra que no sufre de ninguna enfermedad mental que lo impida de gobernar. ¿Es posible sacar esa conclusión?", a lo que Swartz responde que "No. Ese test evalúa apenas si hay algún problema cognitivo, detecta demencia, por ejemplo. No tiene nada que ver con impulsividad, discernimiento, enfermedades mentales".