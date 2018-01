La liberación y la basura eternaCuchillo de Palo: La gran mentiraNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroUna propuesta innovadora: Diferir los pagos de la medicación a los resultados que se obtenganEl resumen: agradecimiento a UruguayEl campo ancho y ajenoEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerAokigahara, el "bosque de los suicidios"Relecturas del verano (Abordando eso gris, que parece la teoría).¡La cara limpia!. ¿Y lo de atrás qué?A cien años de la gran transformación en EuropaFrancisco en los Andes: vuelan el Águila y el CóndorNo nos engañemos, se viene un año muy complicado¿Se puede elaborar una estrategia sin considerar al poder?A 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeArsénico y cianuroUn error de Sanguinetti acerca de los musulmanes y algunas consideraciones en torno a la laicidad y el EjércitoCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosIndulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Cristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónSalir de la encrucijadaAbsolución y castigoEcuador: la educación que legó CorreaCumbre de la OMC en Buenos AiresNazismo y cristianismo

Inicio | Internacionales Te encuentras en:

Va por más

Maduro anuncia que está dispuesto a ser reelecto presidente de Venezuela

24.01.2018

CARACAS (Xinhua) — El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que está dispuesto a la reelección en los comicios presidenciales que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó adelantar para antes del próximo 30 de abril.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acompañado por su esposa Cilia Flores, participa en una marcha en el marco de la conmemoración de los 60 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2018. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el martes que está dispuesto a la reelección en los comicios presidenciales que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó adelantar para antes del próximo 30 de abril. (Xinhua/Str)

"Si el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), si las fuerzas del Gran Polo Patriótico (GPP), si mis hermanos trabajadores, si la clase obrera, si las mujeres, si la juventud cree que yo debo ser el candidato presidencial de la patria (...), yo estoy a la orden de la candidatura presidencial", manifestó.

Durante una concentración con chavistas en el oeste de Caracas, el presidente venezolano reconoció la decisión de la ANC de adelantar los comicios presidenciales y dijo que es "un paso correcto y acertado".

"Yo le pido a todo el pueblo de Venezuela (...) que apoyemos el llamado de la Asamblea Nacional Constituyente, y apoyemos al Poder Electoral ahora que le toca preparar, organizar e impulsar este proceso electoral", sostuvo Maduro.

El mandatario pidió a los diversos sectores del oficialismo, incluido al PSUV, activar los mecanismos para la candidatura presidencial.

De acuerdo con Maduro, Venezuela le está "diciendo al mundo" que "ante más sanciones, más elecciones", en alusión a la serie de sanciones impuestas en los últimos meses contra funcionarios venezolanos por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

"En Venezuela no decide (el presidente estadounidense) Donald Trump, en Venezuela no decide la élite dominante de la Unión Europea, en Venezuela no deciden los imperios. En Venezuela decide el pueblo", insistió Maduro.

El presidente venezolano pidió a la oposición local que "no vaya a salir corriendo de las elecciones presidenciales".

"Que la oposición no se salga de la democracia. Los esperamos para que sea el pueblo el que decida si quiere seguir haciendo patria o quiere echar un paso atrás", sostuvo.

Este martes, ante la propuesta del constituyente Diosdado Cabello, la ANC decidió por unanimidad adelantar para este primer cuatrimestre las elecciones presidenciales previstas inicialmente para diciembre de 2018.