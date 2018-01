El discurso que yo haría sobre y para el campoEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosAguas fangosasLa movilización del agro, en Uruguay (*) (Abordando eso gris, que parece la teoría).Cuchillo de Palo: La gran mentiraNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroUna propuesta innovadora: Diferir los pagos de la medicación a los resultados que se obtenganEl resumen: agradecimiento a UruguayEl campo ancho y ajenoEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerAokigahara, el "bosque de los suicidios"¡La cara limpia!. ¿Y lo de atrás qué?A cien años de la gran transformación en EuropaFrancisco en los Andes: vuelan el Águila y el CóndorNo nos engañemos, se viene un año muy complicado¿Se puede elaborar una estrategia sin considerar al poder?A 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeUn error de Sanguinetti acerca de los musulmanes y algunas consideraciones en torno a la laicidad y el EjércitoCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosIndulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Cristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónSalir de la encrucijadaAbsolución y castigoEcuador: la educación que legó CorreaCumbre de la OMC en Buenos AiresNazismo y cristianismo

Eran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocados

Giuseppe Rogatto

25.01.2018

Eran diez, eran veinte, eran cincuenta, eran mil, eran miles, ya no se cuentan.

(Georges Seurat - Tarde de domingo en la Isla de la Gran Jatte)

Eran diez, eran veinte,

eran cincuenta,

eran mil, eran miles,

ya no se cuentan.

Así decía la canción Los orientales, de Idea Vilariño y José Luis Guerra, pero yo estoy aquí, ya con el tiempo perdido (perdoname che Proust, ya no lo busco), tratando de saber -a ciencia cierta, no sea cosa que peque de incierto-, cuántos eran los autoconvocados.

Vinieron de todas partes, brotaron de entre las hierbas, esperaron en cada esquina -dicen que en Constituyente y Barrios Amorín se juntaron como cincuenta-, pero yo quiero saber cuántos eran en Durazno. Aunque sea más o menitos, veinte mil más, veinte mil menos, para ir haciéndome una idea.

Una notera de Telemundo, supongo que especialmente enviada por sus dotes de estimadora de multitudes, con el pabellón patrio de fondo, decía "más de 50.000 personas" se han reunido aquí. Y la locutora que lee las noticias repetía sin cesar -poniendo cara de "¡qué impresionante!", "más de 50.000 personas, más de 50.000 personas, ustedes lo han visto".

Ver Telemundo me dejó el primer aprendizaje de la jornada: saber cómo es la cara de "¡qué impresionante!".

Pero no quedé conforme, ya que la notera no informó cuál era el desvío estándar de su cálculo (el margen de error, en más o menos buen criollo, porque yo estoy acostumbrado a los informes de las encuestadoras patrias, que siempre me dicen cuál es el más/menos). Vista esta incerteza (¡qué impresionante! che -y pongo carita-), tuve acceso a los cálculos realizados por un prestigioso académico, grado cinco (profesor titular) de nuestra Universidad de la República.

El académico, hombre riguroso, explicó que, en base a una imagen que difundió Montecarlo, pudo hacer una estimación bastante precisa de la cantidad de gente presente en el acto de Durazno. Dijo que obtenía una densidad promedio de una persona por cada mil pixeles de la imagen, y tomando en cuenta el área cubierta en la imagen, le daba unas 4.500 personas presentes.

El académico, como es hombre serio y riguroso, hizo posteriormente una reestimación, ya que fue percatado y apercibido de que había gente debajo y detrás de los árboles que no había sido tomada en cuenta inicialmente. El recálculo le dio 5.718 +/- 500. Redondeemos en 6.000, como hizo él.

Menudo lío me han dejado: más de 50.000 según Teledoce -¡qué impresionante!- y no más de 6.000 según el doctor.

Pa pior, aparece Caminera a dar datos de los vehículos que pasaron, de lo cual se puede concluir un máximo de unas 11.000 personas. Claro, Caminera no contó los caballos que venían con gente, que no sabemos por qué ruta llegaron.

Vía Twitter algunos participantes festejaron los "70.000 asistentes".

Así que decidí dormir tranquilo, sabiendo que los autoconvocados que concurrieron a Durazno -si nadie mintió en sus estimaciones- fueron entre 6.000 y 70.000.

Me quedé solo con una intriga, que fue saber cuánta gente estimó que concurrió el diputado Germán Cardoso. Dicen algunos que lo vieron preguntando qué ómnibus debe tomar para ir a Woodstock.