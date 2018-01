Lo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEl discurso que yo haría sobre y para el campoEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosAguas fangosasLa movilización del agro, en Uruguay (*) (Abordando eso gris, que parece la teoría).Cuchillo de Palo: La gran mentiraNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroUna propuesta innovadora: Diferir los pagos de la medicación a los resultados que se obtenganEl resumen: agradecimiento a UruguayEl campo ancho y ajenoEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerAokigahara, el "bosque de los suicidios"¡La cara limpia!. ¿Y lo de atrás qué?A cien años de la gran transformación en EuropaFrancisco en los Andes: vuelan el Águila y el CóndorNo nos engañemos, se viene un año muy complicado¿Se puede elaborar una estrategia sin considerar al poder?A 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeUn error de Sanguinetti acerca de los musulmanes y algunas consideraciones en torno a la laicidad y el EjércitoCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosIndulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Cristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónSalir de la encrucijadaAbsolución y castigoEcuador: la educación que legó CorreaCumbre de la OMC en Buenos AiresNazismo y cristianismo

Inicio | Política Te encuentras en:

"SON MANIFESTACIONES GENUINAS"

Lacalle Pou: “El martes 23 habló el trabajo nacional”

25.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- Luis Lacalle Pou, senador del sector Todos del PN, dijo, este miércoles, en su audición radial, que el martes “habló el trabajo nacional”.

"Lamentablemente desde sectores cercanos al gobierno lo que se hace es descalificar. La primera forma de no ver la realidad es no entenderla y echarles la culpa a otros", opinó.

Luego agregó: "No puede ser que algunas manifestaciones sean genuinas y otras no, según dónde se expresen y qué expresen". Aseguró que es cierto que en Uruguay se pagan menos impuestos que en los países del Primer Mundo, pero "casi siempre hay que suplicar esos gastos que se hacen porque no se devuelve en servicios lo que se paga de impuestos".

Noticia relacionada

"No hay una sola medida de esta movida que vaya a favor del productor familiar"

jwl