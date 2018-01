Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEl discurso que yo haría sobre y para el campoEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosAguas fangosasLa movilización del agro, en Uruguay (*) (Abordando eso gris, que parece la teoría).Cuchillo de Palo: La gran mentiraNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroUna propuesta innovadora: Diferir los pagos de la medicación a los resultados que se obtenganEl resumen: agradecimiento a UruguayEl campo ancho y ajenoEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerAokigahara, el "bosque de los suicidios"¡La cara limpia!. ¿Y lo de atrás qué?A cien años de la gran transformación en EuropaFrancisco en los Andes: vuelan el Águila y el CóndorNo nos engañemos, se viene un año muy complicado¿Se puede elaborar una estrategia sin considerar al poder?A 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeUn error de Sanguinetti acerca de los musulmanes y algunas consideraciones en torno a la laicidad y el EjércitoCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosIndulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Cristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónSalir de la encrucijadaAbsolución y castigoEcuador: la educación que legó CorreaCumbre de la OMC en Buenos AiresNazismo y cristianismo

Foto: TVN Noticias

Bullets Over Broadway

Cancelan musical de Woody Allen tras acusaciones, por parte de su hija, de abuso sexual

26.01.2018

CONNECTICUT (Uypress) — El Good Speed Opera House local anunció la cancelación del musical Bullets Over Broadway debido a las acusaciones de abuso sexual recibidas por su autor, el famoso Woody Allen.

El tema de los abusos de toda índole que han sufrido las mujeres en Hollywood está sobre la mesa. En ese contexto, Dylan Farrow, hija adoptiva de Mia Farrow y Woody Allen brindó una entrevista días atrás a CBS This Morning en la que reiteró los detalles del modo en que Allen abusó sexualmente de ella cuando solo tenía siete años.

La joven, que ahora tiene 32 años, está casada y tiene una hija de 16 meses, se mostró firme a la vez que emocionada durante el programa.

"Quiero mostrar mi rostro y contar mi historia", afirmó, y detalló cómo su padre la llevó a una buhardilla en la casa de campo de su madre en Connecticut, le pidió que se tumbara sobre su estómago y jugara con un tren de juguete de su hermano.

"Él se sentó detrás de mí, en la entrada, y cuando estaba jugando con el tren abusó sexualmente de mí... Como la niña de siete años que era, hubiera dicho que tocó mis partes privadas y eso fue lo que dije", explicó. "Ahora, con 32 años, diría que tocó mis labios vaginales y mi vulva con sus dedos", agregó Dylan, que explicó que aquel día su madre había salido de compras y que cuando se lo dijo estaba tan disgustada que ella creía haber hecho algo mal.

Según informa La Nación, luego de que varios actores se expresaran arrepentidos de haberse puesto bajo sus órdenes en el pasado - y algunos salieran en su defensa-, ahora es un influyente teatro estadounidense el que decidió tomar partido. Se trata del Goodspeed Opera House de Connecticut, que acaba de anunciar la cancelación del musical Bullets Over Broadway, una adaptación la película que Allen estrenó en 1994.

"En vista de lo conversado sobre acoso sexual y mala conducta, el autor de Bullets Over Broadway, Woody Allen, ha sido objeto de un escrutinio creciente", dijo el director ejecutivo del teatro, Michael Gennaro, en un comunicado que replica la agencia AFP. "Los reportes en la prensa hicieron la situación aún más difícil y complicada, y esto nos llevó a reconsiderar lo adecuado de producir el show".

De este modo, el Goodspeed Opera House -conocido como una suerte de trampolín hacia Broadway- decidió reemplazar el musical por otra obra.

Allen, de 82 años, negó enfáticamente estas denuncias, asegurando que una investigación ya lo absolvió en este asunto en su momento. También, acusó a su expareja Mia Farrow de "lavar el cerebro" de su hija luego de que él la dejara para casarse con Soon-Yi Previn, una joven que había sido adoptaba por la actriz durante un matrimonio anterior.

Según trascendió esta semana, Amazon Studios estaría evaluando la posibilidad de dejar inédito el más reciente film de Allen, A Rainy Day in New York, que actualmente se encuentra en plena posproducción. De acuerdo a una información publicada por el sitio Vulture, el estudio siente la presión de manifestar que "no se tolera el abuso sexual " mediante la cancelación del estreno de la película.