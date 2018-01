Los deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEl discurso que yo haría sobre y para el campoEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosAguas fangosasLa movilización del agro, en Uruguay (*) (Abordando eso gris, que parece la teoría).Cuchillo de Palo: La gran mentiraNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroUna propuesta innovadora: Diferir los pagos de la medicación a los resultados que se obtenganEl resumen: agradecimiento a UruguayEl campo ancho y ajenoEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerAokigahara, el "bosque de los suicidios"A cien años de la gran transformación en EuropaFrancisco en los Andes: vuelan el Águila y el CóndorNo nos engañemos, se viene un año muy complicado¿Se puede elaborar una estrategia sin considerar al poder?A 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeUn error de Sanguinetti acerca de los musulmanes y algunas consideraciones en torno a la laicidad y el EjércitoCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosIndulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Cristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónSalir de la encrucijada

Inicio | Política Te encuentras en:

NO SERÁ CANDIDATO

Mujica árbol viejo: "Estoy haciendo sombra a los arbolitos nuevos que van a venir, y si no vienen, que se jodan"

27.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- El senador y ex presidente José Mujica dijo, este viernes, que está de acuerdo con que Tabaré Vázquez haya recibido a los productores "autoconvocados", y se refirió a la situación del agro.

En diálogo con la prensa recogido por Subrayado, y que consigna Montevideo Portal, el ex mandatario afirmó que, "si existe el problema hay que reconocerlo, ponerlo arriba de la mesa, discutir con él", y señaló que no tomó por sorpresa al Gobierno: "al presidente le vienen chiquitas, grandes, medianas, todo entreverado", explicó.

Sostuvo que hay que abordar la temática por sectores, y que, en su caso, está trabajando con los tamberos. En ese sentido, aclaró que "no se puede poner todo en la misma bolsa. No es lo mismo un tambero que trabaja 200 cuadras que son de él a un tambero que trabaja 100 que son arrendadas". "Hay gente que hay que ayudarla y que está jodida, y hay que darle una mano, pero desde que el mundo es mundo, los tiburones tiran adelante a las sardinas, y ellos se quedan atrás", apuntó.

Consultado sobre los reclamos expresados en la proclama de Durazno del día 23 de enero, y las críticas al "despilfarro", Mujica responsabilizó a los propios productores. "Los productores que vivieron las vacas gordas... ¿por qué no guardaron? Le están reprochando al Estado lo que no hicieron ellos... ¡Papá! Empezá por casa... Si tuviste tiempo de gastar, mascaste a dos carrillos, y ahora le venís a pedir a los otros lo que tú no hiciste... La paja se ve en el ojo ajeno", sostuvo.

Mujica dijo que al Frente Amplio se le reprocha que haya tratado "de repartirle un poco más a la parte más débil", y que, quizás, a veces, se "pasan de la raya". Cuando se le preguntó sobre el "despilfarro" del ex vicepresidente Raúl Sendic, en oportunidad de su presidencia en Ancap, el ex presidente opinó que "Sendic no gastó nada en relación al Banco Hipotecario que nos costó 1.500 millones de dólares [...] ¿Se olvidaron del Banco Comercial en la época de los Rhomm? La caída que nos significó, el país fundido".

Además, recordó que, cuando se comenzó a discutir la construcción de la regasificadora, "el petróleo valía 110, 120 [dólares], y anunciaban que se iba más para arriba. Entonces estaba clavado. Ningún crack dijo que el petróleo se iba a venir a 40, 50".

No obstante, dijo que "algo se puede" bajar el precio de combustibles y servicios, y que cree "que el Gobierno lo va a usar".

Mujica también fue consultado sobre la candidatura del Frente Amplio para las próximas elecciones, y a las versiones sobre su eventual postulación.

"Lo veo todos los días por la calle, señaló, "y quisiera tener unos diez años menos, y me gusta la penca. Pero si me meto en un baile que me queda grande pongo la cara para otro, porque yo no aguanto la atacada y voy a llevar a algún vice, que yo qué sé qué vice me ponen, y estoy de mascarón de proa".

"Tiene que venir otra generación, yo soy de un mundo que se va", apuntó el ex presidente, que dijo que se siente cerca de la gente "común y corriente": "Si me invitan a Punta del Este, difícil que vaya. No digo que no vaya, porque, a veces, por el país hay que ir. El otro día vino el canciller chino y fui porque tenía que hacer filo".

El legislador del MPP señaló que "ayudará" en la campaña electoral, pero que su accionar se limitará a dar apoyo. "Si me sigo quedando estoy trabajando contra la renovación, porque siendo un árbol viejo estoy haciendo sombra a los arbolitos nuevos que van a venir. Y si no vienen, que se jodan".

jwl