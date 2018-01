Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Bitácora. Año XVII, Nro. 718: Lacalle Pou y el fin del ciclo del Frente Amplio

27.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 29 titulando en su portada: 'Lacalle Pou y el fin del ciclo del Frente Amplio'.

Escriben en este número:



Rolando Astarita, Gustavo Buster, Antonio Casilli, Sergio Cesaratto, Thalif Deen, Julio C. Gambina, Teresa Ribera, José Luis Rodríguez, Ramón J. Soria, Marea Socialista, Jorge Tamames, La Silla Vacia, Esteban Valenti







Lacalle Pou y el fin del ciclo del Frente Amplio



Por Esteban Valenti



El pasado sábado 20 de enero en La Paloma y como todos los años, se reunieron los dirigentes del herrerismo y sus grupos aliados. El indiscutido líder del sector, Luis Lacalle Pou fue el único orador. La frase de su discurso que destacan todos los medios fue: "El ciclo del Frente Amplio se terminó, ¡se terminó!”.







Año I del ‘Trumpoceno’



Por Teresa Ribera



En 12 meses, Trump ha destruido casi todas las políticas contra el cambio climático y ha diezmado la financiación de la ciencia.



Llegó a la Casa Blanca prometiendo la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, el retorno a la actividad minera y la vía libre para nuevas explotaciones de hidrocarburos en áreas protegidas tanto en tierra firme como en el mar. Y se apresuró a cumplir lo prometido. Confirmando los peores presagios, lo primero que hizo fue nombrar un buen puñado de climaescépticos, perfectos representantes de la plutocracia y de intereses incumbentes, al frente de las principales instituciones federales con responsabilidad en la materia.







Gramsci y Sraffa, la relación entre dos comunistas rebeldes



Por Sergio Cesaratto



La figura de Piero Sraffa es en gran parte desconocida para el público italiano, incluso los más cultos; poco más afortunada es la de Antonio Gramsci. Sin embargo, son los dos científicos sociales más extraordinarios de los que Italia puede vanagloriarse del siglo XX. El libro de Giancarlo De Vivo ( En la tormenta del siglo XX - Antonio Gramsci y Sraffa entre la lucha política y la teoría crítica, Castelvecchi, 2017) hace luz sobre la interacción intelectual, política y humana que se estableció entre los dos en situaciones dramáticas en el siglo XX, como indica el acertado título del libro, que no solo está dirigido a académicos y "expertos", sino que es de gran interés para cualquier lector culto.







Venezuela: Colapso económico, desenlace político y resistencia contra el hambre



Por Marea Socialista



En diciembre de 2017 la dinámica inflacionaria marcó un nuevo momento de quiebre. Se está dando desde entonces un verdadero salto en la crisis económica que pulveriza el nivel de vida de los venezolanos de a pie y liquida la poca estructura productiva que queda en el país. La aceleración hiperinflacionaria desorganiza a una velocidad de vértigo toda la economía, reduce el consumo a niveles de hambre crónica, quiebra la poca producción existente y destruye los canales de distribución y crédito. En la base de este colapso se encuentra el desmantelamiento, o mejor dicho, el saqueo a PDVSA, que era la palanca con la que enfrentar las crisis, lo mismo que el escandaloso Desfalco a la Nación que consumió el 40% del total de ingresos en divisas de los últimos 18 años. Esta situación plantea como posibilidad un inminente colapso económico.







La “centuria de oro” del capitalismo en EEUU y su declive. Reseña



Por Gustavo Buster



Pocos historiadores económicos tienen actualmente el prestigio de Robert J. Gordon, profesor de Ciencias Sociales de la Northweastern University. Un prestigio fundamentado sobretodo en dos artículos publicados en el 2000: “Interpreting the ‘Big One Wave’ in the US Long-Term Productivity Growth” y “Does the ‘New Economy’ Measure Up to the Great Inventions of the Past?” Estos y otros muchos artículos fueron recogidos en 2004, en el volumen Productivity Growth, Inflation, and Unemployment and Macroeconomics: The Collected Essays of Robert J. Gordon (Cambridge University Press). El libro publicado en 2016 y que es objeto de esta reseña es una re-elaboración de las tesis de los dos artículos del 2000, en un fresco de casi siglo y medio de la historia económica de Estados Unidos.







“Los trabajadores son el corazón del algoritmo”: El nuevo capitalismo digital. Entrevista.



Por Antonio Casilli



Antonio Casilli es autor de una investigación pionera sobre el nuevo capitalismo digital. “Seguimos trabajando cada vez más, las plataformas están fragmentándose y haciendo invisible el trabajo que es necesario para que funcionen los algoritmos.”







Cuba y su economía: 2017-2018, una valoración preliminar



Por José Luis Rodríguez



La caída de la economía en 0,9% durante 2016 produjo un fuerte impacto negativo ya que la economía se había mantenido creciendo ininterrumpidamente desde 1994. Esto fue el resultado de un conjunto de factores, pero el fundamental fue la reducción de alrededor de 40% de las entregas de petróleo de Venezuela. Esta coyuntura obligó a la compra de unos cien millones de dólares de combustible, a pesar de lo cual no se logró compensar el descenso de las entregas venezolanas. Adicionalmente, se produjo una reducción de 16,3% en la exportación de bienes y servicios y, en octubre, el país fue azotado por el huracán Matthew, que produjo afectaciones en más de 46 706 viviendas y pérdidas estimadas en 2 430,8 millones de pesos.







Desigualdad global 2018



Por Rolando Astarita



En notas anteriores hemos presentado estadísticas acerca de la creciente desigualdad de riquezas e ingresos (por ejemplo aquí). Dijimos también que la concentración de la riqueza en manos de los capitalistas, o la polarización social creciente, es inherente a la acumulación del capital (la transformación de la plusvalía en capital, para generar más capital). Por un lado, porque una parte de la población permanece en la indigencia, en tanto se desarrollan las fuerzas productivas y la acumulación del capital. Pero por otra parte, incluso cuando la clase obrera mejora sus ingresos en términos absolutos, en términos relativos puede permanecer en la misma pobreza. Este fenómeno, que es pasado por alto por los economistas y sociólogos burgueses, fue enfatizado por Marx en varios pasajes de su obra.







Colombia: La migración venezolana ya es una crisis humanitaria



Por La Silla Vacia



Aunque esta semana el Presidente Juan Manuel Santos volvió a decir que Colombia está dispuesto a apoyar y a solidarizarse con los migrantes venezolanos, en las ciudades, que es donde se están viviendo los efectos de la llegada masiva del vecino país, la realidad contrasta con ese discurso.







Reseña. Fuego, ruido y furia



Por Jorge Tamames



El libro-bomba de Wolff deja claro que el presidente es exactamente lo que parece: un infeliz con el cerebro más perforado que un queso de Gruyère.



Fire and Fury, el libro salvaje del periodista Michael Wolff, es respecto a su género lo mismo que Donald Trump en comparación con sus predecesores: un sacrilegio. El pensador CoreyRobin señalaba recientemente las similitudes entre el presidente de Estados Unidos y Nerón, el emperador obsesionado con degradar sistemáticamente la dignidad de su posición. A Trump no le hará falta incendiar Roma, porque ya abrasa al mundo entero con fuego y furia. Su ruido y furia, por otra parte, le convierten en una fuente inagotable de bochorno.







Gastrología. Apología del tocino (con una receta maoísta del hongshaorou)



Por Ramón J. Soria



Me gusta el tocino. Los humanos europeos sobrevivimos a hambrunas y glaciaciones gracias al tocino y al ingenio. Hoy es el diablo o algo peor, un delincuente alimentario atascador de arterias, abultador de barrigas y culos, alimento infame de épocas atroces y por fortuna extintas. Recuerdo una entrevista a una viuda extremeña de postguerra con tres hijos: “Criábamos un cerdo en el corral y vendíamos luego todo, jamones, paletas, lomos, costillares… para poder sobrevivir, salvo los tocinos que salábamos, con eso teníamos para hacer los guisos de todo el año. Cómo no me va a gustar el tocino, más que el jamón”. Cuando la entrevisté yo tendría veinte años y ella setenta. He hecho cientos de entrevistas desde entonces. Esa nunca se me olvidará.







La ONU a merced de EE.UU. comandado por el impredecible Trump



Por Thalif Deen



Los escandalosos y permanentes comentarios del presidente de Estados Unidos Donald Trump y sus intentos de socavar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), podrían causar daños irreparables al foro mundial.







No se discute el capitalismo, como mucho sus efectos



Por Julio C. Gambina

Rebelión





En el debate cotidiano aparecen ciertos asuntos que motivan discusiones interesantes, aun cuando no siempre van al fondo de la cuestión.

Desde un punto de vista conceptual solo se quedan en el fenómeno y no avanzan sobre la esencia.

El fenómeno apunta a las consecuencias sociales y ambientales del orden contemporáneo, pero la esencia es el régimen capitalista.







