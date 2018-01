El día después...

William Marino

28.01.2018

En la campaña electoral del 2014, la Compañera Lucia Topolansky, impuso una frase: "el susto despertó al mamado". Ello se debió por la baja intención de votos que tenía en las encuestas el Frente Amplio, unos meses antes de la elección. La militancia tuvo su "sacudón" y salió a la calle.

Hoy a 482 días, de las próximas elecciones, con participación popular, a pocos días de los festejos por los 47 años de la fundación del Frente, se nos vino todo este lio del "campo", que es si no es del campo, es algo elaborado, planificado y puesto a punto por los "grandes propietarios" de tierras, que escondidos detrás de los que se dejaron arrastrar e hicieron punta en este "levantamiento" del campo. Muchos hicieron de buenos, otros de malos y otros hacían que apartaban, pero eso sí, era contra los políticos, era contra los gobernantes, que estuvieron los últimos 13 años en el Gobierno, era en si contra el Frente Amplio, contra la izquierda. El Gobierno hizo lo que tenía que hacer: ESCUCHAR y estudiar los reclamos. La fuerza política organizada, que hoy está en el gobierno se dio por enterada, pero siguió en su letargo más profundo, por momentos no se los veía, es mas pedían tranquilidad y que no se entrara en la provocación, aunque creo que nadie hablo de salir a las cuchillas a defender el Gobierno. Si, se hablo de marcar presencia con banderas frenteamplistas, eso parecer ser que irrito a algunos frenteamplistas, que pusieron el grito en el cielo, que estábamos provocando a los "auto convocados", a los que dicen que el Gobierno carece de políticas hacia el "campo". Esta si fue una embestida baguala del "campo" hacia el Gobierno de izquierda, con todo tipo de solicitudes, algunas increíbles, otras no tantos y otras que se deben de mejorar, pues ya están implementadas. Para muchos de estos "auto convocados", que al decir de las Asociaciones tradicionales, muchos pertenecen a la Asociación o la Federación. Hoy a varios días del después, aun no se salió a contestar en forma contundente como fuerza política, pero no nos extraña como el poder de los medios de comunicación, Andebu mediante, les dio todo su apoyo, en cuanto amplificar este tema, en las redes sociales o en todos los grandes medios de comunicación, como lo son los canales de TV, prensa escrita y radial lo realizo en forma directa durante horas y horas. Los reportajes se sucedían a todo nivel, durante el día. En las redes sociales, los frenteamplistas se defendían como unos tigres, pero sin estar organizados, como debe de ser todo ciudadano que se considere de izquierda. Se dijo cada disparate, cada puteada, cada uno parece que quería sobresalir en los disparates hacia el hombre de campo. Pocos se acordaron del Trabajador Rural, del Asalariado, del Peón Rural, el que hasta hace poco trabajaba de sol a sol, por un plato de "sancocho" y un salió irrisorio, mientras el patrón se daba la gran vida. Muchos frenteamplistas salieron, no solo con banderas en sus casas, sino con pasacalles que decían: "los problemas del campo no los pague el pueblo". "Explotadores golpistas NO pasaran". "Devuelvan lo que les dimos". Algunos los entendemos, otros no. Creemos que las 10 o 15 mil personas que asistieron al acto, NO todas eran del campo, si a nuestro parecer eran del Interior del país. El despliegue de estos auto "convocados" fue grande, proclama incluida.

Algo que me llamo poderosamente la atención, son bajar los funcionarios públicos. Pregunto ¿los Maestros, profesores, policías y el personal de Salud Pública, que hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con el dólar que se sigue deteriorando en el mundo? La otra que me llamo la atención es "NO mas eslóganes bonitos desarrollados por una empresa de publicidad", creo que es el mejor pedido que realizaron, aunque a los blancos le debe de haber caído muy mal, pues la empresa que podría asesorar a una de sus candidatas dice que cobra más de 2.000.000 de Dls. Y bueno aquí seguimos veremos que hace nuestro querido Frente Amplio, por contestar en forma coherente y oficial a estos auto convocados, sin tinte políticos, sin ideología, sin políticos detrás, sin la Asociación, sin la Federación, sin, sin, sin. El tiempo dirá. El día después ya paso. O el susto despierta al mamado.