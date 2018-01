Inicio | Columnas Te encuentras en:

El desarrollo capitalista necesita consumidores

Luis Fernández

28.01.2018

El poder ha descubierto que para eso no necesita intermediarios.

La mejor forma de producir más y mejores consumidores es encapsularlos en su propia individualidad.

El consumo continuo por definición no es racional, es impulsivo. Por tanto el individuo aislado es más facil de manipular.

Se lo aisla desde pequeño. En las aulas, por ejemplo, hoy hay mucho menos afecto en las relaciones entre compañeros. Las bromas, la no consideración del otro, el bullying, es lo que prima.



Así continúa en los trabajos. Los sindicatos se basan en la confianza entre pares y el compañerismo. Pero esto que se viene desvirtuando desde niños, no va a desarrollarse de grandes. Hoy a lo sumo se juntan para hacer fuerza por un objetivo concreto salarial o de condiciones de trabajo. Lo hacen como grupos de presión. No hay objetivos políticos de carácter general.



Las instituciones, ya sean partidos políticos o los propios Estados, están pasando a un segundo plano. Probablemente alguien tiene como objetivo final su eliminación...y por eso no lo calificaremos de anarquista, sino todo lo contrario.



Hoy los Estados son un estorbo para las multinacionales.



Los grandes Estados aún cumplen la función protectora de los recursos estratégicos y de las inversiones. Son los que ejercen la fuerza “legalmente”.



Las izquierdas hablan un lenguaje como del “pasado” (lamentablemente).



Ser de izquierda es ante todo una actitud racional. Generalmente se llega mediante un anáisis fundamentado entre los que sufren por un lado y los verdaderos beneficados por otro.



En grandes sectores del globo ya no son conveniente las invasiones y golpes de fuerza. Generan demasiado rechazo y politizan en contra. Es más sencillo desprestigiar la democracia a través de los malos políticos, para luego “politizar” a través de la emoción.



Varios ejemplos:.



a) Desprecio por los inmigrantes porque “vienen a quitarnos nuestros trabajos” Lo dicen, grupos de ultra derecha en varios países de Europa y están creciendo....



b) Desprecio por los diferentes. Ya sean gays, negros, indios, o de otro territorio.



c) Trumps, votado por esas nuevas mayorías, quiere construir un muro con Mexico .



d) Los británicos se alejan de Europa.



e) Los catalanes quieren alejarse de España.



En todos los casos no se conocen análisis serios con estrategias plausibles.



Muy pocos advierten que todos “huyen” hacia la soledad y su exterminio como seres racionales que deciden su destino, o sea: Se dirigen hacia la despersonalización.



Pensar que no hace mucho, algunos mensajes de la derecha nos “advertían” sobre la “despersonalización” que provocaría el Comunismo...qué tiempos aquéllos!!



Cuidemos mucho a la izquierda donde aún es válida.







