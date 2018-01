Lacalle Pou y el fin del ciclo del Frente AmplioCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoToma de decisiones en los ancianos con deterioro cognitivo: prever con tiempoEl desarrollo capitalista necesita consumidoresUruguay ante la emergencia productivaEl día después...Los deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosAguas fangosasLa movilización del agro, en Uruguay (*) (Abordando eso gris, que parece la teoría).No más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerAokigahara, el "bosque de los suicidios"A cien años de la gran transformación en EuropaFrancisco en los Andes: vuelan el Águila y el CóndorNo nos engañemos, se viene un año muy complicadoA 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeUn error de Sanguinetti acerca de los musulmanes y algunas consideraciones en torno a la laicidad y el EjércitoCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosIndulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Cristo era GitanoEspaña: un castillo como nación

Lacalle Pou y el fin del ciclo del Frente Amplio

Esteban Valenti

29.01.2018

El pasado sábado 20 de enero en La Paloma y como todos los años, se reunieron los dirigentes del herrerismo y sus grupos aliados. El indiscutido líder del sector, Luis Lacalle Pou fue el único orador. La frase de su discurso que destacan todos los medios fue: "El ciclo del Frente Amplio se terminó, ¡se terminó!".

Esta afirmación la realizó cuando la movilización de amplios sectores del campo contra el gobierno toma nueva fuerza todos los días y se preparaba la concentración en el departamento de Durazno.

Leyendo el discurso de Lacalle Pou no se encuentran muchas claves novedosas, diferentes al discurso que viene realizando desde hace varios años, contra el anterior gobierno del Frente Amplio y contra este gobierno, ni que confirmen la segunda parte de su frase "Tenemos que estar preparados si queremos representar a la gran mayoría del país".

Los diversos analistas y dirigentes de la izquierda que opinaron, reiteraron ellos también un concepto muy utilizado: la oposición y en particular el Partido Nacional - que es su fuerza principal - no tienen y no muestran un discurso, un proyecto alternativo al de la izquierda.

Me voy a referir a un aspecto que a esta altura del proceso político uruguayo es preocupante, la subestimación sistemática por parte del FA del conjunto de sus adversarios y en particular de Luis Lacalle Pou. Lo considero un grave error que se puede pagar con una derrota electoral.

Partamos de una realidad, Lacalle Pou con su discurso, sus actitudes, sus posiciones se ha consolidado sin lugar a dudas como el líder de la principal fuerza de oposición a pesar de tener muchos competidores. Estamos hablando de una colectividad política, el Partido Nacional con una larga, compleja y variada historia de corrientes y de liderazgos. De alguna manera Lacalle Pou consolidó su liderazgo.

En las encuestas de opinión pública si bien no ha tenido un gran salto de simpatías y de intención de voto, en un panorama muy movido, con caídas importante del FA y del Partido Colorado, el Partido Nacional se ha consolidado como la segunda fuerza, no tan distante como antes del FA y el principal líder opositor ante los ciudadanos es Lacalle Pou. Algo habrá hecho.

Su relación con el gobierno y en particular con Tabaré Vázquez ha sido tormentosa, con demasiados adjetivos y con un bloqueo total de parte del presidente a entrevistarse o atender sus llamadas telefónicas. No parece que esta situación lo haya afectado a Lacalle Pou, por el contrario lo consolidó como la principal figura opositora.

Es cierto, no se le conocen discursos memorables, disertaciones profundas y con muy sólidos fundamentos. ¿En estos tiempos, donde están esos discursos, esas elaboraciones?

En estos tiempos no muy brillantes, Lacalle Pou no ha cometido errores importantes, ni siquiera ante complicados problemas internos en su partido y, privilegió su imagen y su relación con el conjunto del electorado y no la interna partidaria. Por ejemplo con el caso Bascou.

Para ganar las elecciones sería bueno disponer de una batería de elementos políticos y programáticos por parte de la oposición, pero no es una condición sine qua non. Las experiencias en otros países - algunos muy cercanos - lo demuestran claramente.

Es claro que todo habrá que medirlo en la disputa de las elecciones internas de junio del 2019, en las nacionales de octubre de ese mismo año y en el ballotage de noviembre. De toda la gran danza actual de los candidatos, pre- candidatos etc. etc. que hay en la vuelta, el que tiene mayores posibilidades de figurar en las elecciones nacionales y en el ballotage es Lacalle Pou. Por las "fotografías" de las encuestas y por las tendencias.

Así que yo no lo subestimaría tan olímpicamente como lo hacen algunos soberbios triunfadores de siempre.

Una disputa auténtica del poder requiere en Uruguay bastante más que un candidato, siempre es bueno un discurso adecuado, un relato ante la sociedad y un proyecto básico para proponerle a los ciudadanos. Eso hoy no lo tiene nadie, ni siquiera el Frente Amplio, que tampoco tiene un candidato y si muchos postulantes.

En cuanto al relato hay algunos acontecimientos actuales, en particular el choque con el campo que le permiten a la oposición y en particular al Partido Nacional levantar dos banderas con nuevos vigores: la promoción de la actividad agropecuaria, donde siempre se sintió muy fuerte aunque sus éxitos en el gobierno en este sector no fueron por cierto espectaculares ni mucho menos y, la segunda el achique, la reducción del estado, que sin duda ha tomado un fuerte impulso.

Este choque con el campo y sectores empresariales y medios del país, en la visión de los más lúcidos opositores al gobierno, debe servir para ensanchar la brecha entre una parte amplia de la ciudadanía y el Frente Amplio y la izquierda. ¿Lo lograrán? Lo que es notorio es que nunca tuvieron mayores oportunidades de que crezca el sentimiento contra el gobierno.

La reducción del estado en Uruguay es una idea muy fuerte y muy compleja, que hay que saberla manejar con mucha inteligencia, porque afecta la propia identidad de los uruguayos.

Lo cierto es que el gasto del Estado ha crecido en los últimos doce años de manera constante y muy grande. Las explicaciones de la izquierda son conocidas y sólidas, pero hay una parte muy grande de la sociedad - no solo en el campo - que está chocando con el estado gordo y devorador de recursos que no tienen como contrapartida un crecimiento y mejoría de los resultados en la educación, en la seguridad, en la salud y varios otros sectores. No importa cuán cierta sea esa afirmación, lo cierto que tiene un terreno muy fértil para su crecimiento y es históricamente cómoda para el Partido Nacional.

El concepto de que un estado que crece en forma permanente, en recursos, en funcionarios, en organismos, en funciones es un avance progresista, es una enorme falsedad. Perfectamente lo pueden hacer estados corporativos y que nada tienen que ver con la izquierda. Al menos con la izquierda que no es estatista a todos los extremos.

¿El ciclo del Frente Amplio se terminó? Es una afirmación demasiado contundente para pronunciarla a casi dos años de las elecciones, pero las señales de agotamiento son muchas y no todas vienen de la oposición.

La pobreza programática, de proyectos, del diseño concreto y estratégico de una nueva etapa del Proyecto Nacional son muy visibles y muy preocupantes. No solo para los resultados electorales, sino para la vida de los uruguayos. Y más preocupante en las reacciones del poder, desde el poder siempre desde la soberbia y la desesperación por mantenerlo.

Para que un ciclo no se termine no alcanza con el pataleo de los que viven y usufructúan de ese ciclo, hace falta tener horizontes, impulsos, ideas y proyectos que le den futuro a los ciclos que siempre deben renovarse y que sea comprendidos y valorados por la mayoría de la gente. El Frente está haciendo bien poco en este sentido.

El actual gobierno está lento de reflejos, pobre de discursos, mal de comunicación y comienza a dejar girones por el camino, que no son solo los de un vicepresidente que todavía está en el ojo de la justicia, sino de ministros del valor de Tabaré Aguerre. Ya tenemos elementos para valorar que su alejamiento ha sido una pérdida importante. Además de los girones importantes de opinión pública.

Está en medio de una tormenta social, con un sector amplio y sensible de la vida nacional, donde a la izquierda, al Frente Amplio siempre nos ha costado mucho llegarle. Mucho depende que puentes se quemen y cuales se mantengan y construyan para analizar el futuro político del país.

Contra la abrumadora mayoría del campo uruguayo, los muy grandes, los grandes, medianos y chicos no se puede gobernar y construir mayorías nacionales. Así que esta es una situación como nunca antes habíamos enfrentado, que requiere de mucha sensibilidad, mucha inteligencia y dinero, que obviamente habrá que repartir bien, con prioridades adecuadas, sin igualar a todos y que necesariamente saldrá de otros gastos y de otras prioridades. Nadie inventó el sistema de multiplicar los recursos por buena voluntad.

Lo que no debería hacer la izquierda es mirar tanto hacia afuera, hacia otras fuerzas políticas y convencerse que allí están todas sus fortalezas, es decir hacia las debilidades ajenas y preocuparse de resolver los graves problemas internos, las renovaciones necesarias, las bases de un nuevo momento programático y político del Proyecto Nacional.

Siempre hay que recordar que las elecciones también se pueden perder por la suma de errores propios, de desaciertos y de subestimaciones y que los vacíos en los discursos políticos opositores los pueden llenar los actores sociales.