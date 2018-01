Los grandes del campo y el Frente AmplioBalada de las hojas del exilioElecciones en BrasilAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoToma de decisiones en los ancianos con deterioro cognitivo: prever con tiempoEl desarrollo capitalista necesita consumidoresUruguay ante la emergencia productivaEl día después...Los deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosAguas fangosasLa movilización del agro, en Uruguay (*) (Abordando eso gris, que parece la teoría).No más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerAokigahara, el "bosque de los suicidios"A cien años de la gran transformación en EuropaNo nos engañemos, se viene un año muy complicadoA 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosIndulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Cristo era GitanoEspaña: un castillo como nación

Autoconvocados llaman a “seguirle pegando” al gobierno “divisionista”

31.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- Los audios que circularon estos días, en los grupos de Whatsapp de los productores, tras el anuncio del gobierno de rebajas en los costos del gasoil y la energía eléctrica, no tienen un tono conciliador, todo lo contrario,

"No entendieron nada de la movilización del 23. No entienden qué tipo de país queremos, no entienden que queremos reestructurar toda esta manera de encarar la economía que ha sido un desastre", concluye uno de ellos, según cita La Diaria.

Asegura que el gobierno tiró "una bomba de fragmentación": la idea es "fragmentar todo en mil pedacitos, en enredos burocráticos, dividir" y por eso "hay que mantenerse juntos" y "no aflojar", convoca. Luego afirma que el gobierno "vive en la isla de la fantasía" y que "son unos energúmenos".

El mismo audio valora que el gobierno debería haber anunciado que dejaría sin efecto el aumento de tarifas de enero y debería haber resuelto un recorte de los gastos estatales. "No les vamos a aflojar, las vigilias van a ser gigantes, vamos a cantar el himno a las ocho de la noche", amenaza luego.

Un productor que también hace circular su parecer por Whatsapp remarca que los anuncios del gobierno deben hacer a los productores "redoblar el esfuerzo en cuanto a la vigilia". "No nos achiquemos, no entremos en el juego del divisionismo que estos señores quieren hacer. No queremos charamusca, queremos fuego y un cambio total", sostiene.

Otro audio es de un productor que declara tener estudios en neurolingüística, que lo han ayudado "a leer las expresiones de las personas", y a partir de allí concluye que al presidente Tabaré Vázquez le faltó firmeza y seguridad en su discurso. "Tabaré [Vázquez] está mintiendo, están entregados. Tabaré y [el ministro de Economía y Finanzas, Danilo] Astori saben que el país se fue al diablo, y todo eso se transmite en los gestos y en la forma de hablar", interpreta el especialista en neurolingüística. Luego, en un tono más coloquial, sostiene: "El gobierno la quedó, el gobierno está contra el piso, y es el momento de seguirle pegando. Que nos den lo que precisamos para no terminar en la Venezuela".

