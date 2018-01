Los grandes del campo y el Frente AmplioBalada de las hojas del exilioElecciones en BrasilAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoToma de decisiones en los ancianos con deterioro cognitivo: prever con tiempoEl desarrollo capitalista necesita consumidoresUruguay ante la emergencia productivaEl día después...Los deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosAguas fangosasLa movilización del agro, en Uruguay (*) (Abordando eso gris, que parece la teoría).No más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerAokigahara, el "bosque de los suicidios"A cien años de la gran transformación en EuropaNo nos engañemos, se viene un año muy complicadoA 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosIndulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Cristo era GitanoEspaña: un castillo como nación

Los grandes del campo y el Frente Amplio

Esteban Valenti

31.01.2018

Sin los grandes, nacionales y extranjeros en el campo, no hubiera sido posible el gran crecimiento de la producción agroindustrial. Carne, granos, madera-celulosa, arroz, lácteos, oliva y en cierta manera el vino.

Creo que es muy necesario que en el análisis del conflicto del campo y en general sobre cualquier tema haya una mirada compleja, profunda y verdadera, es decir basada en la realidad por parte de la izquierda. Es el caso de la estructura social y productiva del campo uruguayo y en particular el papel que desempeñaron las grandes empresas y propietarios en estos 13 años de gobiernos del FA.

Que algunos griten desaforados contra las 4 x 4 y contra la costosa maquinaria que se vio en las manifestaciones en las rutas, no se debe responderse con otras consignas tan rimbombantes como primitivas. Hay que analizar.

¿Estos 13 años de crecimiento ininterrumpido del PBI y del PBI agropecuario, se hubieran podido dar sin la participación de las grandes empresas y productores del campo uruguayo? No, en absoluto y de esa afirmación debemos partir, porque no fue un accidente ni un descuido, fue parte fundamental del proyecto país, llevar el capitalismo al campo, incluso en las relaciones laborales.

Uno de los mayores cambios que se produjeron durante los gobiernos del Frente Amplio fue la entrada vigorosa y potente del capitalismo en el campo, con todos sus aspectos muchos de ellos contradictorios.

¿Habría sido posible el crecimiento ininterrumpido y con las cifras que alcanzó del PBI durante estos 13 años sin un aporte sustantivo del sector agro industrial? Imposible, totalmente imposible.

¿Se podría haber logrado ese crecimiento en la producción forestal, ganadera, lechera, arrocera, en producción de granos, en olivocultura, en vinicultura sin el nivel de inversiones, en tecnologías, en el manejo de los suelos y de la producción? ¿Lo podríamos haber logrado con la masificación del minifundio? La pregunta, aunque algunos se nieguen a dar respuestas verdaderas y eviten afrontar el tema, es muy clara y evidente? No.

Una parte muy grande de la izquierda se niega a analizar con una base sólida y verdadera estos procesos, como si hubieran sucedido por casualidad, como un descuido.

Los cambios se operaron a diversos niveles y porque se aplicó una política diferente, radicalmente diferente a la que por ejemplo se aplicó en Argentina, en todos los segmentos.

El valor de la tierra y su aumento exponencial - que últimamente a comenzado a caer - así como la renta, el nivel de inversión en activos, en maquinaria, en genética, en estructuras en el ciclo completo de la producción, son expresión de esa vigorosa entrada del capitalismo en el campo. ¿Qué había antes? Un capitalismo primitivo, parasitario, que vivía prendido a las tetas del estado, a través de las carteras pesadas.

Las nuevas leyes, en especial la que favorece y protege el trabajo asalariado en el campo, los peones rurales, es parte de esa "capitalización" del campo. Las reacciones brutales y primitivas de ciertos propietarios atrasados y anclados en el pasado, son la lucha entre el pasado y el futuro necesario.

Así que estigmatizar a los autoconvocados hablando de las 4x4 o de la maquinaria de alto valor es patalear contra las propias políticas del FA. ¿O acaso los cambios fueron solo el resultado de los precios de las materias primas, el viento de cola? El viento de cola no dio los mismos resultados positivos en ningún otro país de la región y menos en algunos "modelos" de cierta izquierda, como Argentina y Venezuela, por ejemplo.

En la protesta del campo hay diversos sectores productivos, pero también de diferentes tamaños y problemas. Los productores familiares casi no estuvieron presentes, o lo estuvieron de forma lateral, tangencial. Los que sí estuvieron y están son los grandes, los de la Asociación Rural.

El Estado no puede ni debe garantizar de cualquier manera la alta rentabilidad de ningún sector, pero debe asumir cuando se ha afectado la marcha de los negocios rurales. Y no nos hagamos los distraídos, se trata de negocios y si los negocios no cierran, la tendencia será clara, una parte de los inversores se irá hacia el exterior, hacia Paraguay y otros simplemente se entregarán, venderán y engordarán los más grandes.

En el futuro político de cualquier fuerza política que quiera gobernar este país, luego de los cambios que se han producido en esta década larga, tiene que tener muy en cuenta sus relaciones con el campo y sus diversos niveles sociales y productivos, o no tendrá mucho futuro.

Los que valoran las reacciones del gobierno, del presidente, de la vicepresidente, del intendente Yamadú Orsi y de algunos pocos dirigentes frenteamplistas, no así del FA orgánicamente, ante la protesta del campo lo consideran muy parcialmente, desde la perspectiva de los "precios y los resultados políticos", pero hay una dimensión mucho más profunda: la integración del campo en su conjunto, en sus diferencias de tamaño y de sectores productivos al proceso de cambios históricos.

En torno al tema del campo, la relación entre el costo de producción, - los pretendidos equilibrios fiscales, muy lejanos por cierto - no se definen con consignas gritonas, pero es cierto que definen el "modelo" y sobre todo al actual programa que aplicará el gobierno, y sus prioridades.

Un gobierno que se proclama de izquierda o un frente de izquierda, es obvio que tiene que tener prioridades en los pequeños productores, en los trabajadores rurales, pero para poder hacerlo más allá del discurso, debe lograr que los grandes sigan invirtiendo, ganando, creciendo, aportando al ciclo de la agroindustria exportadora.

La principal traba que, el principal problema de futuro y político de presente que tiene el gobierno son las relaciones comerciales internacionales, en los acuerdos de libre comercio o los nombres que se le quiera dar. No es casualidad que los sectores que dominan el Plenario del FA quieran que las relaciones exteriores del país se definan en su ámbito. No tienen claro cuál es hoy el bloque político y social de los cambios y le temen a todo lo que se mueva y ellos no puedan controlar. No tienen claro ni el crecimiento de las fuerzas productivas ni las relaciones de producción en el Uruguay actual.

La pregunta es si ¿la definición de las relaciones internacionales debe pasar por organismos del FA que tienen una caída fundamental de representatividad o por el parlamento para reflejar la opinión de la mayoría del país?

El otro punto crítico, es el tamaño del estado, su musculatura, la calidad de sus resultados y de sus políticas sociales. El primer impulso a las críticas sobre el Estado, proviene de la baja calidad de los resultados en la educación, en la salud y en la seguridad. Y nadie quiere asumirlo. Todos los cambios que se han producido y que nadie puede desconocer, no puede ocultar los agujeros, los problemas, las incapacidades, que impactan negativamente en las transformaciones sociales, en la justicia social y en las bases para un Proyecto Nacional progresista y avanzado.