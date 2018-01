Los grandes del campo y el Frente AmplioAlto en el campoEl pasado que vuelve...Balada de las hojas del exilioElecciones en BrasilAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoToma de decisiones en los ancianos con deterioro cognitivo: prever con tiempoUruguay ante la emergencia productivaEl día después...Los deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosAguas fangosasLa movilización del agro, en Uruguay (*) (Abordando eso gris, que parece la teoría).No más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerAokigahara, el "bosque de los suicidios"A cien años de la gran transformación en EuropaNo nos engañemos, se viene un año muy complicadoA 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosIndulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17TRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Cristo era GitanoEspaña: un castillo como nación

CONFESIONES

Puigdemont: "se ha acabado"

31.01.2018

CATALUNYA (Uypress) - Cámaras captan mensaje privado de Puigdemont: “Supongo que tienes claro que esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado. Al menos a mí.”

Consigna EL MUNDO, que unos mensajes -escritos en catalán- del ex president catalán, Carles Puigdemont, al ex conseller de Sanidad Toni Comín (ERC) captados por las cámaras del programa de Ana Rosa Quintana muestran que Puigdemont tira la toalla en lo que se refiere al 'procés' y demuestran que el camino del ex president está llegando a su fin.

"Supongo que tienes claro que esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado. Al menos a mí. Vosotros seréis consellers (espero y deseo), pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería Tardà", recoge uno de los mensajes que el ex president escribió este martes por la tarde al ex conseller de Sanidad, también huido en Bélgica.

"El plan de Moncloa triunfa. Sólo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque si no el ridículo es histórico, histórico", muestra otro de los mensajes literales del ex president emitidos en el programa de Ana Rosa.

Según han explicado en el programa, los mensajes se comenzaron a mandar a las 20.30 horas de la tarde de este martes. Puigdemont envió estos mensajes a Toni Comín, uno de los fugados en Bélgica, poco después de que se aplazara el debate de investidura en el Parlament, y en los que el candidato de JxCat admite que se vuelven a vivir "los últimos días de la Cataluña republicana".

Puigdemont ha respondido a la publicación de estos mensajes en su cuenta de Twitter. Reconocen que son suyos y apela al derecho a la intimidad y privacidad. "Soy periodista y siempre he entendido que hay límites, como la privacidad, que nunca se han de violar. Soy humano y hay momentos en que también yo dudo. También soy el Presidente y no me echaré atrás, por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país. Seguimos!", ha publicado en la red social minutos después de que se emitieran los mensajes.

Mientras Puigdemont sentenciaba el 'procés' y así se lo trasladaba a Comín, en su Twitter publicaba todo lo contrario: "Si nos mantenemos juntos, firmes, dignos, democráticos y pacíficos, iremos avanzando hasta la plenitud de nuestra libertad. Porque tenemos derecho, y porque nos lo hemos ganado".

La prueba

Los mensajes privados de Carles Puigdemont son la prueba que confirma que el 'procés' se encuentra en vía muerta. La estrategia de Puigdemont hasta este lunes, obstinado en no apartarse, y que condujo al 'procés' soberanista hasta el mayor callejón en el que nunca se ha encontrado, parece llegar a su fin. Por lo que se extrae de los mensajes entre él y Comín, Puigdemont ha decidido apartarse.

"No sé lo que me queda vida (¡espero que mucha!), pero la dedicaré a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación. Me han hecho mucho daño con calumnias, rumores, mentiras que he aguantado por un objetivo común. Esto ahora ha caducado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia", recoge otro de los mensajes.

El giro en el guión que imprimieron ERC y el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha abierto un plazo de total incertidumbre en la cámara catalana y para Puigdemont. Al evitar desobedecer al Tribunal Constitucional, y en paralelo mantener la candidatura de Puigdemont, Torrent se ha visto empujado a una situación nunca vista, el aplazamiento unilateral de una investidura por el presidente de la cámara.

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha destacado la "fractura" que se ha producido en el bloque independentista después de conocer los mensajes. En declaraciones a Europa Press Televisión, Casado ha asegurado que Puigdemont "no puede pretender que la orquesta siga sonando cuando el barco se hunde", sino dar un paso al lado "por respeto a sus compañeros y a sus paisanos en Cataluña".

Casado ha afirmado que el futuro del candidato a la Generalitat "no está en Bruselas ni en el Parlament, sino en el Tribunal Supremo". Por ello, ha recalcado que el bloque independentista debe "dar paso a algún candidato que esté limpio de procesos judiciales y cuyos planes de futuro estén dentro de la ley".

