Foto: Archivo

¿Quince, diez, cinco?

Novick quiere menos Departamentos

31.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress) — El líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, analiza la posibilidad de disminuir la cantidad de Departamentos del país.

En ese sentido, se manifestó favorable a una cumbre de todos los partidos políticos para analizar el tema y discutir propuestas sobre cómo reducir el tamaño del Estado.

El empresario devenido en político viene analizando el tema con su asesor en temas de Economía, el exreferente blanco Javier de Haedo, que en las últimas elecciones pasó a sus filas.

Según informa el diario El País, la idea de Novick es disminuir el número de departamentos para de esa manera achicar le "burocracia administrativa" que implica la estructura de cada intendencia.

"Achicar el Estado nos permitirá que haya menos impuestos y bajar tarifas, además de atraer a inversores. Lo que pide UPM es para poder funcionar y tenemos que lograr que no sea exclusividad de ellos. Con esas inversiones que vengan se le podrán facilitar a todos los emprendimientos las condiciones favorables", dijo al matutino.

Sostuvo que el Estado uruguayo "es ineficiente", que necesita "un cambio de verdad" y que los cargos políticos y de confianza en el Estado "le cuestan al país US$ 1.000 millones por año, una Ancap cada año, o la mitad del déficit", señaló.

"Me pregunto si no ha llegado el momento de ponernos a discutir entre todos los partidos, si el Uruguay necesita 19 intendencias, con 19 intendentes con sus secretarías, con sus gabinetes, sus cargos de confianza. Además me pregunto si Uruguay necesita más de 100 municipios, con sus alcaldes con grandes sueldos", sostuvo.