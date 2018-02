Un nuevo 5 de febrero. (Abordando eso gris, que parece la teoría)La revolución de los pañuelos y el burkiniLa Gran Presa del Renacimiento EtíopeLos grandes del campo y el Frente AmplioAlto en el campoEl pasado que vuelve...Balada de las hojas del exilioElecciones en BrasilAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoToma de decisiones en los ancianos con deterioro cognitivo: prever con tiempoUruguay ante la emergencia productivaEl día después...Los deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosAguas fangosasNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerA cien años de la gran transformación en EuropaNo nos engañemos, se viene un año muy complicadoA 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todos

La Gran Presa del Renacimiento Etíope

Michael Añasco

01.02.2018

"Lo único que podría llevar a Egipto otra vez a la guerra es el agua".

Muchos se están recordando estos días de la predicción del presidente Anwar el Sadat tras firmar en 1979 el acuerdo de paz con Israel. Y es Etiopia, donde se encuentra el mayor tributario del Rio Nilo, el Nilo Azul que aporta el 90% del caudal aguas arriba y es casi la única fuente de agua para sus casi 100 egipcios millones de habitante. La construcción en Etiopía de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (financiada por China) ha estado marcada por la controversia desde que el proyecto fuera oficialmente inaugurado en abril de 2011. La inquietud principal que este proyecto ha suscitado a nivel internacional deriva de su impacto en el caudal del Nilo del que depende fuertemente Egipto y Sudán, quienes acaparan el 90% del caudal del Nilo gracias a un acuerdo firmado bajo auspicio británico por Egipto en 1929 que además le daba derecho de veto sobre cualquier construcción río arriba. Por este motivo el resto de países de la cuenca llevan años luchando por conseguir un acuerdo más beneficioso. El Cairo, sin embargo, nunca se ha mostrado proclive a ceder ni un ápice de agua y asimismo de su efecto en la gestión de las aguas del río. HIDRO-POLITICA ,alaAfricana.

Con cerca de 6.700 km, el Nilo es el segundo río más largo del mundo y su cuenca reúne a once países de las que Sudan y sobre todo Egipto deben su existencia. Cuenta con dos afluentes principales: el Nilo Blanco y el Nilo Azul, cuyo nacimiento se sitúa en Etiopía, contribuyendo con hasta el 90% al caudal río abajo. Convertida en una potencia militar regional, Etiopía ha estado exigiendo durante varios años un intercambio del oro azul más equitativo para garantizar su desarrollo, porque, paradójicamente, este país, la torre de agua de África, enfrenta regularmente la sequía y las hambrunas resultantes. De los 3,7 millones de hectáreas de tierras agrícolas, solo el 3% se riega. Con la nueva presa -la mayor represa de África y la tercera del mundo después de las de Tres Garganta y la de Yacireta- formará un pequeño mar interior de agua dulce y producción hidroeléctrica para a la nación, sino también a los inversores chinos que buscan explotar como compensación los ricos recursos agrícolas y yacimientos minerales. Salarios muy bajo en algunos rubros como vestimenta llegan a un tercio de los de China. La hidro -política de la cuenca del Nilo ha estado dominada por Egipto en virtud del uso intensivo que el país ha hecho históricamente de las aguas del río. Egipto apela así a la existencia de unos derechos naturales y adquiridos para hacer prevalecer su voz en la gestión de este recurso natural. Sin embargo, aunque los países ribereños aguas arriba tradicionalmente han hecho un uso limitado del río, esta tendencia está cambiando. El crecimiento demográfico de los países de la cuenca del Nilo y sus objetivos de desarrollo económico, agrícola e industrial, han aumentado la explotación de este río, como muestran no sólo el proyecto etíope de construcción de la Presa del Renacimiento sobre el Nilo Azul y otras presas construidas previamente, sino también varios proyectos ugandeses sobre el Nilo Blanco. El proyecto etíope es el que más inquieta a Egipto y puede tener un impacto decisivo. La estrategia de Egipto para frenar cualquier proyecto que afectara al caudal del río ha combinado habitualmente amenazas militares, diplomáticas y económicas (el bully del barrio), y le ha permitido guardar durante tiempo un lugar hegemónico en la gestión de las aguas del Nilo. La decisión de Etiopía de construir unilateralmente la presa en Nilo Azul cuestiona esa hegemonía de manera directa. El hecho de que el grueso de las aguas del Nilo dependa de los ríos provenientes de Etiopía da fuerza a este país a alterar el statu quo existente, lo que ha supuesto que la construcción de la Presa del Renacimiento haya sido

percibida como fuente de conflicto. La falta de entendimiento entre Etiopía y Egipto significaría un enfrentamiento entre el segundo y el tercer país más poblados de África, con poblaciones estimadas de 99,4 millones y 91,5 millones respectivamente. El promedio de agua per cápita de Egipto (uno de los más bajos del mundo) baje de 663 metros cúbicos anuales a 582 para el año 2025. Pero ¿qué ocurrirá en otros 25 años, en 2050, cuando se cree que Egipto habrá duplicado su población, a 200 millones de habitantes? Las perspectivas no son halagüeñas. La Presa del Renacimiento como símbolo. Proyectada en el curso de Nilo Azul, en manos del gobernante Frente Democrático Revolucionario del Pueblo de Etiopía (FDRPE) ha presentado la construcción de esta presa como una cuestión de soberanía nacional. Comenzada en 2011, la Presa del Renacimiento se ha proyectado para almacenar 63.000 millones de metros cúbicos de agua y crear una planta hidroeléctrica que produzca hasta 6.000 MW que debería de estar terminada previsiblemente hasta 2019. La presa está siendo construida por una empresa italiana desde antes incluso de que se anunciara oficialmente el proyecto, y que fue comisionada directamente por el Gobierno en un proceso opaco. El coste del proyecto se ha cifrado en casi 5.000 millones de dólares, con capital mayormente chino.

Egipto tiene un excedente de 5.000 megavatios al día, pero ese excedente se reducirá si las turbinas de la presa etíope afectan a la producción de electricidad", "Se espera que la presa reduzca la producción de electricidad un 10%, lo que sumado al otro 10% de incremento anual del consumo provocaría un déficit y obligaría a Egipto a importar electricidad. Ese descenso se producirá fundamentalmente durante el llenado de la presa. Cuanto más rápido sea el proceso, peores las consecuencias para el país de los faraones. "El flujo de agua dulce del Nilo a Egipto puede reducirse en un 25 por ciento, con una pérdida de un tercio de la electricidad generada por la presa de Asuán", durante el tiempo que tarde en llenarse el embalse, entre 5 y 15 años, según un estudio.

Etiopia, potencia militar regional. Etiopia ya no es aquella nación donde el ejército del Negus(emperador) que se defendía en los años 1930 siglo XX con caballería y lanzas frente a la maquinaria de guerra de Mussolini. Pese a su reducido presupuesto militar y desplegado en una peligrosa región, el de Etiopía es uno de los ejércitos más poderosos del continente africano. Las fuerzas armadas etíopes, se ha superado

invirtiendo en el entrenamiento y también en la producción de sus propias armas. Adís Abeba trabaja en la fabricación de su propio fusil AK-47 y la ametralladora PKM. La industria armamentística del país tiene capacidad para producir y reconstruir tanques y vehículos blindados, aunque sean modelos de estilo soviético. El éxito militar del país se deriva de las duras lecciones aprendidas durante la guerra con Eritrea a finales de 1990 y una intermitente nueva guerra contra el violento grupo yihadista Al Shabaab somalí

El canciller egipcio, (en 2011) que prometió no abandonar "una sola gota de agua del Nilo", Egipto no se dará por vencido en sus necesidades del agua del Nilo o de cualquier parte de lo que llegue a Egipto de esta agua en términos de cantidad y calidad", señalando que Egipto tiene poca lluvia y es efectivamente desierto sin su gran río es un desierto.

Los países que comparten el Nilo han discutido durante mucho tiempo sobre el uso de sus aguas, Egipto ha ido acercando posiciones con Etiopía hasta la firma en marzo de 2015 de una declaración de principios sobre la presa que reconocería el derecho de Etiopía a construirla a la par que establecía la necesidad de realizar estudios sobre sus consecuencias sobre los estados ribereños Pero la falta de avances que ha suscitado reiterados temores de que las disputas eventualmente se conviertan en una guerra. La dictadura militar que gobierna Egipto, tiene que luchar con la recesión económica, el descontento general, desempleo, escasez de efectivo y grupos islámicos de todo tipo de grupos surgidos después de la truncada revolución de 2011. Etiopía no duda en situar este proyecto como una prolongación lógica de su lucha por la independencia soberana.

Sudan,"The master key". Sudan cambio sus intereses A favor de Etiopia. Es que la Presa del renacimiento estabilizaría las sequias o los desbordes del Nilo que le impiden planificar las cosechas, y al igual que Etiopia. Nilo Azul que atraviesa el país.En caso estallido bélico, tendría que atravesar unos 1000 km de la Republica de Sudan, que no lo permitiría. El espectro de los misiles de largo alcance. Durante los pocos meses de presidencia de Mohamed Morsi , varios grupos de influencia habrían propuesto destruirla presa en forma indirecta.armar a los rebeldes en Etiopía, jugando con la disidencia tribal y étnica, antes, en última instancia, de destruir la represa. Etiopía, analizó, está "debilitada" por varios movimientos rebeldes. "Podemos ponernos en contacto con ellos y usarlos como un mapa en las negociaciones con el gobierno etíope. Si todo lo demás falla, no habrá otra opción para que Egipto use sus servicios secretos para destruir la presa. Asimismo, la compra por parte de Egipto de aviones de reabastecimiento de combustible. Otro orador, tuvo la siguiente idea: "Debemos concluir acuerdos con Somalia, Eritrea y Djibouti, para utilizarlos como bases contra Etiopía, y, como usted sabe, todo se compra en África ". "Debemos tener misiles de largo alcance", agregó otro líder islamista, frente al presidente egipcio, en silencio y sonriendo. Morsi fue derrocado. El gobierno militar actual de Egipto tiene suficientes problemas de seguridad interna que incluso han perdido el control sobre la península del Sinaí, amenazando el canal de Suez.Tendría que darse una situación de mayor gravedad sobre las aguas del Nilo, para aventurarse en un conflicto bélico. Como por falta de flujo en rio los egipcios modernos se conviertan refugiados ambientales hacia la cuenca alta del rio Nilo. susancestros, los pueblos faraónicos se Refugiaban en la meseta Etíope, cuando había hambrunas o eran vencidos por los Hicsos.

