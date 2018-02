Un nuevo 5 de febrero. (Abordando eso gris, que parece la teoría)La revolución de los pañuelos y el burkiniLa Gran Presa del Renacimiento EtíopeLos grandes del campo y el Frente AmplioAlto en el campoEl pasado que vuelve...Balada de las hojas del exilioElecciones en BrasilAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoToma de decisiones en los ancianos con deterioro cognitivo: prever con tiempoUruguay ante la emergencia productivaEl día después...Los deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosAguas fangosasNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerA cien años de la gran transformación en EuropaNo nos engañemos, se viene un año muy complicadoA 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todos

Manini Ríos

Comandante del Ejército dice sentir “una gran vergüenza” por casos de desaparecidos

01.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress) — El Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Guido Manini Ríos, afirmó que una de sus grandes satisfacciones sería poder aportar un dato concreto cierto sobre los desaparecidos.

El Gral. Manini Ríos ha estado en la polémica en reiteradas ocasiones. Las más próximas en el tiempo: su mensaje de Navidad dirigido a la fuerza pero que trascendió a ella y generó rechazo de amplios sectores por considerar que estaba violando la laicidad de una institución del estado, y por aportar un dato sobre un supuesto enterramiento de un desaparecido, que resultó ser falso, lo que le valió las críticas de los Familiares de Detenidos Desaparecidos.

"Yo recibí ese dato como posible, y lo transmití de buena fe. Lamentablemente, no era verdadero", dijo sobre esto último. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida al periodista Leonardo Haberkorn, aparecida en el portal ECOS.

"Nadie más que yo hubiera querido que lo fuera [verdadero]", agregó. Dijo también que "poder aportar los datos que permitan encontrar a uno o varios desaparecidos sería un hecho muy positivo para el Ejército. Esa es mi idea y así se la he trasmitido a los generales, que la comparten. Yo estoy comprometido, estoy trabajando y voy a seguir trabajando para lograrlo. Una de mis grandes satisfacciones como comandante sería poder aportar un dato concreto cierto sobre los desaparecidos".

Manini sostuvo que ha dado pasos concretos en esa dirección y que se ha entrevistado con todos los militares que están presos y podrían tener datos, y también con muchos retirados, reconociendo de esa manera, de forma implícita, quiénes podrían ser los responsables. "A todos les he dicho esto mismo: que sería muy bueno para el Ejército como institución poder aportar los datos que permitan encontrar a los desaparecidos, o a alguno de ellos", sostuvo, pero agregó que "el aporte de información ha sido nulo. Aducen que no la tienen".

Manini Ríos también se refirió a los casos de dos desaparecidos cuya situación fue esclarecida: el maestro y periodista Julio Castro y María Claudia García, la madre de la actual diputada Macarena Gelman.

Dijo que cuando apareció el cuerpo de Julio Castro y se estableció que había sido ejecutado sintió "una gran vergüenza. Se comprobó que mataron a alguien de 69 años que no era guerrillero, era periodista. Ninguna razón pudo justificar algo así. El que lo hizo, lo hizo por una concepción totalmente errada. Las Fuerzas Armadas capturaron a los principales líderes guerrilleros y los cuidaron muy bien. Sendic, que fue capturado gravemente herido en la cara, fue operado varias veces para salvarle la vida. Se lo pudo haber dejado morir, pero no se hizo. No era la forma de actuar del Ejército. Pero tres o cuatro años después, sobre todo en el Servicio de Información y Defensa, comenzó a haber otra forma de actuar. Y ahí comenzaron a ocurrir los casos más injustificables de la dictadura, como el caso Castro, el segundo vuelo y el caso María Claudia García de Gelman".

Con respecto a este último señaló que fue "lo más bochornoso e indefendible que se pueda haber realizado en aquellos años. Es el mismo horror que Castro, pero acaso peor porque María Claudia tenía 19 años".



Afirmó que le gustaría "que se conociera exactamente la realidad de lo que ocurrió, cómo ocurrió, quién fue responsable, y que no pague la Institución por las barbaridades que hicieron algunos".