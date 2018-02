Un nuevo 5 de febrero. (Abordando eso gris, que parece la teoría)La revolución de los pañuelos y el burkiniLa Gran Presa del Renacimiento EtíopeLos grandes del campo y el Frente AmplioAlto en el campoEl pasado que vuelve...Balada de las hojas del exilioElecciones en BrasilAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoToma de decisiones en los ancianos con deterioro cognitivo: prever con tiempoUruguay ante la emergencia productivaEl día después...Los deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosAguas fangosasNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerA cien años de la gran transformación en EuropaNo nos engañemos, se viene un año muy complicadoA 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todos

INFRAESTRUCTURA

“TCP fue quedando cada vez menos competitiva. Creo que eso le hizo mal al puerto de Montevideo”

01.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - La frase entrecomillada del título de esta nota corresponde al vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan José Domínguez.

"Cuando veo desde mi ventana que las grúas pórtico están todas punta para arriba digo: 'no puede ser'. No puede ser que permanentemente no tengan barcos y, sin embargo, en los muelles públicos, donde no hay grúas pórtico, siempre hay uno o dos buques oceánicos con contenedores. ¡Por favor, esto no estaba bien! TCP fue quedando cada vez menos competitiva. Creo que eso le hizo mal al puerto de Montevideo en términos generales", dijo a Domínguez al semanario Búsqueda.

En 2017 la belga Katoen Natie anunció el el proceso de venta de su terminal. Para el vicepresidente de la ANP aún no hubo una comunicación oficial. Expresa que tiene dudas sobre este tema.

Domínguez consideró que "la adjudicación a Katoen Natie en 2001 de la terminal de contenedores TCP le dio "un gran salto en calidad y cantidad" al puerto de Montevideo. Con el tiempo, sin embargo, reconoce que hubo errores en su manejo que complicaron su situación y la del puerto en general" consigna Búsqueda.

Domínguez expresó que la ANP no puede "eludir su responsabilidad" como socia de Katoen Natie con el 20% de las acciones de TCP.

recuerda Búsqueda que "Entre 2015 y 2017, Katoen Natie y la ANP vivieron sus peores años de relación. A fines de 2015 la relación conflictiva quedó plasmada en una carta que la empresa envió al presidente de la ANP, al ministro de Transporte, Víctor Ro­ssi, al canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, y al embajador belga, Patrick Renault.

Por esos días, la ANP le había permitido a Montecon construir pasarelas en elevación con tomas eléctricas para brindar servicios de frío a los contenedores. Katoen Natie denunció que le estaban permitiendo a su competencia usufructuar bienes portuarios públicos de forma permanente sin haber llamado a un proceso competitivo. En la carta aseguraban que eso era "absolutamente irregular" y constituía una "violación flagrante" de leyes y decretos.

La carta prometía ser apenas "el primer paso". "Va a haber acciones judiciales en el marco de la ley uruguaya, en el marco del Tratado de Protección de Inversiones y alguna cosa más que se está analizando", aseguraba el gerente de Relaciones Institucionales de la empresa, Fernando Correa"