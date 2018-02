Un nuevo 5 de febrero. (Abordando eso gris, que parece la teoría)La revolución de los pañuelos y el burkiniLa Gran Presa del Renacimiento EtíopeLos grandes del campo y el Frente AmplioAlto en el campoEl pasado que vuelve...Balada de las hojas del exilioElecciones en BrasilAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoToma de decisiones en los ancianos con deterioro cognitivo: prever con tiempoUruguay ante la emergencia productivaEl día después...Los deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosAguas fangosasNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerA cien años de la gran transformación en EuropaNo nos engañemos, se viene un año muy complicadoA 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todos

Foto: Canal 10

Franklin Rodríguez: "Es un país capaz de hacer que la marihuana fracase. Resucita Pablo Escobar y se pega un tiro"

02.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- El actor Franklin Rodríguez se despachó en el programa “Frade con permiso” (Radio Oriental): habló de la obra que protagoniza, “Nuestras mujeres” (Teatro del Notariado), y de otro proyecto teatral sobre la violencia en la educación, titulado “La cachetada”.

"Se va a enojar María Julia Muñoz (por la obra). Pero también yo le dije: tenés fotos mías desnudo", contó en referencia a su salida sin ropa en el espectáculo Doña flor y sus dos maridos. Al parecer, la ministra acudió a ver la obra y tomó fotografías con el celular cuando no estaba permitido, según consigna TV Show, de El País.

Más allá de la anécdota, el actor, director y autor defendió la posición de un teatro de denuncia de la realidad del país, incluida la educación. Confesó que su postura crítica le ha generado problemas, con pérdida de apoyo y personas que lo dejan de saludar.

Confesó su "necesidad ética" como artista, de actuar como crítico. "El Ministerio de Educación y Cultura no existe. Está muy sesgado. Hacen estas cosas y se va desgastando. La televisión es paupérrima. Yo me engañé mucho que la izquierda podía dar un paso, pero no va. El cine lo recortaron".

"Es un país capaz de hacer que la marihuana fracase. Resucita Pablo Escobar y se pega un tiro. Al principio dijeron que los "drogadictos" eran 10.000, pero el plan lo sacaron para 5.000. Fracasaron. Hoy vas a la farmacia y no hay. El mercado negro sigue lo más campante: están chochos de la vida con la legalización".

Franklin Rodríguez también hizo polémicas declaraciones sobre la ola de denuncias por abuso en el mundo artístico de Hollywood y en Buenos Aires.

"Estamos en un momento muy difícil. Nos pasamos del límite de lo políticamente correcto. Creo que es una reacción lógica ante la violencia hacia las mujeres. Pero no todos le pegamos a las mujeres", dijo.

jwl