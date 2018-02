Un nuevo 5 de febrero. (Abordando eso gris, que parece la teoría)La revolución de los pañuelos y el burkiniLa Gran Presa del Renacimiento EtíopeLos grandes del campo y el Frente AmplioAlto en el campoEl pasado que vuelve...Balada de las hojas del exilioElecciones en BrasilAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoToma de decisiones en los ancianos con deterioro cognitivo: prever con tiempoUruguay ante la emergencia productivaEl día después...Los deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosAguas fangosasNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerA cien años de la gran transformación en EuropaNo nos engañemos, se viene un año muy complicadoA 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todos

CONFLICTO CON SECTORES RURALES

Benech: "Si no tengo con quién dialogar, es difícil”

02.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- Este jueves terminó la vigilia de los productores autoconvocados en distintas rutas del país y el sábado, en Durazno, resolverán las medidas a adoptar en los próximos días, ante una propuesta del gobierno que no satisface sus reclamos.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, explicó que el gobierno seguirá esperando que el movimiento Un Solo Uruguay y las gremiales agropecuarias resuelvan si integrarán la mesa de diálogo propuesta, y dijo que no cree que el Poder Ejecutivo anuncie medidas adicionales tras el Consejo de Ministros que se realizará este viernes y sábado en la estancia presidencial de Anchorena, en Colonia. "Si ellos no quieren venir a la mesa de diálogo y quieren endurecer las medidas, bueno, la sociedad será la que los puede mirar", dijo el ministro. Agregó que el presidente Tabaré Vázquez le pidió que fuera el encargado de la mesa de diálogo, pero dijo que si no tiene "con quién dialogar, es difícil". "Para bailar se precisan dos", graficó.

Sobre la protesta de los productores rurales en las rutas, Benech se limitó a señalar que estamos en un país democrático donde todo el mundo se puede expresar. De todos modos, acotó: "Yo no creo que el tema sea siempre pedirles a los demás; me parece que lo más importante es generar el ambiente de diálogo, de discusión y de análisis. Lo que podíamos hacer como gobierno, rápidamente lo hicimos".

Benech aseguró que comprende a los productores pequeños, que, por más ayuda que reciban del gobierno, están "complicados". "Yo entiendo, porque nací en ese ambiente. Si usted trabaja los 365 días del año, se levanta a ordeñar dos veces por día y llega a fin de mes y tiene dificultades para pagar las cuentas, y viene uno y le dice: 'Mirá, tienen que bajarnos el gasoil, bajarnos los impuestos'... Sí, claro, todos pensamos lo mismo, el tema es cómo podemos hacerlo como sociedad. Y en eso, yo la única forma que conozco es con mucho trabajo, con diálogo y con respeto", manifestó el ministro.

jwl