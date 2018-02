A una orquídea colombianaUn nuevo 5 de febrero. (Abordando eso gris, que parece la teoría)La revolución de los pañuelos y el burkiniLa Gran Presa del Renacimiento EtíopeLos grandes del campo y el Frente AmplioAlto en el campoEl pasado que vuelve...Elecciones en BrasilAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoToma de decisiones en los ancianos con deterioro cognitivo: prever con tiempoUruguay ante la emergencia productivaEl día después...Los deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosAguas fangosasNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerA cien años de la gran transformación en EuropaNo nos engañemos, se viene un año muy complicadoA 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todos

Bitácora. Año XVI, Nro. 719: El bloque social y político de los cambios y el campo uruguayo

03.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 5 titulando en su portada: 'El bloque social y político de los cambios y el campo uruguayo'.

Escriben en este número:



Nicole Colson, Tarso Genro, Rudy Gnutti,Ron Jacobs, Jordi Francisco Louça,Mundó,Jean-Pierre Perrin, Vladimir Safatle, Keeanga-Yamahtta Taylor, Esteban Valenti, Iban Zaldua







El bloque social y político de los cambios y el campo uruguayo



Por Esteban Valenti



La categoría “el bloque social y político de los cambios” se fue acuñando y precisando en un largo proceso de elaboración de la izquierda uruguaya. No es la sumatoria espontanea de un arco variado de sectores sociales y sus expresiones político electorales, se trató siempre de una construcción consciente y trabajada hacia la hegemonía, el triunfo electoral y la posibilidad de gobernar y cambiar. Todo esto concebido integralmente, aunque algunos nunca lo entendieron.







"¿Realmente queremos que la tecnología nos libere de la mayoría de las tareas o no?" Entrevista.



Por Rudy Gnutti



Rudy Gnutti es el director de una película que ha tenido repercusión y que no ha dejado a nadie que la haya visto indiferente: In theSameBoat. Italiano, pero residente en Barcelona desde hace muchos años, Rudy Gnutti es una mente inquieta: músico, director de cine, escritor… Sin Permiso le realizó esta breve entrevista a raíz de un libro suyo que acaba de publicar la Editorial Icaria. Este libro, El mundo sin trabajo, tiene sus orígenes justamente en la mencionada película y trata sobre los siguientes autores: ZygmuntBauman, Tony Atkinson, Erik Brynjolfsson, Daniel Raventós, Mariana Mazzucato, RutgerBregman, José Mújica, SergeLatouche, Mauro Gallegati y Nick Hanauer.







In memoriam. Antoni Domènech, la afirmación de la tradición republicano-democrática: epistemología, historia, ética y política



Por Jordi Mundó



El presente artículo es una presentación propedéutica de la obra académica del filósofo Antoni Domènech, fallecido recientemente. A modo de homenaje, se revisarán y reconstruirán sus principales aportaciones científicas y filosóficas a través del hilo conductor que las une todas: el republicanismo.



EEUU: La Marcha de las Mujeres vuelve a ocupar las calles



Por Nicole Colson y Keeanga-Yamahtta Taylor



Un año después y el doble de indignadas



"El año pasado parecía un funeral. Este año parece una resistencia".

Esas palabras, de uno de los cientos de miles de manifestantes que salieron a las calles el 20 de enero para participar en las manifestaciones masivas de mujeres que conmemoran el vergonzoso aniversario del primer año de Trump en el cargo, resumían el estado de ánimo político.







Erdogan lanza al ejército turco contras los kurdos de Siria



Por Jean-Pierre Perrin



Las fuerzas de Ankara han entrado en el “cantón” kurdo de Efrín. Erdogan está molesto con el proyecto norteamericano de crear un ejército de 30.000 guardias fronterizos kurdos. Una partida de ajedrez se juega entre Washington, Teherán y Moscú con la oposición siria y las fuerzas kurdas en el papel de peones.







Brasil: clase dominante busca candidato



Por Vladimir Safatle



La condena a Lula en segunda instancia por el Tribunal Federal (TRF-4) reunido en Porto Alegre el pasado 24, profundiza la crisis política de Brasil. Miles de manifestantes llegados de todo el país, acompañados por delegaciones solidarias internacionales se dieron cita en la ciudad que fuera en otros tiempos un ejemplo de participación democrática y transparencia de gestión, en los pasos iniciales de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT). Nada pudo frente a un rumbo ya adelantado. La suerte ya estaba echada para Lula. Los tres jueces no sólo avalaron la sentencia de primera instancia, sino que aumentaron la pena de Lula a 12 años y un día de prisión.







La Guerra de Vietnam: una visión vietnamita. Reseña



Por Ron Jacobs



Hace cincuenta años las fuerzas revolucionarias vietnamitas del sur, junto con unidades del ejército regular del norte lanzaron una ofensiva militar contra las fuerzas militares vietnamitas del sur y estadounidenses. Esta ofensiva, conocida como la Ofensiva del Tet, ya que tuvo lugar durante la fiesta del Tet, involucró a cientos de miles de combatientes de ambos lados y provocó miles de víctimas. Los residentes en Estados Unidos, muchos de los cuales con parientes en el ejército de su país, vieron por televisión como la Embajada de Estados Unidos en Saigón (hoy Ho Chi Minh) fue atacada. Mientras tanto, más cerca de la línea imaginaria del paralelo 17º que divide el norte del sur de Vietnam, se desarrollaba una batalla durísima en el pueblo de KheSanh. las fuerzas vietnamitas del sur (ARVN) y de Estados Unidos acabarían por declarar la victoria, volarían su base y la abandonarían a principios de julio de 1968.







Manifiesto contra la autoficción



Por Iban Zaldua



Sobre los gravísimos peligros que conlleva la moda de la autoficción cuando la practican los escritores con oportunismo.



Un fantasma recorre el mundo literario: el fantasma de la autoficción. Todas las fuerzas de la República de las Letras se han unido en santa cruzada para azuzar a ese fantasma: la Academia y la Crítica, la FNAC y las librerías hipster, los clubs de lectores y los talleres de escritura, Alberto Olmos y Ana Rosa Quintana, las editoriales soi-dissant independientes y el complejo Alfaguara-PenguinRandomHouse.







“Lula es la única posibilidad de que la izquierda gane las elecciones”



Por Tarso Genro



Tarso FernandezHenrGenro (São Borja, 1947) es todo un ilustre veterano de la política brasileña. Abogado de estudio y profesión, desde su joven militancia contra la dictadura en los años 60 hasta perder la reelección como Gobernador del Estado de Río Grande del Sur en 2014 por el Partido de los Trabajadores, ha ocupado distintos cargos públicos en su país. Los más importantes, como ministro de Educación y, posteriormente, de Justicia en los Gobiernos de LuizInácio Lula Da Silva (2003-2011). De su carrera se suele destacar también el carácter pionero de sus alcaldías en Porto Alegre, donde aplicó modelos participativos a finales de los 80 que fueron referencia en todo el mundo.







Portugal. Los partidos conservadores y el cannabis medicinal



Por Francisco Louça



Portugal dará un pequeño paso en la humanización del tratamiento de las enfermedades dolorosas. Luego vendrá el tiempo de decidir sobre la legalización del consumo de la marihuana.

Los partidos conservadores mostraron en el Parlamento una indignación incontenible: la utilización médica de cannabis, para tratamientos prescriptos por médicos en casos de cáncer u otras patologías en que la droga alivia el sufrimiento, sería un caballo de Troya para promover el uso recreativo de la sustancia. Curioso argumento: para los partidos conservadores es aceptable usar un opiáceo, como la morfina, pero nunca un derivado de cannabis, porque habría un riesgo horrible de que el paciente con dolor crónico o cáncer aprecie el medicamento. Además, el argumento de que los proponentes defienden también el uso recreativo es bizarro: usar ese argumento para rechazar el uso medicinal es como rechazar una propuesta del PCP (Partido Comunista Portugués) sobre el salario mínimo o del CDS (Partido Popular) para el fin del tributo a las plusvalías inmobiliarias sólo porque ambos piensan esto o aquello sobre el IRC (Impuesto a los réditos).