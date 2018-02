Inicio | Política Te encuentras en:

Décimo aniversario

Redes Frenteamplistas convocan a WikiEnredo

02.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress) — El martes 31 de enero se realizó una reunión presencial de las Redes Frenteamplistas, con la participación de más de 50 personas.

Las Redes, que este año están celebrando el décimo aniversario de su constitución, decidieron en esa asamblea la convocatoria a un nuevo "Enredo", una instancia de debate de la que ya han registrado tres ediciones.

En esta ocasión está convocado bajo el nombre de WikiEnredo y "la gran idea es conectar y sumar organizaciones, visiones y sensibilidades nuevas que hoy no están siendo escuchadas ni consideradas en el Frente Amplio ni en el gran debate político", según afirmaron los convocantes.

"Que la izquierda que se expresa en redes frenteamplistas forme parte como uno más de un encuentro para crear, inspirar y entender entre todos nuevos mundos e ideas es un objetivo muy importante de este WikiEnredo", afirmó Gualberto Trelles, uno de los coordinadores del evento.

"Movimientos LGBT, movimientos feministas, organizaciones o emprendimientos con componente ambientalista en todas las vertientes, agroecología, economía colaborativa y nuevas realidades emergentes de la era de la información y el conocimiento son solo algunos de los titulares de las voces con las que se espera contar. No para ganar votos, no para iluminar ni convencer ni aspirar a cargos. Se habla de un presente y un futuro más igualitario y justo donde todo está por inventarse", afirmó.

LLAMAMIENTO HACIA EL WIKIENREDO



Despertemos de esta larga siesta



Si bien el FA tuvo mucho que ver con la socialización y democratización de la revolución de las TICS, con la creación de condiciones para la explosión de la cultura en todas sus formas, con el incremento de los esfuerzos en la innovación y la creación de conocimiento, con la ampliación de derechos y mejoras para minorías, mujeres, colectivos LGBT y trabajadores, con el surgimiento de nuevas sensibilidades y movimientos, no parece haber tomado nota del nuevo pulso con que late la sociedad y sus nuevos protagonistas.



En el mundo de las fábricas, los comercios, las oficinas y los latifundios irrumpieron la carne sintética, un dron impreso en 3D y ensamblado en un galpón, un supermercado sin cajeros, un pantalón diseñado por el consumidor enviado en pocos días desde una fábrica sin obreros, un sistema de riego pensado por escolares en base a hardware y software libre.



Surgieron Wikipedia, Linux, el P2P y las startups, los comunity managers y el creative commons; la conciencia ambiental se diseminó por todos los rincones pero también en las redes formales e informales y en cientos de iniciativas colectivas. Niños en Casavalle producen biotecnología, liceales de Tala ganan en la NASA por su invento en robótica, jóvenes recuperan alimentos desechados o desarrollan agroecología: esto está pasando hoy en Uruguay.



En el mundo se habla de las grandes inversiones en el desarrollo de la inteligencia artificial, del valor creciente de los big data, de las ciudades inteligentes y el internet de las cosas, de la genómica y la nanotecnología. Todas estas áreas, vale decirlo, son intensivas en conocimiento y cooperación, y están hambrientas de información planetaria.



Al movimiento obrero, estudiantil y a la red histórica de organizaciones sociales se incorporan nuevas realidades, sensibilidades, organizaciones y movimientos que crecen, viven y se relacionan en este otro mundo.



Sobre el trasfondo de esta gran mutación en lo material y el clima de época que premia la novedad, la velocidad y la sensación, hay voces que están hablando pero nadie las escucha. Hay nuevas formas de ser y de hacer en todos los ámbitos que en el FA no estamos viendo ni considerando. Y todas hablan de algo nuevo, algo que no estaba en aquellos planes con los cuales la izquierda uruguaya iba a conquistar el paraíso terrenal.





Colibríes y el relato de los cambios



Como colectivo, la generación colibrí que se puso al hombro la campaña contra la criminalización de los más jóvenes y es motor y presencia activa en decenas de movimientos sociales, no está en la conversación ni en las perspectivas importantes de candidaturas. Lo mismo podemos decir de los colectivos feministas y los agrupados en los colectivos LGBTQ. La disputa sobre el género no es un condimento más sino una revolución profunda en las estructuras, y el pensamiento que consagra la dominación y sometimiento patriarcal. Es un ladrillo fundamental del sistema injusto, otro ladrillo más en la pared.



Es entendido que los movimientos ambientalistas no son grupos de románticos conservacionistas de barrios caros. El movimiento ambientalista en todas sus vertientes representa una nueva ética planetaria imprescindible para entender y transformar un mundo acosado por la explotación sin conciencia de los bienes naturales y la vida misma. Es también un reclamo desde lo local para seguir anclado a la tierra, a los paisajes de siempre y a la historia de las familias.



Los movimientos que bregan por otro tipo de consumo y manejo de los desechos generados buscan otra forma de manejo de las pulsiones por satisfacer el deseo al instante y devorar novedad tras novedad hasta perder el sentido de disfrute. ¡Los oímos tan poco en la izquierda!



Todos estos movimientos y muchos que falta nombrar están impregnados de radicalidad democrática, nuevas visiones, ideas y sentidos que tienen que ser parte del relato de los cambios urgentes.



No se trata de convocar para escuchar. Queremos juntarnos como uno más para escucharnos entre todos y soñar caminos nuevos. Somos redes y frenteamplistas y desde allí diremos lo que creamos mejor pero no buscamos convencer, alumbrar, ganar un voto ni salir en ninguna foto. Escucharnos para inspirarnos en lo nuevo, para imaginar nuevas formas de interconectarnos para crear proyectos e ideas de todo tipo. Es con la política pero también con las nuevas formas de producción colaborativa basada en la transparencia y la confianza, es el arte desplegándose libre, la religión sin fundamentalismo, los territorios, los géneros, los inventores e insurgentes de todo tipo, las nuevas formas de ser y sentir.



Está todo por inventar.



Redes Frenteamplistas

31 de enero de 2018