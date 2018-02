A una orquídea colombianaUn nuevo 5 de febrero. (Abordando eso gris, que parece la teoría)La revolución de los pañuelos y el burkiniLa Gran Presa del Renacimiento EtíopeLos grandes del campo y el Frente AmplioAlto en el campoEl pasado que vuelve...Elecciones en BrasilAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoToma de decisiones en los ancianos con deterioro cognitivo: prever con tiempoUruguay ante la emergencia productivaEl día después...Los deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosAguas fangosasNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerA cien años de la gran transformación en EuropaNo nos engañemos, se viene un año muy complicadoA 10 días del nuevo año: Quisiera ser creyenteHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todos

Inicio | Secciones | Salud Te encuentras en:

Dr. Jorge Quian/Presidencia

Ministro (i) Jorge Quian

En Uruguay hay enfermedades que no están presentes gracias a la vacunación

02.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress) — El ministro interino de Salud Pública, Jorge Quian, insistió en la importancia de la vacunación y recordó que en nuestro país no están presentes enfermedades aún existentes en el mundo industrializado gracias a la buena cobertura de vacunación.

Quian insistió en la vacunación para evitar el desarrollo de enfermedades que, por ejemplo, aún padecen países del mundo rico. Al mismo tiempo, lamentó -algo sobre lo que ha insistido en reiteradas ocasiones- que la estrategia se debilite porque muchos adultos creen que, como ahora no hay sarampión, poliomielitis, tétanos, difteria o hepatitis A, no es necesario hacerlo. "Esas enfermedades no están gracias al buen nivel de vacunación que tenemos", dijo en declaraciones al portal de Presidencia.

Quian defendió la estrategia de vacunación que lleva a cabo el Ministerio de Salud Pública (MSP) y que ahora incorpora el suministro de ciertas vacunas en las escuelas.

El ministro interino de Salud Pública dijo que uno de los roles fundamentales de las carteras del área es evitar las enfermedades y que Uruguay tiene una muy buena política de vacunación (no exclusiva de estas últimas administraciones). Lamentó que con el tiempo estas estrategias se debiliten porque aquellos que ahora tienen hijos no vieron enfermedades como el sarampión, la poliomielitis, el tétanos, la difteria o la hepatitis A y creen que ya no están presentes. "No lo están, fundamentalmente, por el buen nivel de vacunación que tenemos", insistió.

"Se dice que las vacunas son una estrategia para todas las edades de la vida, pero vemos que en los últimos años de la vida no se dan las vacunas correspondientes. Cuando hay campañas de vacunación contra la gripe nos cuesta inocular a los grupos específicos", insistió el ministro, quien considera que esta "movida" del MSP en las escuelas es una buena forma de poner en consideración de la población en su conjunto que las vacunas son una estrategia importante para la salud, que el país está libre de enfermedades importantes que países europeos, como Francia, Italia y Alemania, tienen (difteria y sarampión), justamente porque Uruguay tiene una buena cobertura.

"A nivel internacional se comprobó que, para vacunar en una edad conflictiva, como es el inicio de la adolescencia, se necesitan estrategias que hagan que la vacuna sea más accesible, en este caso ir a vacunar a la escuela y no esperar a que el adolescente concurra al vacunatorio. También es importante transmitir, a través de los ámbitos educativos, la relevancia que el MSP le da a la estrategia de vacunación", sostuvo el ministro interino, en alusión a lo que será el inicio del proceso de inoculación a niños de 6° año en centros educativos.

Se prevé que la campaña de vacunación comience entre abril y mayo, y las dosis que se suministrarán son la triple viral para niñas y niños, y la vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV, por su sigla en inglés) para niñas. Previamente, en el mes de marzo, los padres recibirán una nota informativa sobre estas acciones y aquellos que se manifiesten contrarios deberán expresarlo por dicha vía, así como argumentar el motivo de la negativa.