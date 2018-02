¿Más cerca del fin?A una orquídea colombianaUn nuevo 5 de febrero. (Abordando eso gris, que parece la teoría)La revolución de los pañuelos y el burkiniLa Gran Presa del Renacimiento EtíopeLos grandes del campo y el Frente AmplioAlto en el campoEl pasado que vuelve...Elecciones en BrasilAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoToma de decisiones en los ancianos con deterioro cognitivo: prever con tiempoUruguay ante la emergencia productivaEl día después...Los deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosAguas fangosasNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerA cien años de la gran transformación en EuropaNo nos engañemos, se viene un año muy complicadoHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todos

2019

Yamandú Orsi en la grilla de los presidenciables del Frente Amplio

03.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, MPP, por primera vez habilitó a que sus compañeros del MPP manejaran su nombre como posible presidenciable en la interna del Frente Amplio.

En declaraciones a Telemundo Orsi dijo que "He hablado con gente de mi sector donde me han planteado concretamente poder manejar dentro de otros nombres, el mío también. No me niego a que se maneje mi nombre como otros tantos, pero hay que analizarlo. Vamos a ver cómo transcurre este 2018".

Con Orsi en la grilla de posible candidatos ahora el Frente Amplio tiene un abanico que va desde la Ministra de Industria y Energía, Carolina Cosse, el Intendente de Montevideo, Daniel Martínez y el Ministro de Economía, Danilo Astori.

Orsi es profesor de historia, canario, nació en 1967 e integra la dirección nacional del MPP.